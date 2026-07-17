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17. júla 2026

Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia


Tagy: Francúzsky prezident jadrové cvičenie Koalícia ochotných Nemecký kancelár

Merz označil krok za doplnok k jadrovému odstrašovaniu v rámci NATO, Nemecko sa zúčastní aj manévrov na podporu Ukrajiny. Nemecko sa ešte tento rok zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia. Po ...



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germany_france_57_67 676x444 17.7.2026 (SITA.sk) - Merz označil krok za doplnok k jadrovému odstrašovaniu v rámci NATO, Nemecko sa zúčastní aj manévrov na podporu Ukrajiny.


Nemecko sa ešte tento rok zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia. Po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom to v piatok oznámil nemecký kancelár Friedrich Merz.

Strategická riadiaca skupina


Podľa Merza budú obe krajiny prostredníctvom novej strategickej riadiacej skupiny diskutovať o možnostiach posilnenia odstrašenia a bezpečnostnej spolupráce v Európe.

„Popri práci na spoločnej doktríne sa nemecké konvenčné sily tento rok zúčastnia na jadrovom cvičení francúzskej armády,“ povedal kancelár.

Zároveň zdôraznil, že tento krok nenahrádza záväzky Berlína v rámci NATO. „Je to doplnok k našej účasti na jadrovom odstrašovaní v rámci NATO, ku ktorému sa naďalej hlásime,“ uviedol Merz.

Nemecko sa podľa neho zapojí aj do jesenného vojenského cvičenia iniciovaného Francúzskom v rámci takzvanej koalície ochotných podporujúcej Ukrajinu.

Nasadenie na Ukrajine


Manévre majú preveriť pripravenosť mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené po prípadnom ukončení bojov na Ukrajine.

Macron tento týždeň v Paríži uviedol, že cvičenia v krajinách susediacich s Ukrajinou majú potvrdiť pripravenosť spojencov na budúce nasadenie.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzsky prezident jadrové cvičenie Koalícia ochotných Nemecký kancelár
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