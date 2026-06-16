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16. júna 2026
Jurík kritizuje nápad Krajniaka vytvoriť konzervatívny blok bez progresívcov. Šipoš na rovinu, či by sa pridali aj matovičovci – VIDEO
Krajniak zdôraznil, že vôbec neverí Šimečkovi, a že by mu záležalo na suverenite Slovenska. Predseda strany
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16.6.2026 (SITA.sk) - Krajniak zdôraznil, že vôbec neverí Šimečkovi, a že by mu záležalo na suverenite Slovenska.
Predseda strany Konzervatívci – Kresťanská únia Milan Krajniak prišiel s návrhom vytvorenia konzervatívneho bloku, ktorý by podľa jeho slov mal všetky predpoklady poraziť Smer-SD aj Progresívne Slovensko v budúcich parlamentných voľbách.
Krajniak považuje za riziko stavať možného budúceho premiéra z Progresívneho Slovenska. Nejde len o otázku suverenity a práva veta v EÚ, ale podľa jeho slov aj o kompetentnosť riadiť krajinu. „Ak Šimečka pôjde do Bruselu bez akéhokoľvek stráženia, raz sa vzdá práva veta na summite a je po nás. Proste Slovensko príde o suverenitu,“ povedal nedávno Krajniak v rámci diskusie na Bratislavských Hanusovych dňoch.
„Myslím si, že stredopravé strany - KDH, my Konzervatívci - Kresťanská únia, Hnutie Slovensko, Za ľudí, prípadne aj Maďarská aliancia, by mali vytvoriť Konzervatívnu koalíciu, vyhrať voľby a postaviť premiéra. Lebo takáto koalícia má všetky predpoklady poraziť Smer aj PS.
Je veľmi dôležité, kto bude premiérom,“ upozorňuje Krajniak.
Politik ďalej zdôraznil, že vôbec neverí Šimečkovi, a že by mu záležalo na suverenite Slovenska. Obáva sa tiež, že by progresívci tlačili na presadzovanie LGBTI ideológie. Krajniak kritizoval zároveň aj progresívne vedenie hlavného mesta Bratislavy, ktoré podľa jeho názoru z ekonomického aj manažérskeho hľadiska vládne nekompetentne.
Poslancov Hnutia Slovensko sme sa v utorok v parlamente pýtali, ako vnímajú nápad Milana Krajniaka o vytvorení silného konzervatívneho bloku bez Progresívneho Slovenska. Michal Šipoš v tejto súvislosti uviedol, že Hnutie Slovensko ide do volieb samostatne a majú pripravený svoj vlastný plán.
„Rozumiem konzervatívnym politikom, aj tým, ktorí majú nižšie percentá, že by sa chceli spájať, považujem to za ich legitímne právo. Čo sa týka Hnutia Slovensko, náš plán je jasný – my máme projekt Prevrat 2027 a my ideme do volieb samostatne,“ povedal Šipoš pre SITA.
„Čo bude o rok, aká bude situácia, čo sa týka preferenčných hlasov alebo prieskumov verejnej mienky pred voľbami, to zatiaľ nevieme povedať,“ dodal ďalej. Šipoš však zároveň zdôraznil, že Hnutie Slovensko je pripravené sa správať zodpovedne a rokovať pred voľbami, ak by náhodou bolo riziko prepadu opozičných hlasov.
Krajniak sa tiež vyjadril, že ak by Konzervatívna koalícia vyhrala voľby, stavala premiéra a chýbalo by jej desať poslancov, dohodol by sa aj s Hlasom, a nie nutne iba s progresívcami. Poslankyňa PS Beáta Jurík to nazvala pokrytectvom.
„Jeho pokrytectvo dvíha žalúdok: ísť do vlády s tými, ktorí tu humplujú štát mu nevadí. Hlavne, že sa nedostanú do vlády progresívci, ktorých z duše nenávidí (miluj blížneho svojho bla bla…). A čo tam po tom, že práve Hlas je príkladom “pekných” a nielen pekných ľudí… to nevadí. Pokrytectvo, ktoré sami predvádzajú, je dozaista sympatické aj tomuto Trumpovi z Teemu,“ kritizovala Jurík na sociálnej sieti Krajniaka.
Poslankyňa PS zároveň odkázala matovičovcom, aby sa od tohto nápadu dištancovali, a aby prinútili Kresťanskú úniu vylúčiť akúkoľvek spoluprácu s Hlasom. Krajniak na slová Jurík reagoval rovnako kritickým príspevkom na sociálnej sieti. „Nie pani Jurík, my nemáme povinnosť pomáhať PS urobiť zo Šimečku premiéra!“ odkázal Krajniak progresívcom.
„My konzervatívci máme presadzovať svoj program a nebyť iba cvičené opičky, ktorým niekto nakáže, čo môžu a čo nemôžu. A už vôbec nie Beáta Jurík, ktorá si myslí, že PS má právo byť vo vláde vždy a ostatní ich majú v tom podporovať,“ uviedol ďalej politik.
Predseda KÚ tiež pripomenul Jurík, že pred dvomi rokmi aj PS hľadalo možnosti spolupráce s Hlasom. „Odkiaľ beriete tú drzosť, že každý kto nemá rád Smer, musí chcieť robiť vládu iba a práve s Vami?“ pýtal sa Krajniak poslankyne PS.
Zdroj: SITA.sk - Jurík kritizuje nápad Krajniaka vytvoriť konzervatívny blok bez progresívcov. Šipoš na rovinu, či by sa pridali aj matovičovci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda strany Konzervatívci – Kresťanská únia Milan Krajniak prišiel s návrhom vytvorenia konzervatívneho bloku, ktorý by podľa jeho slov mal všetky predpoklady poraziť Smer-SD aj Progresívne Slovensko v budúcich parlamentných voľbách.
Krajniak považuje za riziko stavať možného budúceho premiéra z Progresívneho Slovenska. Nejde len o otázku suverenity a práva veta v EÚ, ale podľa jeho slov aj o kompetentnosť riadiť krajinu. „Ak Šimečka pôjde do Bruselu bez akéhokoľvek stráženia, raz sa vzdá práva veta na summite a je po nás. Proste Slovensko príde o suverenitu,“ povedal nedávno Krajniak v rámci diskusie na Bratislavských Hanusovych dňoch.
Je dôležité, kto bude premiérom
„Myslím si, že stredopravé strany - KDH, my Konzervatívci - Kresťanská únia, Hnutie Slovensko, Za ľudí, prípadne aj Maďarská aliancia, by mali vytvoriť Konzervatívnu koalíciu, vyhrať voľby a postaviť premiéra. Lebo takáto koalícia má všetky predpoklady poraziť Smer aj PS.
Je veľmi dôležité, kto bude premiérom,“ upozorňuje Krajniak.
Politik ďalej zdôraznil, že vôbec neverí Šimečkovi, a že by mu záležalo na suverenite Slovenska. Obáva sa tiež, že by progresívci tlačili na presadzovanie LGBTI ideológie. Krajniak kritizoval zároveň aj progresívne vedenie hlavného mesta Bratislavy, ktoré podľa jeho názoru z ekonomického aj manažérskeho hľadiska vládne nekompetentne.
Hnutie Slovensko sa zatiaľ neplánuje spájať
Poslancov Hnutia Slovensko sme sa v utorok v parlamente pýtali, ako vnímajú nápad Milana Krajniaka o vytvorení silného konzervatívneho bloku bez Progresívneho Slovenska. Michal Šipoš v tejto súvislosti uviedol, že Hnutie Slovensko ide do volieb samostatne a majú pripravený svoj vlastný plán.
„Rozumiem konzervatívnym politikom, aj tým, ktorí majú nižšie percentá, že by sa chceli spájať, považujem to za ich legitímne právo. Čo sa týka Hnutia Slovensko, náš plán je jasný – my máme projekt Prevrat 2027 a my ideme do volieb samostatne,“ povedal Šipoš pre SITA.
„Čo bude o rok, aká bude situácia, čo sa týka preferenčných hlasov alebo prieskumov verejnej mienky pred voľbami, to zatiaľ nevieme povedať,“ dodal ďalej. Šipoš však zároveň zdôraznil, že Hnutie Slovensko je pripravené sa správať zodpovedne a rokovať pred voľbami, ak by náhodou bolo riziko prepadu opozičných hlasov.
Jurík kritizuje Krajniakov nápad
Krajniak sa tiež vyjadril, že ak by Konzervatívna koalícia vyhrala voľby, stavala premiéra a chýbalo by jej desať poslancov, dohodol by sa aj s Hlasom, a nie nutne iba s progresívcami. Poslankyňa PS Beáta Jurík to nazvala pokrytectvom.
„Jeho pokrytectvo dvíha žalúdok: ísť do vlády s tými, ktorí tu humplujú štát mu nevadí. Hlavne, že sa nedostanú do vlády progresívci, ktorých z duše nenávidí (miluj blížneho svojho bla bla…). A čo tam po tom, že práve Hlas je príkladom “pekných” a nielen pekných ľudí… to nevadí. Pokrytectvo, ktoré sami predvádzajú, je dozaista sympatické aj tomuto Trumpovi z Teemu,“ kritizovala Jurík na sociálnej sieti Krajniaka.
Poslankyňa PS zároveň odkázala matovičovcom, aby sa od tohto nápadu dištancovali, a aby prinútili Kresťanskú úniu vylúčiť akúkoľvek spoluprácu s Hlasom. Krajniak na slová Jurík reagoval rovnako kritickým príspevkom na sociálnej sieti. „Nie pani Jurík, my nemáme povinnosť pomáhať PS urobiť zo Šimečku premiéra!“ odkázal Krajniak progresívcom.
„My konzervatívci máme presadzovať svoj program a nebyť iba cvičené opičky, ktorým niekto nakáže, čo môžu a čo nemôžu. A už vôbec nie Beáta Jurík, ktorá si myslí, že PS má právo byť vo vláde vždy a ostatní ich majú v tom podporovať,“ uviedol ďalej politik.
Predseda KÚ tiež pripomenul Jurík, že pred dvomi rokmi aj PS hľadalo možnosti spolupráce s Hlasom. „Odkiaľ beriete tú drzosť, že každý kto nemá rád Smer, musí chcieť robiť vládu iba a práve s Vami?“ pýtal sa Krajniak poslankyne PS.
Zdroj: SITA.sk - Jurík kritizuje nápad Krajniaka vytvoriť konzervatívny blok bez progresívcov. Šipoš na rovinu, či by sa pridali aj matovičovci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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