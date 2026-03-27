|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 27.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Podnikateľov čaká revolúcia vo fakturácii. PDF končí, prichádza nový systém
Tagy: E-faktúra fakturácia Faktúry PR
Slovenských podnikateľov čaká od roku 2027 zásadná zmena, ktorá úplne zmení spôsob vystavovania aj prijímania faktúr. Pripravte sa na digitálnu éru, kde bude všetko prebiehať automaticky - a bez ...
Zdieľať
Podnikateľské prostredie na Slovensku sa pripravuje na jednu z najväčších zmien za posledné roky. Od roku 2027 sa má postupne zaviesť povinná elektronická fakturácia, ktorá zásadne zmení spôsob výmeny dokladov medzi firmami. Ako upozorňuje spoločnosť KROS, nepôjde len o nový formát faktúr, ale o úplne nový systém ich odosielania a spracovania. Papier aj bežné PDF dokumenty tak postupne ustúpia modernej digitálnej forme.
Čo je eFaktúra a prečo prichádza
eFaktúra predstavuje elektronickú faktúru v dátovej forme, ktorú dokážu informačné systémy štátu aj účtovné softvéry spracovať automaticky. Na rozdiel od klasického PDF nejde len o vizuálny dokument, ale o štruktúrované dáta pripravené na priamu výmenu medzi systémami, informuje spoločnosť KROS.
Zavedenie eFaktúry je súčasťou digitalizácie daňového systému. Štát tým sleduje najmä zníženie chybovosti, lepšiu kontrolu údajov a obmedzenie daňových únikov.
Koho sa zmena dotkne
Zmena sa dotkne najmä podnikateľov v rámci B2B sektora. Povinnosť vystavovať eFaktúry sa bude týkať predovšetkým platiteľov DPH. Prijímať eFaktúry však bude musieť každý podnikateľ - vrátane neplatiteľov.
V praxi to znamená, že aj menší živnostníci budú potrebovať spoľahlivé technické riešenie. Spoločnosť KROS preto už dnes intenzívne pracuje na tom, aby mali jej zákazníci všetko pripravené a plne integrované.
Koniec faktúr v e-maile
Jednou z najväčších zmien bude spôsob doručovania. Faktúry už nebudú posielané ako prílohy v e-mailoch medzi dodávateľom a odberateľom. Po novom budú prechádzať cez centrálnu "bránu", ktorá zabezpečí ich doručenie a zároveň sprístupní údaje Finančnej správe.
Ako vysvetľuje KROS, faktúra sa tak stane digitálnym záznamom, ktorý sa automaticky načíta priamo do účtovníctva. Odpadne ručné prepisovanie údajov, čím sa výrazne zníži riziko chýb.
Dopad na každodenné fungovanie firiem
Zmena výrazne ovplyvní administratívu podnikateľov. Jednoduché vystavovanie faktúr v Exceli alebo posielanie PDF dokumentov e-mailom už nebude postačovať. Firmy budú potrebovať softvér, ktorý dokáže faktúru nielen vytvoriť v správnom formáte, ale ju aj bezpečne odoslať cez štátny systém a automaticky zaevidovať prijaté doklady.
Táto technologická zmena sa dotkne všetkých - od veľkých spoločností až po drobných živnostníkov.
KROS radí: začnite sa pripravovať včas
Hoci účinnosť eFaktúry je plánovaná od roku 2027, legislatíva sa ešte môže spresňovať. Práve preto spoločnosť KROS odporúča sledovať aktuálny vývoj a začať s prípravou čo najskôr.
Ako tvorca účtovných a ekonomických softvérov KROS aktívne sleduje legislatívu, zapája sa do jej pripomienkovania a pripravuje riešenia, ktoré podnikateľom prechod výrazne uľahčia.
Zákazníci KROSu tak budú mať k dispozícii automatizovaný systém, kde prehľadne uvidia, ktoré faktúry odišli do štátneho systému a ktoré im boli doručené. Vďaka tejto integrácii odpadne nutnosť manuálne kontrolovať doklady či sledovať technické požiadavky.
Digitalizácia fakturácie už nie je otázkou "či", ale "kedy". A ako zdôrazňuje KROS - pripravení podnikatelia ju zvládnu bez stresu a s výraznou úsporou času.
