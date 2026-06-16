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100. výročie prvej celoslovenskej poľovníckej výstavy v Poprade


Tagy: PR Umenie Výstava

Podtatranské múzeum v Poprade si v tomto roku pripomína významné jubileum. Podtatranské múzeum v Poprade si v tomto roku pripomína významné jubileum - 100 rokov od konania prvej celoslovenskej ...



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16.6.2026 (SITA.sk) - Podtatranské múzeum v Poprade si v tomto roku pripomína významné jubileum.


Podtatranské múzeum v Poprade si v tomto roku pripomína významné jubileum – 100 rokov od konania prvej celoslovenskej poľovníckej výstavy, ktorá sa uskutočnila v júli 1926 v priestoroch vtedajšieho Karpatského múzea. Táto udalosť patrí k najvýraznejším momentom v dejinách múzea a mala zásadný vplyv na jeho ďalší rozvoj, odbornú profiláciu aj rozšírenie zbierkového fondu.

Výstava, ktorú z poverenia Loveckého ochranného spolku (LOS) zorganizoval redaktor a poľovnícky nadšenec Vidor Juráň, predstavila viac ako 1 100 exponátov poľovníckej, zoologickej a trofejovej povahy. Pre potreby podujatia bola dokonca rozšírená budova múzea o novú prístavbu, aby mohla poňať všetky vystavené zbierky. Exponáty zaplnili päť miestností a Poprad sa stal na celý mesiac centrom poľovníckeho života na Slovensku.

Mnohé vystavené trofeje, preparáty, zbrane či vzácne zberateľské predmety následne rozšírili stále zbierky múzea. Medzi mimoriadne cenné prírastky patria aj dve bizónie hlavy a preparovaný kozorožec, ktoré pripomínajú poľovnícke aktivity kniežaťa Christiana Kraft von Hohenlohe v Tatranskej Javorine. Práve vďaka výstave sa neskôr sformovala samostatná poľovnícka expozícia, ktorá v roku 1931 získala zlatú medailu na výstave v Pardubiciach.

Súčasťou výstavy v roku 1926 bol aj dnes už ikonický plagát od Karola Sovánku, ktorý sa zachoval dodnes a spolu s dobovou pohľadnicou je jedným z vizuálnych symbolov tejto udalosti.

"Prvá poľovnícka výstava bola nielen veľkou kultúrnou udalosťou, ale aj momentom, ktorý výrazne obohatil naše zbierky a určil smerovanie múzea na ďalšie desaťročia. Jej odkaz vnímame ako dôležitú súčasť regionálnej identity," uviedlo vedenie Podtatranského múzea.

Pri príležitosti výročia múzeum pripravuje tematické sprievodné podujatia, prezentácie zbierok a pripomienkové materiály, ktoré návštevníkom priblížia atmosféru a význam výstavy z roku 1926.

Múzeá zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri uchovávaní historických dokumentov, trofejí, zbraní a ďalších artefaktov, ktoré dokumentujú vývoj poľovníctva a vzťahu človeka k prírode. Storočnica prvej celoslovenskej poľovníckej výstavy je preto príležitosťou pripomenúť si nielen významnú kapitolu dejín múzea, ale aj hodnoty ochrany prírody a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 100. výročie prvej celoslovenskej poľovníckej výstavy v Poprade © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Umenie Výstava
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