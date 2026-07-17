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Káva ako malý letný rituál: V oc tehelko si ju môžete vychutnať kvalitne aj počas bežného dňa


Tagy: Káva OC Tehelko PR

Káva patrí medzi najstabilnejšie spotrebiteľské návyky a pre mnohých ľudí predstavuje malý každodenný pôžitok. Káva patrí medzi najstabilnejšie spotrebiteľské návyky a pre mnohých ...



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adobestock_178085793 676x478 17.7.2026 (SITA.sk) - Káva patrí medzi najstabilnejšie spotrebiteľské návyky a pre mnohých ľudí predstavuje malý každodenný pôžitok.


Káva patrí medzi najstabilnejšie spotrebiteľské návyky a pre mnohých ľudí predstavuje malý každodenný pôžitok, ktorého sa nechcú vzdať ani v časoch, keď si viac premýšľajú nad väčšími výdavkami. Ranná šálka kávy, krátka prestávka počas pracovného dňa či stretnutie s priateľmi pri káve sú pre mnohých prirodzenou súčasťou bežného života. Už francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac vnímal kávu ako nápoj, ktorý podporuje sústredenie a prebúdza myseľ. Aj dnes zostáva káva symbolom malej chvíle pre seba – jednoduchého rituálu, ktorý dokáže spríjemniť deň.

Arabica alebo robusta? Dve odrody, ktoré ovládli svet kávy


Na svete rastie viac ako 120 druhov kávovníka, no viac ako 95 % svetovej produkcie tvoria len dve odrody – arabica a robusta. Práve s nimi sa stretávame najčastejšie, či už v kaviarňach alebo pri výbere kávy do domácnosti. Hoci ich názvy pozná takmer každý milovník kávy, rozdiel medzi nimi si mnohí neuvedomujú. Arabica je obľúbená najmä pre jemnejšiu chuť, výraznejšiu arómu a často aj ovocné či sladšie chuťové tóny. Vďaka svojmu komplexnejšiemu chuťovému profilu si ju obľúbia najmä tí, ktorí pijú kávu bez mlieka a radi objavujú jednotlivé chuťové nuansy. Robusta má naopak výraznejší charakter, plnšie telo a približne dvojnásobný obsah kofeínu. Práve preto sa často využíva v espresso zmesiach, ktorým dodáva intenzívnejšiu chuť, silnejší charakter a typickú krémovú penu.

Zaujímavosťou je, že okrem odrôd arabica a robusta existujú aj ďalšie druhy kávovníka, napríklad liberika či excelsa. Pestujú sa však v oveľa menšom rozsahu a ich netradičná chuť z nich robí skôr zaujímavosť pre skutočných kávových nadšencov než bežnú súčasť ponuky kaviarní.

Káva podľa nálady: Každý moment má svoju šálku


Výber kávy pritom často závisí aj od momentu, v ktorom si ju doprajeme. Ráno môže byť ideálnou voľbou espresso alebo cappuccino, ktoré pomôžu naštartovať deň. Po obede mnohí siahajú po espresse – menšej, ale výraznej porcii kávy, ktorá príjemne zakončí jedlo. Počas horúcich letných dní získavajú čoraz väčšiu obľubu studené kávové nápoje, napríklad ľadová káva, espresso tonic či cold brew – káva pripravovaná pomalou extrakciou studenou vodou, ktorá môže trvať niekoľko hodín. Výsledkom je jemnejšia chuť s menšou horkosťou, ktorá je ideálna práve na leto. Aj tento trend ukazuje, že káva sa stále vyvíja a prispôsobuje tomu, ako dnes ľudia chcú tráviť svoj čas. Káva sa tak stáva skôr spoločenským rituálom – napríklad popoludní môže mať podobu stretnutia s priateľmi pri dobrom latte alebo cappuccine.

Od prvých coffee houses po dnešné kaviarne: Káva spája ľudí už stovky rokov

Káva ako súčasť spoločenského života pritom nie je novodobým fenoménom. Prvé európske kaviarne začali vznikať už v 17. storočí a napríklad londýnske coffee houses od roku 1652 fungovali ako miesta spoločenských diskusií, obchodu a stretávania ľudí. Neboli teda len miestom, kde si ľudia prišli vypiť šálku kávy, ale prirodzeným centrom spoločenského diania. Od prvých kaviarní uplynuli stovky rokov, no ich základná myšlienka zostala podobná. Aj dnes sú kaviarne miestom, kde sa ľudia stretávajú, pracujú, oddychujú alebo si jednoducho doprajú chvíľu pre seba. Kávová kultúra sa postupne rozšírila a dnes ponúka množstvo možností – od tradičného espressa až po moderné kávové špeciality.

Šálka plná zaujímavostí o káve:



  • Espresso nie je druh kávy, ale spôsob prípravy. Horúca voda sa pod vysokým tlakom pretlačí cez jemne zomleté kávové zrná, vďaka čomu vznikne intenzívna chuť a typická zlatistá crema.

  • Prvá verejná kaviareň vznikla v Istanbule okolo roku 1555. Už vtedy slúžila ako miesto stretávania obchodníkov, umelcov a intelektuálov – tradícia, ktorá pretrvala dodnes.

  • Ludwig van Beethoven bol veľkým milovníkom kávy. Podľa dobových záznamov si každú šálku pripravoval z presne 60 kávových zŕn, ktoré si pred mletím starostlivo odpočítal.

  • Najdrahšou kávou sveta je kopi luwak. Vyrába sa zo zŕn, ktoré prejdú tráviacim traktom cibetky palmovej. Kilogram tejto výnimočnej kávy môže stáť aj viac ako 1 000 eur.

  • Najväčšími milovníkmi kávy sú Fíni. Priemerne vypijú približne 12 kilogramov kávy na osobu ročne, čo z Fínska robí krajinu s najvyššou spotrebou kávy na svete.



Kávové momenty v oc tehelko


Pestrú ponuku gastro prevádzok nájdete aj v obchodnom centre oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna. Počas leta si tu každý môže vybrať presne podľa svojej chuti – od rýchleho ranného espressa, cez príjemnú prestávku počas pracovného dňa až po pokojné popoludňajšie posedenie s priateľmi.

Milovníkov kvalitnej kávy poteší KeP’s caffetteria, ktorá prináša atmosféru modernej mestskej kaviarne. Je miestom, kde sa ľudia nezastavia len na šálku kávy, ale aj na chvíľu oddychu. V ponuke nechýbajú obľúbené kávové klasiky od espressa cez cappuccino až po ďalšie kávové špeciality, ktoré dopĺňa čerstvé pečivo. Príjemným bonusom je aj zvýhodnená ponuka kávy s croissantom – jednoduché spojenie kvalitnej kávy a čerstvého pečiva, ktoré dokáže spríjemniť bežný deň.

Moderný pohľad na kávovú kultúru prináša aj Fredie I’m Ready. Okrem klasických kávových nápojov ponúka aj trendové letné špeciality, ako espresso tonic či matcha nápoje, ktoré si v horúcich dňoch získavajú čoraz väčšiu obľubu. Nechýbajú ani sladké dobroty, vďaka ktorým sa popoludňajšia prestávka môže zmeniť na príjemný gastronomický zážitok.

Obchodné centrum blízko Národného futbalového štadióna tak nie je len miestom na nákupy či vybavenie každodenných povinností. Je priestorom, kde si návštevníci môžu dopriať malý každodenný pôžitok – kvalitnú kávu, chvíľu oddychu a príjemne strávený čas. Aj leto v meste môže mať svoju jedinečnú atmosféru – stačí si nájsť čas na dobrú kávu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Káva ako malý letný rituál: V oc tehelko si ju môžete vychutnať kvalitne aj počas bežného dňa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Káva OC Tehelko PR
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