|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 30.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
33 miliárd žuvačiek za rok. Jedno z ich svetových centier máme hneď za hranicami
Tagy: PR Ústna hygiena Zuvačky
Vo filmoch sa stali symbolom štýlu a dostali sa dokonca aj do vesmíru. Žuvačky si získali srdcia mnohých generácií a stali sa súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí na celom svete. ...
Zdieľať
30.9.2026 (SITA.sk) - Vo filmoch sa stali symbolom štýlu a dostali sa dokonca aj do vesmíru.
Žuvačky si získali srdcia mnohých generácií a stali sa súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí na celom svete. Svoj deň oslavujú 30. septembra. Málokto však vie, že jedno zo svetových centier ich výroby sa nachádza v susednom Poľsku, v Poznani. Len v roku 2025 sa tam vyrobilo 33 miliárd žuvačiek vrátane značiek Orbit® a Airwaves®.
Dôležitú kapitolu v globálnej histórii žuvačiek písali práve Poliaci. Továreň spoločnosti Mars v Poznani, ktorá tento rok oslavuje 30. výročie, je najväčším výrobným závodom spoločnosti Mars na produkciu žuvačiek v Európe a druhým najväčším na svete. V roku 2025 sa tu vyrobilo 33 miliárd žuvačiek a tie sa vyviezli do viac ako 40 krajín. Dostali sa aj do vzdialených destinácií, ako sú Nigéria, Ekvádor a Čile. V praxi to znamená, že výrobné tempo dosahuje až 5 miliónov kusov za hodinu.
História žuvania siaha 7 000 rokov do minulosti – archeológovia zistili, že ľudia v severnej Európe už vtedy žuvali brezovú živicu. Moderný príbeh žuvačiek sa však začal písať až v Chicagu v roku 1891. Vtedy do mesta prišiel 29-ročný William Wrigley Jr. len s 32 dolármi vo vrecku a s neobyčajným obchodným talentom. Pri predaji prášku do pečiva pridával ku každej plechovke žuvačky zadarmo. Nápad mal taký úspech, že sa čoskoro rozhodol venovať výhradne žuvačkám. V roku 1893 ponúkal dve legendárne príchute: Juicy Fruit® a Wrigley’s Spearmint®. V roku 1914 nasledovala Doublemint®.
Už o niekoľko desaťročí neskôr boli žuvačky súčasťou každodenného života miliónov ľudí a dokonca aj zásob pre astronautov. V 60. rokoch sa dostali do vesmíru na palube misie Gemini 4. Súčasťou výbavy astronautov zostávajú dodnes, tentoraz na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.
Žuvačky sa stali symbolom slobody, mladistvej energie a ležérneho štýlu. Žuvali ich ikony filmu a hudby od Jamesa Deana po Johna Lennona. Pre mnohé svetové popové hviezdy bolo žuvanie celé desaťročia aj výraznou súčasťou imidžu. Žuvačky sa nespočetnekrát objavili vo filmoch, v reklamách aj na fotografiách a nafukovanie žuvačkových bublín sa stalo neodmysliteľnou súčasťou popkultúry.
Žuvačky aj dnes zostávajú pevnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä u mladšej generácie a tínedžerov, ktorí po nich siahajú podstatne častejšie než staršie vekové kategórie. Dôvody sú rôzne – pre niekoho znamenajú rýchle osvieženie dychu, pre iných sú príjemným spoločníkom vo chvíľach pokoja a relaxu.
Mätové príchute sú už roky najobľúbenejšie, no čoraz väčšiu popularitu si získavajú aj ovocné príchute.
Stomatologické organizácie po celom svete uznávajú význam žuvania žuvačiek bez cukru pre zdravie ústnej dutiny a zdôrazňujú ich úlohu v každodennej ústnej hygiene.
Je ťažké predvídať, ktoré príchute či formáty si získajú priazeň spotrebiteľov v nasledujúcich rokoch. Jedno je však isté: príbeh žuvačiek sa stále píše a jeho dôležitá kapitola sa už roky odohráva v susednom Poľsku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 33 miliárd žuvačiek za rok. Jedno z ich svetových centier máme hneď za hranicami © SITA Všetky práva vyhradené.
Žuvačky si získali srdcia mnohých generácií a stali sa súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí na celom svete. Svoj deň oslavujú 30. septembra. Málokto však vie, že jedno zo svetových centier ich výroby sa nachádza v susednom Poľsku, v Poznani. Len v roku 2025 sa tam vyrobilo 33 miliárd žuvačiek vrátane značiek Orbit® a Airwaves®.
Dôležitú kapitolu v globálnej histórii žuvačiek písali práve Poliaci. Továreň spoločnosti Mars v Poznani, ktorá tento rok oslavuje 30. výročie, je najväčším výrobným závodom spoločnosti Mars na produkciu žuvačiek v Európe a druhým najväčším na svete. V roku 2025 sa tu vyrobilo 33 miliárd žuvačiek a tie sa vyviezli do viac ako 40 krajín. Dostali sa aj do vzdialených destinácií, ako sú Nigéria, Ekvádor a Čile. V praxi to znamená, že výrobné tempo dosahuje až 5 miliónov kusov za hodinu.
Od brezovej živice k svetovej výrobe
História žuvania siaha 7 000 rokov do minulosti – archeológovia zistili, že ľudia v severnej Európe už vtedy žuvali brezovú živicu. Moderný príbeh žuvačiek sa však začal písať až v Chicagu v roku 1891. Vtedy do mesta prišiel 29-ročný William Wrigley Jr. len s 32 dolármi vo vrecku a s neobyčajným obchodným talentom. Pri predaji prášku do pečiva pridával ku každej plechovke žuvačky zadarmo. Nápad mal taký úspech, že sa čoskoro rozhodol venovať výhradne žuvačkám. V roku 1893 ponúkal dve legendárne príchute: Juicy Fruit® a Wrigley’s Spearmint®. V roku 1914 nasledovala Doublemint®.
Ikona popkultúry
Už o niekoľko desaťročí neskôr boli žuvačky súčasťou každodenného života miliónov ľudí a dokonca aj zásob pre astronautov. V 60. rokoch sa dostali do vesmíru na palube misie Gemini 4. Súčasťou výbavy astronautov zostávajú dodnes, tentoraz na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.
Žuvačky sa stali symbolom slobody, mladistvej energie a ležérneho štýlu. Žuvali ich ikony filmu a hudby od Jamesa Deana po Johna Lennona. Pre mnohé svetové popové hviezdy bolo žuvanie celé desaťročia aj výraznou súčasťou imidžu. Žuvačky sa nespočetnekrát objavili vo filmoch, v reklamách aj na fotografiách a nafukovanie žuvačkových bublín sa stalo neodmysliteľnou súčasťou popkultúry.
Ďalšie prínosy žuvačiek
Žuvačky aj dnes zostávajú pevnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä u mladšej generácie a tínedžerov, ktorí po nich siahajú podstatne častejšie než staršie vekové kategórie. Dôvody sú rôzne – pre niekoho znamenajú rýchle osvieženie dychu, pre iných sú príjemným spoločníkom vo chvíľach pokoja a relaxu.
Mätové príchute sú už roky najobľúbenejšie, no čoraz väčšiu popularitu si získavajú aj ovocné príchute.
Stomatologické organizácie po celom svete uznávajú význam žuvania žuvačiek bez cukru pre zdravie ústnej dutiny a zdôrazňujú ich úlohu v každodennej ústnej hygiene.
Je ťažké predvídať, ktoré príchute či formáty si získajú priazeň spotrebiteľov v nasledujúcich rokoch. Jedno je však isté: príbeh žuvačiek sa stále píše a jeho dôležitá kapitola sa už roky odohráva v susednom Poľsku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 33 miliárd žuvačiek za rok. Jedno z ich svetových centier máme hneď za hranicami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Ústna hygiena Zuvačky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Severokórejský vodca je „extrémne obézny“, tvrdí juhokórejská rozviedka
Severokórejský vodca je „extrémne obézny“, tvrdí juhokórejská rozviedka
<< predchádzajúci článok
Boeing získal od Pentagónu kontrakt za 20 miliárd dolárov na novú generáciu stíhačiek
Boeing získal od Pentagónu kontrakt za 20 miliárd dolárov na novú generáciu stíhačiek