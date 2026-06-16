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16. júna 2026

Väčšina európskych pláží ponúka výbornú kvalitu vody, ukázala najnovšia štúdia EEA


Tagy: Kvalita vôd Letná sezóna vodné plochy Znečistenie vôd

Viac ako 85 percent kúpalísk v Únii získalo najvyššie hodnotenie, na čele rebríčka sú Cyprus, Grécko či Chorvátsko. Prevažná väčšina európskych pláží, ...



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gettyimages 594940530 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Viac ako 85 percent kúpalísk v Únii získalo najvyššie hodnotenie, na čele rebríčka sú Cyprus, Grécko či Chorvátsko.

Prevažná väčšina európskych pláží, jazier a riečnych kúpalísk ponúka veľmi dobrú kvalitu vody na kúpanie. Vyplýva to z najnovšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), zverejnenej v utorok pred začiatkom letnej sezóny.



Skvelá voda


Podľa hodnotenia malo viac ako 85 percent kúpalísk v Európskej únii (EÚ) „výbornú“ kvalitu vody. Najlepšie výsledky dosiahli Cyprus, Bulharsko, Grécko, Rakúsko a Chorvátsko, kde najmenej 95 percent monitorovaných lokalít získalo najvyššie hodnotenie.


„Toto leto môžeme všetci využívať výhody dôsledného uplatňovania pravidiel EÚ pre kvalitu vody na kúpanie, vďaka ktorým je veľká väčšina našich kúpalísk dostatočne čistá na kúpanie,“ uviedla riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononenová.


Správa vychádza z údajov z viac ako 22-tisíc kúpalísk v 27 členských štátoch EÚ, ako aj v Albánsku a Švajčiarsku.



Fekálne znečistenie


Kvalita vody sa hodnotí podľa úrovne fekálneho znečistenia a delí sa do štyroch kategórií – výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.


Len 1,5 percenta sledovaných lokalít malo nevyhovujúcu kvalitu vody. Výsledky zároveň ukázali, že pobrežné oblasti dosahujú lepšie hodnotenia ako vnútrozemské vody.


Až 89 percent pobrežných lokalít získalo známku „výborná“, zatiaľ čo pri jazerách a riekach to bolo 78 percent.


Dôvodom je vyššia schopnosť morskej vody prirodzene sa čistiť, zatiaľ čo vnútrozemské vody sú citlivejšie na krátkodobé znečistenie spôsobené intenzívnymi dažďami alebo letným suchom.



Albánsko zaostáva


Na opačnom konci rebríčka skončilo Albánsko, kde bolo 23,5 percenta lokalít hodnotených ako nevyhovujúcich.


Pravidlá EÚ zároveň vyžadujú zákaz kúpania na miestach, kde voda vykazuje nevyhovujúcu kvalitu päť rokov po sebe.


V rokoch 2020 až 2024 sa to týkalo 57 lokalít, najviac v Taliansku a Francúzsku. Do roku 2025 sa podarilo zlepšiť kvalitu vody len na štyroch z nich.




Zdroj: SITA.sk - Väčšina európskych pláží ponúka výbornú kvalitu vody, ukázala najnovšia štúdia EEA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kvalita vôd Letná sezóna vodné plochy Znečistenie vôd
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