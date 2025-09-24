Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Silvia Hallová je novou Managing Partnerkou poradenskej spoločnosti Grant Thornton


V pozícii Managing Partnerky bude zodpovedná za strategické riadenie, rozvoj obchodných aktivít a posilňovanie pozície spoločnosti na trhu. V spoločnosti Grant Thornton pôsobí od roku 2016 na pozícii daňovej ...



gtlogo trans 676x247 24.9.2025 (SITA.sk) - V pozícii Managing Partnerky bude zodpovedná za strategické riadenie, rozvoj obchodných aktivít a posilňovanie pozície spoločnosti na trhu. V spoločnosti Grant Thornton pôsobí od roku 2016 na pozícii daňovej partnerky.


"Vážim si dôveru partnerov a spoločníkov Grant Thornton a je pre mňa cťou prevziať túto rolu. Našou úlohou je pomáhať klientom pri ich podnikaní a zároveň prispievať k zlepšovaniu podmienok na podnikanie na Slovensku. V oboch oblastiach chcem spoločnosť ďalej rozvíjať. Osobitne mi záleží na tom, aby sme v Grant Thornton rozvíjali našu silnú firemnú kultúru založenú na vzájomnej spolupráci a zmysluplnosti našej práce," povedala k vymenovaniu do novej funkcie Silvia Hallová.

Poradenská spoločnosť Grant Thornton si zakladá na rovnosti kariérnych príležitostí pre ženy aj mužov. Ako jediná poradenská spoločnosť na Slovensku si dlhodobo udržiava vyrovnané zastúpenie mužov a žien v pozícii partnerov. Nový management board spoločnosti aktuálne tvoria popri Silvii aj Martina Hodoňová a Filip Tichý. Wilfried Serles, ktorý doteraz firmu viedol, bude pokračovať ako partner zastupujúci rakúskeho akcionára.

"Spolupráca so Silviou bolo pre mňa vždy inšpirujúca. Vďaka jej odborným znalostiam, schopnosti viesť tím a orientácii na výsledky bude spoločnosť Grant Thornton pokračovať v dynamickom raste a zároveň naši klienti budú aj naďalej dostávať excelentné poradenské služby," uviedol Wilfried Serles, doterajší Managing Partner.

Silvia Hallová pôsobí v oblasti poradenstva viac než 21 rokov. Počas svojej kariéry zastávala viaceré manažérske pozície v poradenských spoločnostiach. Okrem pracovnej pozície je členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov a členkou Vedeckej rady Fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.

O spoločnosti Grant Thornton


Grant Thornton Slovakia je medzinárodná poradenská firma, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1993 a patrí k lídrom v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva a manažérskeho poradenstva na slovenskom trhu. Spoločnosť zamestnáva vyše 80 odborníkov, ktorí poskytujú služby viac ako 700 klientom vrátane významných verejných a súkromných subjektov ako aj medzinárodných spoločností. Grant Thornton Slovakia poskytuje kariérnu príležitosť pre ženy aj mužov, pričom až 70 % všetkých zamestnancov a 50 % partnerov tvoria ženy. Firma je súčasťou globálnej siete Grant Thornton prítomnej v 135 krajinách sveta s viac ako 50 000 zamestnancami. www.grantthornton.sk.

Zdroj: SITA.sk

