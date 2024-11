Od začiatku vojny na Ukrajine uplynulo tisíc dní, podľa Kastrana je to tisíc dôkazov o tom, že zlo nemá hraníc

19.11.2024 (SITA.sk) - V utorok uplynulo tisíc dní od začiatku vojny na Ukrajine . Je to tisíc dôkazov o tom, že zlo nemá hraníc. Uviedol to vo svojom príhovore veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran „Dnes je tisíc dní odkedy Ukrajina začala bojovať za svoju slobodu, svoje právo existovať a za budúcnosť, ktorá nebude poznačená tyraniou. Týchto tisíc dní nie je len číslom. Je to tisíc rán na tele mojej krajiny a tisíc sĺz, ktoré padli za nevinné životy,“ uviedol veľvyslanec.Ako Kastran upozornil, za týchto tisíc dní Rusko premenilo ukrajinské mestá na popol, domovy na ruiny a sny na nočné mory. Ukrajinci sa však podľa neho nenechajú zlomiť.„Tisíckrát sme dokázali, že chceme a vieme zvíťaziť. Tento deň taktiež tisíckrát ďakujeme Slovensku. Ďakujem vám za vašu odvahu a za vašu podporu. Slovensko je dnes dôkazom, že aj malé národy vedia byť veľké svojou pomocou,“ povedal Kastran vo svojom príhovore.Slovenská podpora podľa neho nebola iba gestom. Bola podľa neho reťazou solidarity, ktorá spájala ukrajinské a slovenské komunity. Veľvyslanec doplnil, že dôkazom toho je aj reťaz tisícky sviečok, ktoré sa dnes rozsvietia na námestiach slovenských miest.„Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy. Dnes, keď si pripomíname tisíc dní vojny, vás žiadam, aby sme nezabudli, čo je v hre. Tento boj nie je len o Ukrajine, ale je o všetkých, ktorí veria v slobodu a demokraciu,“ uzavrel Kastran.