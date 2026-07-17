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365.bank je najlepšou digitálnou bankou pre zákazníkov na Slovensku


Tagy: Banka Euromoney Awards for Excellence Ocenenie PR

365.bank získala prestížne medzinárodné ocenenie Euromoney Awards for Excellence 2026. 365.bank získala prestížne medzinárodné ocenenie Euromoney Awards for Excellence 2026 ako Najlepšia ...



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digitalna_kartka_blog 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - 365.bank získala prestížne medzinárodné ocenenie Euromoney Awards for Excellence 2026.


365.bank získala prestížne medzinárodné ocenenie Euromoney Awards for Excellence 2026 ako Najlepšia digitálna banka pre zákazníkov na Slovensku (Slovakia´s Best Digital Bank for Consumers). Od svojho vzniku sa banka sústreďuje na "mobile first" prístup a vývoj digitálnych služieb, ktoré zodpovedajú meniacim sa potrebám moderných klientov. Celkovo ide o už o jej štvrté ocenenie v tejto súťaži, keď víťazstvo v kategórii ESG v roku 2023 nasledovali v rokoch 2024, 2025 a 2026 tri tituly v kategóriách najlepších digitálnych bánk.

365.bank vstúpila na slovenský trh v roku 2018 ako digitálna banka inšpirovaná prístupom moderných fintech spoločností. O niekoľko rokov neskôr, v roku 2021, rozšírila svoj obchodný model a transformovala sa na plnohodnotnú retailovú banku, ktorá popri digitálnych službách ponúka klientom aj sieť kontaktných miest.

Napriek tejto zmene ostala digitalizácia jedným zo základných pilierov jej fungovania. Banka prináša inovácie, ktoré zlepšujú komfort klientov, pomáhajú im budovať finančný majetok a zvyšujú bezpečnosť ich osobných financií. A práve dlhodobé úsilie reflektovať súčasné trendy digitalizácie a poskytovať klientom prvotriednu digitálnu bankovú skúsenosť vníma odborná verejnosť aj v medzinárodnom meradle.

"365.bank bola postavená ako digitálna banka s presvedčením, že finančné služby majú byť pre dnešných ľudí dostupné a intuitívne. S technológiou, ktorá uľahčuje život a prepája správu financií s využívaním ďalších služieb. Ocenenie Euromoney za najlepšiu digitálnu banku pre zákazníkov je potvrdením, že klienti aj odborníci náš prístup oceňujú a dáva im zmysel," hovorí Zuzana Blažečková Janove, Head of PR v 365.bank.

O ocenení Euromoney


Euromoney Awards for Excellence patria medzi najuznávanejšie medzinárodné ocenenia vo finančnom sektore. Udeľujú sa od roku 1992 a vyzdvihujú banky, ktoré preukazujú silné výsledky, schopnosť inovovať, ponúkať kvalitné služby a odlíšiť sa od konkurencie. Odovzdávanie tohtoročných výsledkov prebehlo na slávnostnom galavečere v Londýne.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 365.bank je najlepšou digitálnou bankou pre zákazníkov na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Banka Euromoney Awards for Excellence Ocenenie PR
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