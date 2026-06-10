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10. júna 2026

Zomrel majiteľ najznámejšej prevádzky s langošmi, celé Slovensko len nedávno sledovalo kauzu chýbajúceho mäkčeňa na bločku


Tagy: Úmrtie

O jeho nečakanom úmrtí vo veku 50 rokov informovala prevádzka na sociálnej sieti. Zomrel majiteľ najznámejšej prevádzky s langošmi Antonín Pašek z Kvetoslavova. O jeho nečakanom úmrtí vo veku 50 ...



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pasek 676x451 10.6.2026 (SITA.sk) - O jeho nečakanom úmrtí vo veku 50 rokov informovala prevádzka na sociálnej sieti.


Zomrel majiteľ najznámejšej prevádzky s langošmi Antonín Pašek z Kvetoslavova. O jeho nečakanom úmrtí vo veku 50 rokov informovala prevádzka na sociálnej sieti. Najskôr informovala o tom, že prevádzka bude z rodinných dôvodov zatvorená od 10. do 15. júna. Následne zverejnili smútočné oznámenie, v ktorom stojí, že majiteľ prevádzky zomrel.

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Jeho stánok - Langoše Kvetoslavov sa dostal do povedomia celého Slovenska pre nedávne informácie o absurdnej pokute, ktorú dostal od Finančnej správy SR. Pokutu vo výške 1 500 eur dostala prevádzka za chýbajúci mäkčeň v slove langoš na pokladničnom doklade.

Prípad vysokej pokuty za chýbajúci diakritiku si získal pozornosť širokej verejnosti aj politikov. Finančná správa napokon pokutu zrušila, priznala pochybenia a sám šéf finančnej správy Jozef Kiss sa majiteľovi prevádzky ospravedlnil.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel majiteľ najznámejšej prevádzky s langošmi, celé Slovensko len nedávno sledovalo kauzu chýbajúceho mäkčeňa na bločku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
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