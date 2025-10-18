|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2025
11. kolo Niké ligy: Futbalisti Slovana zdolali v derby Trnavu
Tatran Prešov remizoval s Podbrezovou.
Zdieľať
Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v Trnave Spartak 2:0 v sobotňajšom derby stretnutí 11. kola Niké ligy. V aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej súťaže sú tak naďalej nezdolaní. Domáci dohrávali o desiatich po vylúčení Mikoviča zo záveru prvého polčasu a „belasí“ po zmene strán zužitkovali početnú prevahu gólmi Sandra Cruza v 60. minúte a Nina Marcelliho v nadstavenom čase.
Zverenci Vladimíra Weissa st. si pripísali tretie ligové víťazstvo za sebou a posunuli sa na čelo tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu a Žilinu, pričom odohrali o zápas menej.
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)
Góly: 60. Cruz, 90.+5 Marcelli. Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Pacák, ČK: 45.+4 Mikovič (Spartak), ŽK: Holík, Procházka, Paur, Kudlička, Chorcheli - Ignatenko, Barseghjan, Šporar, 17.011 divákov
Trnava: Frelih - Koštrna, Nwadike, Twardzik - Holík, Procházka (84. Kudlička), Moistsrapišvili (73. Sabo), Mikovič - Azango (73. Chorcheli), Taiwo (73. Paur), Skrbo (84. Gong)
Slovan: Takáč - Blackman (90.+1 Mustafič), Kašia, Bajrič, Cruz (90.+1 Wimmer) - Ignatenko, Savvidis, Ibrahim (71. Marcelli) - Barseghjan, Mak (71. Šporar), Weiss (81. Ofori)
Derby pred najvyššou návštevou doterajšieho priebehu sezóny Niké ligy malo od úvodu patričný náboj a mužstvá bojovali o každý centimeter ihriska. Moistsrapišvili v prvej vážnejšej príležitosti v 9. minúte netrafil bránu hostí a v 23. minúte dopadla podobne koncovka Taiwa po Twardzikovom centri z ľavého krídla. Mak krátko nato z ľavej strany šestnástky trafil bočnú sieť trnavskej brány. Svoje zručnosti predviedol aj Barseghjan v 34. minúte, no individuálny prienik v pokutovom území nedotiahol do koncovky. Následne bolo opäť rušno na opačnej strane a brankár Takáč podržal „belasých“ pri strele Azanga. Prvý polčas zmenu skóre nepriniesol, ale zápasový scenár dostal novú zápletku po faule Mikoviča na Blackmana. Rozhodca Gemzický najprv udelil kapitánovi Spartaka žltú kartu, lenže na videu videl úder lakťom do tváre a Mikoviča v nadstavenom čase prvého dejstva vylúčil.
Lopta sa tak v úvode druhého polčasu nachádzala častejšie na polovici domácich. Ščasného zverenci odolávali do 60. minúty, kedy Barseghjan poslal do šestnástky skvelý nadýchaný center, po ktorom sa zblízka presadil hlavou Cruz. Druhý polčas už bol na príležitosti chudobnejší ako prvý a Slovan kontroloval tesné vedenie, hoci Trnava dokázala preveriť defenzívu hostí aj o desiatich. Pred 17-tisícovou kulisou sa v 83. minúte dostal do koncovky po prihrávke z pravej strany striedajúci Paur, ale Takáč poľahky zasiahol. Poistku mohol pridať striedajúci Šporar, lenže najprv trafil tyč a z dorážky minul Frelihovu bránu. Napokon upravil na konečných 2:0 pre Slovan v úniku v nadstavenom čase striedajúci Marcelli.
Michal Ščasný, tréner Trnavy: „Veľmi nás mrzí tento výsledok, voči nám aj fanúšikom. Urobili výbornú atmosféru, ktorá mala parametre európskej súťaže. Aj keď sme veľmi chceli, tak sme zápas nezvládli. Takéto duely rozhodujú detaily a my sme urobili jeden veľký detail. Ako všetci víťazíme, tak tento zápas sme takisto nezvládli všetci. Ťažko sa mi to hovorí, ale musíme ísť ďalej a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Toto už nevrátime, urobili sme chybu, za ktorú sme zaplatili. Trúfam si ale tvrdiť, že aj keď sme hrali o jedného menej, tak sme boli lepšie mužstvo. Slovan nám dal gól z jednej centrovanej lopty, a to nehovorím o druhom góle. Bohužiaľ, taký je futbal, ale musíme ísť ďalej.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Vedeli sme, že to bude emočný, náročný zápas. Hráčom som prízvukoval, že rozhodne herná disciplína, že musíme byť veľmi disciplinovaní a prijať agresívnu hru súpera. Ja si myslím, že Spartak si prehral zápas sám svojou emóciou, že túžba po víťazstve niekedy až cez nenávisť mu nepriniesla úspech. Mali sme ich dobre prečítaných, eliminovali sme silné stránky Trnavy - štandardné situácie, hra cez krídelné priestory, silový futbal. Dali sme dva góly, samozrejme, po červenej karte, kde 'Miki' nezvládol zápas a bol som prekvapený, že zrovna on, lebo tam boli iní adepti na červenú kartu. My sme boli disciplinovaní, a preto sme zvíťazili. Dali sme dva pekné góly a odvážame si tri body z dôležitého zápasu.“
Roman Procházka, hráč Trnavy: „Sme sklamaní. Prvý polčas bol vyrovnaný, mali sme tam nejaké dve šance, oni mali tiež možno jednu. Bolo to rozkúskované, vstúpili sme do zápasu trošku emočne, agresívne, ale nebolo to zákerné. Išli sme do toho naplno. Po červenej karte sme vedeli, že nás trošku zatlačia, budú držať loptu, ale nevytvárali si šance. Po inkasovanom góle to už bolo ťažšie, ale stále sme mali nádej, že môžeme zo štandardky alebo centrovanej lopty vyrovnať. Mali sme ešte náznaky šancí, ale škoda.“
Vladimír Weiss ml., hráč Slovana: „Zaslúžene sme zvíťazili. Samozrejme, zápas ovplyvnila červená karta. Na začiatku to bolo hore-dole, boli sme opatrní my aj oni. Vieme, že tie derby bývajú také, že ten futbal nie je niekedy najkrajší pre diváka, ale my sme sa snažili byť pokojní. Vieme, že v každom zápase si vypracujeme nejakú šancu. Samozrejme, po odchode 'Mikiho' sa nám to trochu zjednodušilo, ale zaslúžene sme zvíťazili.“
Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v 11. kole Niké ligy s KFC Komárno 0:1. V 52. minúte Nándor Tamás využil zaváhanie domáceho stopéra Daniela Köstla a dostal hostí do vedenia. Potom sa Liptáci snažili s výsledkom niečo spraviť, ale bezvýsledne. Nevypracovali si ani jednu príležitosť na vyrovnanie.
MFK Ružomberok - KFC Komárno 0:1 (0:0)
Gól: 52. Tamás. ŽK: Král, Grygar – Ganbold, Rudzan, Otžvolda Rozhodovali: Ziemba – Kmec, Hrebeňár, 737 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Köstl (62. Král), Endl, Mojžiš (71. Tučný) – Gomola (62. Šulek), Múdry (82. Chobot), Grygar, Bačík, Selecký – Fila (71. Kelemen), Hladík
Komárno: Száraz - Šmehyl, Pillár, Špiriak, Rudzan – M. Šimko, Ožvolda (88. Palán) – Ganbold (68. Bayemi), Žák, Tamás (78. Kiss) – Mashike (79. Boďa)
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Zápas sme si prehrali nedôrazom v jednej situácii. Keď to zhrniem celkove, mali sme byť presnejší a kvalitní. Ani nie v predprípravnej fáze, kde chalani boli schopní súpera obohrať, ale v posledných dvadsatich–tridsiatich metroch. Tam to chcelo si vytvoriť ešte viac tlaku a nebezpečných situácií. Gólových príležitostí bolo málo. Súper padal do bloku a zahusťoval priestory, čo bolo pre nás ťažké. Ani prechodov nebolo toľko, aby sme mohli viac toho využiť do otvorenej obrany. Celkove sme boli málo agresívni a kvalitní. Komárno sa nedostalo do žiadnej šance a jednu sme mu darovali.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Z našej strany to bol takticky veľmi dobre zvládnutý zápas. Silné stránky domácich, na ktoré sme sa pripravovali, hráči eliminovali. Ružomberok dal síce dva góly, ktoré boli neuznané, no okrem toho sme ho do ničoho nepustili. Chceli sme vychádzať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do rýchlych protiútokov. Chvalabohu jedna brejková situácia vyšla a bol z toho jediný gól zápasu. Potom veľmi dobrou organizáciou hry a dostupovaním hráčov, sme domácom nedali priestor, a tí si nevytvorili ani jednu gólovú šancu.“
Futbalisti FC Tatran Prešov a FK Železiarne Podbrezová remizovali 2:2 v sobotňajšom zápase 11. kola Niké ligy. Pre nováčika súťaže z Prešova to bola tretia remíza za sebou, po ktorej má na predposlednom 11. mieste 9 bodov. Podbrezová figurovala v neúplnej tabuľke na 7. mieste s 12 bodmi.
Vyše šesťtisícová návšteva hnala domácich vpred, no Podbrezová sa dlho prezentovala taktickým výkonom. Prešovčania sa ujali vedenia v 28. minúte, keď Olejník hlavičkou zužitkoval rohový kop Sipľaka - 1:0. Tento moment naštartoval domácich, ktorí mohli v prvom polčase získať aj dvojgólový náskok, no Regáli ani Begala neprekonali Juričku. Hostia v úvode druhého polčasu pridali a Šiler z pokutového kopu vyrovnal - 1:1. Ten istý hráč trafil po hodine hry žrď Bajzovej bránky, no Galčík predsa len poslal hostí do vedenia. V 70. minúte si Galčík poradil so Sipľakom a prestrelil Bajzu - 1:2. Záver priniesol viacero dramatických momentov, ktoré vyvrcholili penaltou pre domácich. Z nej Regáli v nadstavenom čase stanovil na konečných 2:2.
FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:0)
Góly: 28. Olejník, 90.+7 Regáli (11 m) - 59. Šiler (11 m), 70. Galčík. Rozhodcovia: Dohál – Jekkel, Vitko, ŽK: Sipľak, Morim - Galčík, Luka, Deml, Jurička, Palumets, Štefánik, 6098 divákov.
Prešov: Bajza - Menich, Bondarenko, Sipľak - Revenco (76. Gáll), Begala, Šimko, Souček (60. Morim), Romling (8. Kotula) - Olejník, Regáli
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Deml (79. Tatolna), Sallah (46. Havrylenko), Palumets (88. Niňaj), Sanusi - Galčík (79. Chyla), Kujabi (46. Šiler), Štefánik
Vladimír Cifranič, tréner FC Tatran Prešov: „Na začiatku zápasu bola Podbrezová lepšia. Dokázali sme však eliminovať jej hru. Vedel som, že hostia budú viac kombinovať a hrať systémovo. Prvý polčas bol pre nás výsledkovo dobrý. V druhom polčase bolo ťažké niečo vymyslieť. Keď Podbrezová otočila skóre, snažili sme sa s tým niečo spraviť. Podarilo sa nám z penalty vyrovnať. Musíme si vziať bod. Neboli sme dnes lepší, priklonilo sa k nám šťastie.“
Štefan Markulík, tréner FK Železiarne Podbrezová: „Bol to zaujímavý zápas. Duel by som rozdelil na tri fázy. Prvých dvadsať minút bolo z našej strany v poriadku, hoci sme si tam nevytvorili šance. Potom sme nedôslednosťou urobili 2-3 straty lopty, ktoré domácich posadili na koňa a vyťažili z nich kontrové situácie. Otvorili skóre zápasu, my sme vtedy mali hluchú dvadsaťminútovku. V druhom polčase ukázal náš tím dobrú reakciu. Myslím si, že 43 minút druhého polčasu bolo v našej réžii. Podarilo sa nám otočiť výsledok, no zápas potrebujete zavrieť gólom na 3:1 alebo si výsledok skúsene postrážiť.“
Futbalisti AS Trenčín a MFK Skalica si v sobotnom dueli 11. kola Niké ligy podelili body za remízu 1:1. Trenčania ziskom bodu ukončili sériu štyroch prehier, Skalica nezvíťazila v treťom dueli za sebou.
Oba góly padli v Trenčíne po krídelných akciách. Najprv Adam Morong v 72. minúte premenil prízemnú prihrávku Erika Daniela a domáci v záverečnej desaťminútovke využili aktivitu Saniho Suleimana. Jeho center si pred bránkou našiel striedajúci Lukáš Skovajsa. V nadstavenom čase sa ešte blysol brankár Skalice Martin Junas. Najprv predviedol dva zákroky na bránkovej čiare a následne si poradil aj s penaltou Jesseho Khana, ktorú rozhodca Peter Kráľovič nariadil po konzultácii so systémom VAR.
AS Trenčín - MFK Skalica 1:1 (0:0)
Góly: 83. Skovajsa - 72. Morong. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Roszbeck, ŽK: Daniel, Suľa (obaja Skalica).
Trenčín: Húdok – Pavek (53. Skovajsa), Križan, Bessile, Brandis (77. Holúbek) – Fiala (61. Kasana), Yakubu, Khan – Kam (46. Ferdinan), Sabljič (77. Doesburg), Suleiman
Skalica: Junas – Šimko, Šuver, Černek, Gaži – Bariš, Mášik - Daniel, Pudhorocký (88. Ravas), Morong (91. Suľa) - Švec (70. Seitz)
Prečítajte si tiež
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš v 4. etape na Okolo Holandska tretí, celkovo je na 2. mieste
Španielsko naďalej na čele rebríčka FIFA, Slováci klesli na 46. miesto