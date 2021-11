Minister Krajniak čelí v parlamente odvolávaniu, mimoriadna schôdza je prerušená (naživo)

aktualizované 4. novembra 9:11



Zo zneužitia prostriedkov sú podozriví štyria úradníci z úradu práce v Pezinku, ktorí už boli prepustení. Z funkcie ministra Krajniak nemieni odstúpiť. „Myslím, že som urobil všetko, čo som urobiť mohol," povedal na októbrovej tlačovej besede. Podľa neho išlo o „chrapúnsky podvod súvisiaci so sfalšovaním listín, podpisov a následnej kontroly". Tvrdí, že nezlyhala kontrola, ale bola sfalšovaná žiadosť o príspevky, podpis na tejto žiadosti, aj výsledok kontroly.



Krajniakovi opozícia vyčíta aj zodpovednosť za "systematický rozklad základných pilierov sociálneho štátu na Slovensku". Poukazuje na zásadné oslabenie pracovných práv a nárokov zamestnancov, zásahy do Zákonníka práce, či do nastavenia zvyšovania minimálnej mzdy. Opozícii sa tiež nepáči zrušenie stropu na dôchodkový vek, plošných dotácií na obedy v materských a základných školách, či zmeny v poskytovaní trinásteho dôchodku.



4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Parlament vo štvrtok ráno na mimoriadnej schôdzi ukončili rozpravu o odvolaní Milana Krajniaka Sme rodina ) z funkcie ministra práce. Hlasovať o jeho osude sa však bude na riadnej 48. schôdzi, zrejme vo štvrtok.Rokovanie sa začalo v stredu podvečer a poslanci schválili procedurálny návrh podpredsedu parlamentu Gábora Grendela OĽaNO ), aby sa rokovalo aj po siedmej večer, až do ukončenia rozpravy. Po vystúpení predsedu strany Smer-SD Roberta Fica , ktorý vyzval opozičných poslancov opustiť rokovaciu sálu, bola schôdza prerušená a pokračovala vo štvrtok od 9.00.V rozprave mal ešte vystúpiť poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ), ale keďže nebol v sále prítomný stratil poradie. Následne sa už do rozpravy ústne nikto neprihlásil.Návrh skupiny poslancov Smeru-SD a Hlasu-SD v pléne uviedol exminister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD), ktorý okrem iného uviedol, že rezort práce vedením Krajniaka zanedbalo celý systém kontroly poskytovania Prvej pomoci pre zamestnávateľov.„Ide o zlyhanie celého kontrolného systému poskytovania pomoci," povedal. Upozornil na to, že až 24 miliónov eur mohlo odísť na účty schránkových firiem, ktoré nemajú účtovné závierky a ani žiadne prevádzky.Tento prípad sa Krajniak podľa Richtera snaží zamiesť pod koberec, keď vinu hádže na štyri úradníčky z úradu práce v Pezinku. „Stále nevieme, či bol niekto za tento podvod obvinený," povedal.Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii uviedol, že odvolávanie člena vlády má vždy efekt, a to preto, aby sa verejnosť dozvedela o jeho zlyhaniach.Pellegrini zároveň potvrdil, že nezaradení poslanci za stranu Hlas-SD sa na mimoriadnej schôdzi zúčastnia, a to aj v tom prípade, ak bude rokovanie pléna trvať do neskorých nočných hodín. „Aj keď koalícia zvolala túto schôdzu schválne na neskorý čas, keď už ľudia nevenujú takýmto veciam výraznú pozornosť, tak nás neodradia. Plánujeme totiž v pléne vystúpiť so zásadnými prejavmi," ozrejmil.Zopakoval, že najlepším riešením aktuálnej situácie na Slovensku je vypísanie predčasných parlamentných volieb.