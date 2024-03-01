|
Streda 24.9.2025
Meniny má Ľuboš, Ľubor
169 miliónov pre domácnosti, 12 000 miest pre ľudí. Aj takto vyzerá ekonomický vplyv Kauflandu na Slovensku
Tagy: PR
Už 25 rokov ovplyvňuje každodenný život ľudí na Slovensku - nielen tým, čo ponúka vo svojich predajniach, ale aj tým, čo vracia krajine späť. Jej činnosť má reálny dopad na stabilitu domácností, ...
Zdieľať
24.9.2025 (SITA.sk) - Už 25 rokov ovplyvňuje každodenný život ľudí na Slovensku – nielen tým, čo ponúka vo svojich predajniach, ale aj tým, čo vracia krajine späť. Jej činnosť má reálny dopad na stabilitu domácností, pracovné príležitosti, komunitný život aj verejnoprospešné projekty. Vyplýva to zo sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024*, ktorú Kaufland pripravil v spolupráci s PricewaterhouseCoopers Slovensko.
Kaufland je významným zamestnávateľom, ktorý na Slovensku priamo poskytuje pracovné príležitosti pre viac než 8 200 ľudí, pričom až 70 % z nich tvoria ženy. Stabilnú zamestnanosť posilňuje aj spolupráca s dodávateľmi a dodávateľským reťazcom, vďaka čomu vznikajú ďalšie pracovné miesta mimo obchodu – od farmárov a výrobcov potravín až po logistiku a služby. Celkovo tak Kaufland, priamo a nepriamo, vytvoril a udržal 12 126 pracovných miest, čo zodpovedá počtu obyvateľov mesta veľkosti Sabinova.
Kaufland je súčasťou nákupov Slovákov už 25 rokov. Jeho vplyv na príjmy slovenských domácností je výrazný. Len na mzdách spoločnosť priamo vyplatila v minulom obchodnom roku takmer 95 miliónov eur v čistom, pričom spolu s ďalšími súvisiacimi príjmami smerovalo do domácností až 169 miliónov eur. Ide o sumu, ktorá by pokryla ročné platy pre takmer 10-tisíc zdravotných sestier – profesie, ktorej Slovensko dlhodobo pociťuje kritický nedostatok.
Moderné K Parky pre deti a tínedžerov otvára Kaufland po celom Slovensku.
Spoločnosť si uvedomuje svoj vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na spoločnosť, životné prostredie a miestne komunity. Preto sa dlhodobo angažuje v podpore verejnej infraštruktúry, neziskových organizácií, miest, mestských častí a celospoločensky dôležitých tém.
Na podporu mimovládnych a neziskových organizácií poskytla viac ako 132-tisíc eur, ktoré putovali napríklad aj do organizácií ako Úsmev ako dar alebo Nadácia Ekopolis. Pravidelne podporuje miestne podujatia, environmentálne iniciatívy a sociálne projekty v regiónoch, kde pôsobí.
Silné postavenie má obchodný reťazec aj v oblasti športu, najmä pri podpore mládeže a komunít. Od roku 2017 je hlavným partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja, pričom len v obchodnom roku 2024 investoval do hokejových aktivít vyše 1,5 milióna eur. Podpora smerovala do mládežníckych líg, parahokeja, ženského hokeja aj rozvoja vznikajúcich hokejových centier.
Významným projektom je aj vlastná iniciatíva K Park. V roku 2024 spoločnosť dokončila a otvorila ďalších 7 nových multifunkčných športovísk. Aktuálne ich na Slovensku stojí 26 a do ich výstavby spoločnosť investovala už viac ako 2 milióny eur. K Parky slúžia ako otvorené miesto pre pohyb, stretávanie sa a zmysluplné trávenie voľného času všetkých generácií. Kaufland tak napĺňa svoj záväzok byť zodpovedným a stabilným partnerom pre komunity na celom Slovensku.
Prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky venuje obchodný reťazec do tried ovocie a zeleninu.
Spoločnosť Kaufland prispela v obchodnom roku 2024 k rastu slovenskej ekonomiky výkonom v hodnote 2,254 miliardy eur. K HDP Slovenska prispela sumou viac ako 707 miliónov eur a do verejných financií odviedla takmer 228 miliónov eur na daniach, odvodoch a poplatkoch. Reálny prínos ilustrujú aj prepočty – hodnota vytvorená Kauflandom by pokryla výstavbu 23 škôl alebo dvoch moderných nemocníc.
Celé znenie sociálno-ekonomickej štúdie za obchodný rok 2024 nájdete na tomto linku: CSR správy | Kaufland
* Obchodný rok 2024 predstavuje obdobie od 1.3.2024 – 28.2.2025
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 169 miliónov pre domácnosti, 12 000 miest pre ľudí. Aj takto vyzerá ekonomický vplyv Kauflandu na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Infografika:
Vplyv spoločnosti Kaufland za obchodný rok 2024
- 12 126 vytvorených a udržaných pracovných miest
- 95 mil. € v čistom vyplatil Kaufland svojim zamestnancom
- 168,9 mil. € je celkový vplyv Kauflandu na príjem domácností
- 1,5 mil. € na podporu slovenského hokeja
- 132 tis. € na podporu neziskových organizácií
- 2,25 mld. € prispel Kaufland k rastu slovenského hospodárstva
* Obchodný rok 2024 predstavuje obdobie od 1.3.2024 – 28.2.2025
