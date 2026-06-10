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10. júna 2026
Fico sa zastal svojho syna: Odmenu dostáva legálne, s kauzou Šimečkovcov sa to nedá porovnať – VIDEO
Zároveň odmieta porovnávanie situácie v Smere s kauzou matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Predseda vlády
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Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa ostro ohradil voči vyjadreniam progresívcov v súvislosti s jeho synom Michalom Ficom. Zároveň odmieta porovnávanie situácie v Smere s kauzou matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Reagoval tak na informácie o tom, že Michal Fico dostáva cez svojho otca peniaze zo štátnej pokladnice cez Agentúru Smer, v ktorej je konateľom. Premiér zdôraznil, že je tu reč o financovaní najsilnejšej vládnej strany.
„Ja som predseda vlády a záleží mi na tom, aby subjekty, ktoré tvoria vládnu koalíciu, boli absolútne transparentné. Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. A takúto vlastnú obchodnú spoločnosť, ktorá sa nazýva Agentúra Smer s.r.o., si založila aj politická strana Smer,“ zdôraznil premiér s tým, že Smer-SD je 100-percentným vlastníkom a že je to v súlade so zákonom.
Fico hovorí o zákonnom fungovaní
Premiér upozornil, že takáto súkromná obchodná spoločnosť môže podľa zákona iba prevádzkovať vydavateľstvá, nakladateľstvá a tlačiarne, robiť publikačno-propagačnú činnosť, zabezpečovať výrobu a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany, usporadúvať vzdelávacie a politické akcie a vykonávať správu majetku strany.
To je podľa neho presne to, čo Agentúra Smer vykonáva. Súčasne podotkol, že každá politická strana musí predkladať účtovnú uzávierku, ktorá je overená audítorom, ktorého si každá strana žrebuje. Audítor kontroluje fungovanie strany, financovanie či vzťahy s obchodnými spoločnosťami. Premiér zdôraznil, že každoročne audítori konštatujú, že v strane Smer neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení, a že hospodárenie je v súlade so zákonom o politických stranách. Ak by bola pravda to, čo hovorí hnutie Progresívne Slovensko, tak by bol Smer podľa premiéra predmetom vyšetrovania a stíhania.
„Mame súkromnú spoločnosť, ktorá bola založená podľa zákona a na jej čele je konateľ. Predsedníctvo strany Smer v súlade so stanovami rozhodlo, ze konateľom bude Michal Fico a rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena ako konateľa súkromnej obchodnej spoločnosti,“ povedal premiér s tým, že všetko je zákonné a nie je tu nič, čo by sa dalo porovnať s kauzou Šimečkovej matky. „Nájdite tri rozdiely medzi podvodmi Šimečkovcov a tým, čo sa deje v strane Smer-SD,“ dodal predseda vlády s tým, že Agentúra Smer nikdy nedostala žiadne dotácie. „Ja chápem, že sú všetci v PS nervózni. Je to veľmi nepríjemné. Ale ja nemám dôvod sa tu triasť alebo mať pocit, že sme urobili niečo zlé,“ uzavrel premiér.
Hnutie PS v utorok 9. júna kritizovalo, že syn predsedu vlády a jediný konateľ Agentúry Smer Michal Fico dostával peniaze zo štátneho príspevku za voľby. S informáciou, že mal syn premiéra dostať za takmer dva roky okolo 100-tisíc eur, prišiel ako prvý portál Aktuality.sk. Ten upozornil, že Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur.
„Agentúra Smer je v skutočnosti len akousi opačnou práčkou na štátne zdroje, z ktorej strana Smer netransparentne financuje svoje aktivity aj v rámci kampane,“ vyhlásila poslankyňa Beáta Jurík (PS). Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) upozornila, že strana Smer-SD dlhodobo obchádza pravidlá transparentnosti volebnej kampane.
„Kampane Smeru sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najmenej transparentné. Jednu veľkú sumu prevedú na ich agentúru, a tá ďalej so štátnymi peniazmi narába bez možnosti verejnej kontroly ich využitia,” povedala Mesterová. Progresívci budú v septembri iniciovať návrh, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet v prípade, že vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Mesterová podotkla, že obchádzanie zákona o transparentnosti je dôvod, prečo sa nevie, z akých zdrojov má Ficov syn vyplácanú mzdu, či to, kam išli peniaze na kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa zastal svojho syna: Odmenu dostáva legálne, s kauzou Šimečkovcov sa to nedá porovnať – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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