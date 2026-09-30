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33 miliárd žuvačiek za rok. Jedno z ich svetových centier máme hneď za hranicami


Tagy: PR Ústna hygiena Zuvačky

Vo filmoch sa stali symbolom štýlu a dostali sa dokonca aj do vesmíru. Žuvačky si získali srdcia mnohých generácií a stali sa súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí na celom svete. ...



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inline 6 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Vo filmoch sa stali symbolom štýlu a dostali sa dokonca aj do vesmíru.


Žuvačky si získali srdcia mnohých generácií a stali sa súčasťou každodenných rituálov miliónov ľudí na celom svete. Svoj deň oslavujú 30. septembra. Málokto však vie, že jedno zo svetových centier ich výroby sa nachádza v susednom Poľsku, v Poznani. Len v roku 2025 sa tam vyrobilo 33 miliárd žuvačiek vrátane značiek Orbit® a Airwaves®.

Dôležitú kapitolu v globálnej histórii žuvačiek písali práve Poliaci. Továreň spoločnosti Mars v Poznani, ktorá tento rok oslavuje 30. výročie, je najväčším výrobným závodom spoločnosti Mars na produkciu žuvačiek v Európe a druhým najväčším na svete. V roku 2025 sa tu vyrobilo 33 miliárd žuvačiek a tie sa vyviezli do viac ako 40 krajín. Dostali sa aj do vzdialených destinácií, ako sú Nigéria, Ekvádor a Čile. V praxi to znamená, že výrobné tempo dosahuje až 5 miliónov kusov za hodinu.

Od brezovej živice k svetovej výrobe


História žuvania siaha 7 000 rokov do minulosti – archeológovia zistili, že ľudia v severnej Európe už vtedy žuvali brezovú živicu. Moderný príbeh žuvačiek sa však začal písať až v Chicagu v roku 1891. Vtedy do mesta prišiel 29-ročný William Wrigley Jr. len s 32 dolármi vo vrecku a s neobyčajným obchodným talentom. Pri predaji prášku do pečiva pridával ku každej plechovke žuvačky zadarmo. Nápad mal taký úspech, že sa čoskoro rozhodol venovať výhradne žuvačkám. V roku 1893 ponúkal dve legendárne príchute: Juicy Fruit® a Wrigley’s Spearmint®. V roku 1914 nasledovala Doublemint®.

Ikona popkultúry


Už o niekoľko desaťročí neskôr boli žuvačky súčasťou každodenného života miliónov ľudí a dokonca aj zásob pre astronautov. V 60. rokoch sa dostali do vesmíru na palube misie Gemini 4. Súčasťou výbavy astronautov zostávajú dodnes, tentoraz na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS.

Žuvačky sa stali symbolom slobody, mladistvej energie a ležérneho štýlu. Žuvali ich ikony filmu a hudby od Jamesa Deana po Johna Lennona. Pre mnohé svetové popové hviezdy bolo žuvanie celé desaťročia aj výraznou súčasťou imidžu. Žuvačky sa nespočetnekrát objavili vo filmoch, v reklamách aj na fotografiách a nafukovanie žuvačkových bublín sa stalo neodmysliteľnou súčasťou popkultúry.

Ďalšie prínosy žuvačiek


Žuvačky aj dnes zostávajú pevnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä u mladšej generácie a tínedžerov, ktorí po nich siahajú podstatne častejšie než staršie vekové kategórie. Dôvody sú rôzne – pre niekoho znamenajú rýchle osvieženie dychu, pre iných sú príjemným spoločníkom vo chvíľach pokoja a relaxu.

Mätové príchute sú už roky najobľúbenejšie, no čoraz väčšiu popularitu si získavajú aj ovocné príchute.

Stomatologické organizácie po celom svete uznávajú význam žuvania žuvačiek bez cukru pre zdravie ústnej dutiny a zdôrazňujú ich úlohu v každodennej ústnej hygiene.

Je ťažké predvídať, ktoré príchute či formáty si získajú priazeň spotrebiteľov v nasledujúcich rokoch. Jedno je však isté: príbeh žuvačiek sa stále píše a jeho dôležitá kapitola sa už roky odohráva v susednom Poľsku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 33 miliárd žuvačiek za rok. Jedno z ich svetových centier máme hneď za hranicami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Ústna hygiena Zuvačky
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