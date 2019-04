Radíme: Nepodceňujte srdcovo-cievne ochorenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. apríla (TASR) - Srdcovo-cievne ochorenia nebolia, a preto ich Slováci podľa odborníkov podceňujú. Napriek tomu, že sa zvýšila informovanosť verejnosti o symptómoch chronického srdcového zlyhávania, ľudia si jeho prejavy stále mýlia s príznakmi infarktu, upozorňuje Slovenská kardiologická spoločnosť.hovorí primárka Oddelenia transplantácie a zlyhávania srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave Eva Goncalvesová. Priblížila, že ako symptóm srdcového zlyhávania až 83 percent populácie uvádza pocit tlaku na hrudi, pričom je to typický príznak infarktu a nie srdcového zlyhávania.Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce nevládze uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách. Stavu sa hovorí aj vodnatieľka a tekutiny vtedy prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom.vysvetlila Goncalvesová. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je podľa nej veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov zomiera v priebehu piatich rokov.O podceňovaní kardiovaskulárnych rizík svedčí vysoký počet úmrtí pacientov na choroby srdca a ciev a fakt, že až 51 percent ľudí nad 40 rokov trpí nejakým kardiovaskulárnym ochorením, najčastejšie vysokým krvným tlakom. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií robených v rokoch 2005 až 2017.Príčinou najväčšieho počtu hospitalizácií a úmrtí je podľa štatistík práve chronické srdcové zlyhávanie. Zatiaľ čo v roku 2007 bolo hospitalizovaných 10.428 pacientov s touto diagnózou, v roku 2017 to bolo už viac ako 26.000. V roku 2005 zomrelo na Slovensku na srdcové zlyhávanie 1287 pacientov, v roku 2017 už viac ako 3200 pacientov.hovorí kardiológ z NÚSCH Peter Hlivák. Podľa neho je nutné budovať povedomie o srdcových ochoreniach, využívať inovatívne technológie a modernú liečbu pre pacientov, optimalizovať systém ich manažmentu a včasného záchytu ochorení.uzatvára.K šíreniu osvety o kardiovaskulárnych ochoreniach a potrebe upozorňovať na dôležitosť prevencie sa pridáva aj pacientska organizácia Hlas nášho srdca. Tá organizuje od 29. apríla do 10. mája vo vybraných liečebných kúpeľoch celoslovenskú aktivitu nazvanú Červené ponožky. Cieľom projektu je zachytiť nediagnostikovaných pacientov vo vekovej skupine nad 50 rokov cez cielený skríning.