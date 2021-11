3 tipy, prečo si zaobstarať umývačku riadu

Ušetrí váš drahocenný čas

Ušetrite na účtoch od vody a energií

Kvalitné a hygienické umytie riadu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Hlavnou výhodou umývačky je obrovská úspora vášho času. Riad jednoducho poukladáte do umývačky, pridáte kapsulu, umývačku zatvoríte, nastavíte program a necháte ju potichu pracovať. Vy si zatiaľ môžete užívať zaslúžený oddych, relaxovať alebo sa venovať rodine. Po skončení umývacieho cyklu stačí riad a príbory vyložiť, čo vám v konečnom dôsledku zaberie len pár minút. To zvládnu aj deti či partner. Umývačka právom patrí medzi najobľúbenejších pomocníkov do kuchyne a môžete si vybrať z rôznych rozmerov, ktoré viete umiestniť aj do menšej kuchyne.V našej spoločnosti koluje mýtus, že umývačka riadu spotrebuje viac vody a energie ako klasické umývanie riadov v rukách. Pri bežnom ručnom umývaní riadov miniete približne 20 a viac litrov vody a na jej ohrev miniete približne 2,7 kWh, v závislosti od spôsobu umývania. Také isté množstvo riadov, aké vy umyjete ručne, viete vložiť do umývačky, ktorá na jeden umývací cyklus spotrebuje o takmer 2 kWh menej, záleží na type umývačky a cyklu. Moderné umývačky riadu spotrebujú na jedno umytie približne len 10 – 12 litrov vody, na eko programoch dokonca 6 litrov. Takže keď si to celé prepočítate, zistíte, že umývačka je vskutku šetrnejšia k vašim financiám a ušetrí vám nielen energie za vodu a ohrev, ale najmä čas.Umývačka riadu vám poskytuje ďalší benefit – hravo si poradí aj s pripálenými zvyškami alebo mastnotou a hygienicky vyčistí každý záhyb špinavého riadu. Veď si len spomeňte, koľko energie a námahy vám zaberie umytie pripálenín alebo zaschnutých zvyškov. Nechajte to na umývačku, ktorá to zvládne ľavou zadnou, najmä s pomocou horúcej vody a kvalitných čistiacich prostriedkov do umývačky. Medzi také patrí aj nový, ktorý hĺbkovo a účinne odstraňuje aj odolné zvyšky a pripáleniny, stará sa o sklenené poháre a jemný riad a nezanecháva škvrny, dodá umytému riadu žiarivý lesk a zároveň sa stará aj o vašu umývačku.Handričky, hubky a kefy na umývanie riadu sú miestom pre šírenie baktérií a plesní. Práve preto umývačku riadu považujeme za hygienickejší variant umytia riadu. V umývačke sa eliminujú baktérie umývaním prúdom horúcej vody, a tak sa zaistí bezpečnosť a dokonalá čistota riadu. Na záver umývačka riadu vyčistený riad aj presuší horúcou parou, preto naň môžete ihneď servírovať jedlo. Poháre ostanú krásne lesklé a žiarivé bez stekancov a šmúh.Informačný servis