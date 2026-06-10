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15 miliónov eur za sedem dní. Vodárenské dlhopisy Voda spieva II sú vypredané!


Tagy: Dlhopisy PR

Celý objem emisie zelených dlhopisov Voda spieva II vo výške 15 miliónov eur sa upísal za sedem dní. Celý objem emisie zelených dlhopisov Voda spieva II vo výške 15 miliónov eur od ...



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voda spieva ii 2 676x450 10.6.2026 (SITA.sk) - Celý objem emisie zelených dlhopisov Voda spieva II vo výške 15 miliónov eur sa upísal za sedem dní.


Celý objem emisie zelených dlhopisov Voda spieva II vo výške 15 miliónov eur od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Dlhopisový program, a.s. sa upísal za sedem dní. VVS je tak prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorej sa podarilo úspešne umiestniť zelené retailové dlhopisy na slovenskom kapitálovom trhu. Zároveň tým vytvára nový model financovania vodárenskej infraštruktúry v regióne.

Trojročné dlhopisy v nominálnej hodnote tisíc eur s výnosom 5% p.a. boli dostupné od 21. mája na pobočkách Slovenskej sporiteľne a v aplikácii George. Prvú výplatu výnosov dostanú investori 4. júna 2027.

"Rýchly predaj emisie potvrdzuje dôveru investorov vo vodárenský segment, samotnú VVS a ich záujem podieľať sa na financovaní zelených vodárenských projektov na Slovensku. Zároveň je potvrdením odbornej pripravenosti skupiny VVS získavať financie na kapitálovom trhu," komentoval úspech emisie Vazil Hudák, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská spoločnosť Dlhopisový program, a.s.. Zároveň poďakoval investorom za prejavenú dôveru a všetkým spolupracujúcim za ich príspevok k výsledku.

Najdôležitejšie faktory úspechu emisie


Emisia stojí na niekoľkých pilieroch, ktoré dohromady vytvorili bezprecedentný produkt na slovenskom trhu.

  • Za dlhopisy ručí VVS. a.s. - najväčšia vodárenská spoločnosť na Slovensku s aktívami v hodnote takmer 600 mil. eur, ktorá zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov.

  • Ako prvé vodárenské dlhopisy tohto typu na Slovensku emisia získala nezávislé hodnotenie od medzinárodnej renomovanej agentúry Moody's - pridelené skóre kvality udržateľnosti SQS na úrovni "veľmi dobré".

  • Prospekt schválila Národná banka Slovenska, ktorá posudzovala úplnosť, zrozumiteľnosť a konzistentnosť informácií uvedených v prospekte pre investorov.

  • Distribúcia sa uskutočnila cez pobočky Slovenskej sporiteľne a aplikáciu George.


"Táto emisia má pre nás dvojnásobný význam. Okrem toho, že rozširuje investičné možnosti VVS, buduje rating VVS a vytvára budúci model pre financovanie vodárenských projektov v regióne. Veríme, že v krátkej dobe ohlásime ďalšiu mimoriadne dôležitú správu pre vodárenstvo na Slovensku," dodal podpredseda predstavenstva VVS Daniel Krátký.

Výnosy putujú do vodárenskej infraštruktúry


Čistý výnos z emisie využije Východoslovenská vodárenská spoločnosť na ESG projekty, najmä na modernizáciu a rozvoj vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry a ich energetickú efektivitu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 15 miliónov eur za sedem dní. Vodárenské dlhopisy Voda spieva II sú vypredané! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dlhopisy PR
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