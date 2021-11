V čoraz viac okresoch v Rakúsku platia kontroly pri vycestovaní

Rakúsko zavádza pre vysoký počet ľudí nakazených koronavírusom kontroly pri vycestovaní v čoraz viac regiónoch, aktuálne sú v platnosti už v štyroch spolkových krajinách - Tirolsku, Štajersku, Hornom i Dolnom Rakúsku, informovala v stredu agentúra APA.





Znamená to, že pri opustení určitého rizikového okresu je nutné sa preukázať dokladom o očkovaní proti covidu, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. Ťažiskom kontrol je preverovanie toho, či sú covidpasy pravé a nesfalšované, pričom policajti skenujú QR kódy týchto dokladov. Kto sa pokúsi vycestovať so sfalšovaným dokumentom, bude ohlásený na prokuratúre a môže počítať s trestným stíhaním. Tí, čo budú chcieť svoj okres opustiť bez potrebného dokumentu, sa budú musieť vrátiť späť a takisto ich oznámia úradom.Mimoriadne silno zasiahnuté je Horné Rakúsko, kde prebiehajú kontroly už v 11 z 18 okresov. Sedemdňová incidencia nákazy sa tam pohybuje na úrovni 660,5 nakazených na 100.000 obyvateľov. Kontroly na hranici okresov sa zavádzajú v Rakúsku vtedy, keď hodnota incidencie prekročí 500. V Dolnom Rakúsku je každodenne v nasadení vyše 100 policajtov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie pravidiel.V pondelok môže dôjsť k zavedeniu kontrol i v rozlohou najväčšom rakúskom okrese Liezen, nachádzajúcom sa v Štajersku, ako poznamenal jeho predseda Christian Sulzbacher. Polícia bude podľa jeho slov cestujúcich kontrolovať na 15 miestach, pričom kontroly sa nebudú vykonávať na diaľniciach. Pri návrate do okresu sa kontrolovať takisto nebude, doplnil.Rakúsko má už štyri dni za sebou vyše 5000 nových prípadov nákazy, pripomína denník Kurier. V stredu hlásili za uplynulých 24 hodín 6506 infikovaných, čo je počas štvrtej vlny pandémie zatiaľ najviac. Najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie potvrdili v krajine vlani 13. novembra, keď pribudlo 9586 nakazených. Po prvý raz od vypuknutia štvrtej vlny presiahol počet aktívnych prípadov nákazy hranicu 50.000. Týždňová incidencia sa na celorakúskej úrovni pohybuje na hodnote 430,53. V Rakúsku pribudlo v stredu i 20 obetí covidu, čím ich celkový počet stúpol na 11.400.