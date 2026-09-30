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30. septembra 2026
Severokórejský vodca je „extrémne obézny“, tvrdí juhokórejská rozviedka
Zdravotný stav Kim Čong-una je pod drobnohľadom pre možné dôsledky jeho náhlej smrti pre nástupníctvo a stabilitu režimu. Severokórejský vodca
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30.9.2026 (SITA.sk) - Zdravotný stav Kim Čong-una je pod drobnohľadom pre možné dôsledky jeho náhlej smrti pre nástupníctvo a stabilitu režimu.
„Jeho zdravotný stav je klasifikovaný ako extrémna obezita, pričom váži viac ako 140 kilogramov,“ povedal poslanec.
Podľa rozviedky je Kim vzhľadom na svoju hmotnosť a fajčenie vystavený zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení.
Tajná služba však podľa poslanca nezaznamenala problémy s fyzickou aktivitou. „Vzhľadom na dôkladné sledovanie jeho osobným lekárskym tímom sa usudzuje, že neexistujú známky zdravotných problémov,“ dodal.
Špekulácie o Kimovom zdraví sa výrazne rozšírili v roku 2020, keď sa približne na 20 dní prestal objavovať na verejnosti.
Jeho otec Kim Čong-il aj starý otec Kim Ir-sen boli silní fajčiari a obaja zomreli na infarkt.
Bývalý šéfkuchár hotela Metropole v Hanoji Paul Smart, ktorý v roku 2019 spolupracoval s Kimovými osobnými kuchármi, vtedy uviedol, že severokórejský vodca obľubuje kaviár, homáre, foie gras a ďalšie luxusné pokrmy.
Zdroj: SITA.sk - Severokórejský vodca je „extrémne obézny“, tvrdí juhokórejská rozviedka © SITA Všetky práva vyhradené.
Severokórejský vodca Kim Čong-un váži podľa najnovšieho hodnotenia juhokórejskej spravodajskej služby viac ako 140 kilogramov a rozviedka ho označuje za extrémne obézneho, uviedol v stredu juhokórejský poslanec s odvolaním sa na informácie tajnej služby.
„Jeho zdravotný stav je klasifikovaný ako extrémna obezita, pričom váži viac ako 140 kilogramov,“ povedal poslanec.
Kim v ohrození
Podľa rozviedky je Kim vzhľadom na svoju hmotnosť a fajčenie vystavený zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení.
Tajná služba však podľa poslanca nezaznamenala problémy s fyzickou aktivitou. „Vzhľadom na dôkladné sledovanie jeho osobným lekárskym tímom sa usudzuje, že neexistujú známky zdravotných problémov,“ dodal.
Milovník luxusných pokrmov
Špekulácie o Kimovom zdraví sa výrazne rozšírili v roku 2020, keď sa približne na 20 dní prestal objavovať na verejnosti.
Jeho otec Kim Čong-il aj starý otec Kim Ir-sen boli silní fajčiari a obaja zomreli na infarkt.
Bývalý šéfkuchár hotela Metropole v Hanoji Paul Smart, ktorý v roku 2019 spolupracoval s Kimovými osobnými kuchármi, vtedy uviedol, že severokórejský vodca obľubuje kaviár, homáre, foie gras a ďalšie luxusné pokrmy.
Zdroj: SITA.sk - Severokórejský vodca je „extrémne obézny“, tvrdí juhokórejská rozviedka © SITA Všetky práva vyhradené.
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