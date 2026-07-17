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17. júla 2026
Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia
Merz označil krok za doplnok k jadrovému odstrašovaniu v rámci NATO, Nemecko sa zúčastní aj manévrov na podporu Ukrajiny. Nemecko sa ešte tento rok zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia. Po ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Merz označil krok za doplnok k jadrovému odstrašovaniu v rámci NATO, Nemecko sa zúčastní aj manévrov na podporu Ukrajiny.
Nemecko sa ešte tento rok zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia. Po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom to v piatok oznámil nemecký kancelár Friedrich Merz.
Podľa Merza budú obe krajiny prostredníctvom novej strategickej riadiacej skupiny diskutovať o možnostiach posilnenia odstrašenia a bezpečnostnej spolupráce v Európe.
„Popri práci na spoločnej doktríne sa nemecké konvenčné sily tento rok zúčastnia na jadrovom cvičení francúzskej armády,“ povedal kancelár.
Zároveň zdôraznil, že tento krok nenahrádza záväzky Berlína v rámci NATO. „Je to doplnok k našej účasti na jadrovom odstrašovaní v rámci NATO, ku ktorému sa naďalej hlásime,“ uviedol Merz.
Nemecko sa podľa neho zapojí aj do jesenného vojenského cvičenia iniciovaného Francúzskom v rámci takzvanej koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu.
Manévre majú preveriť pripravenosť mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom ukončení bojov na Ukrajine.
Macron tento týždeň v Paríži uviedol, že cvičenia v krajinách susediacich s Ukrajinou majú potvrdiť pripravenosť spojencov na budúce nasadenie.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecko sa ešte tento rok zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia. Po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom to v piatok oznámil nemecký kancelár Friedrich Merz.
Strategická riadiaca skupina
Podľa Merza budú obe krajiny prostredníctvom novej strategickej riadiacej skupiny diskutovať o možnostiach posilnenia odstrašenia a bezpečnostnej spolupráce v Európe.
„Popri práci na spoločnej doktríne sa nemecké konvenčné sily tento rok zúčastnia na jadrovom cvičení francúzskej armády,“ povedal kancelár.
Zároveň zdôraznil, že tento krok nenahrádza záväzky Berlína v rámci NATO. „Je to doplnok k našej účasti na jadrovom odstrašovaní v rámci NATO, ku ktorému sa naďalej hlásime,“ uviedol Merz.
Nemecko sa podľa neho zapojí aj do jesenného vojenského cvičenia iniciovaného Francúzskom v rámci takzvanej koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu.
Nasadenie na Ukrajine
Manévre majú preveriť pripravenosť mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom ukončení bojov na Ukrajine.
Macron tento týždeň v Paríži uviedol, že cvičenia v krajinách susediacich s Ukrajinou majú potvrdiť pripravenosť spojencov na budúce nasadenie.
Zdroj: SITA.sk - Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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