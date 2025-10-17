Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hedviga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. októbra 2025

Španielsko naďalej na čele rebríčka FIFA, Slováci klesli na 46. miesto



Slovensko si pohoršilo o štyri pozície.



Zdieľať
Španielsko naďalej na čele rebríčka FIFA, Slováci klesli na 46. miesto

Španielski reprezentanti sú aj po októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026 na čele rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). V najlepšej trojke si vymenili miesta Argentínčania s Francúzmi, na druhú priečku sa posunuli úradujúci majstri sveta z Kataru. Slovensko si pohoršilo o štyri pozície a patrí mu 46. priečka.


V najlepšej desiatke došlo celkom ku štyrom zmenám. Okrem Argentínčanov sa posunuli aj Holanďania, ktorí na šiestom mieste predbehli Brazílčanov. Obe októbrové stretnutia v kvalifikačnej G-skupine proti Malte a Fínsku zvládli v pomere 4:0. Po dvoch triumfoch sa na deviatu priečku posunuli Taliani a top 10 po novom uzatvárajú Nemci, ktorí v „slovenskej“ A-skupine zdolali Luxembursko (4:0) i Severné Írsko (1:0). Z najlepšej desiatky vypadli Chorváti.

Slováci prišli po prehre v Severnom Írsku (0:2) a domácom víťazstve nad Luxemburskom (2:0) o 8,52 bodov a klesli o štyri miesta. Severní Íri si polepšili o tri pozície a figurujú na 69. priečke, Luxemburčania klesli o jedno miesto a sú 97.

Najväčším skokanom v októbrovom vydaní rebríčka je 108. Niger, ktorý si polepšil o deväť miest. Naopak, najväčší pokles zaznamenalo Grécko. To si pohoršilo o osem pozícií a figuruje na 48. priečke.

Novembrové vydanie rebríčka FIFA rozhodne o nasadení tímov na samotných MS, kde bude 12 skupín, na nadchádzajúcom svetovom šampionáte sa totiž zúčastní rekordných 48 reprezentácií. Hostiteľské krajiny USA, Kanada a Mexiko budú zaradené do prvého koša a doplní ich deväť najlepších z rankingu. Žreb skupín sa uskutoční v piatok 5. decembra vo Washingtone.

Rebríček FIFA k 17. októbru 2025:

1. (1.) Španielsko 1880,76 bodu, 2. (3.) Argentína 1872,43 3. (2.) Francúzsko 1862,71, 4. (4.) Anglicko 1824,3, 5. (5.) Portugalsko 1778, 6. (7.) Holandsko 1759,96, 7. (6.) Brazília 1758,85, 8. (8.) Belgicko 1740,01, 9. (10.) Taliansko 1717,15, 10. (12.) Nemecko 1713,3, ... 46. (42.) SLOVENSKO 1483,35, 69. (72.) Severné Írsko 1366,27, 97. (96.) Luxembursko 1231,8


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Triatlonistka Dunajská vybojovala bronz na MS medzi juniorkami

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 