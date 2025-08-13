|
5 dôvodov, pre ktoré by ste mali siahnuť po tejto skladačke
Tento model prichádza s inováciami, ktoré prepisujú pravidlá toho, čo môžeme očakávať od moderného smartfónu. Ak uvažujete o zmene telefónu, tu je 5 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť ...
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Tento model prichádza s inováciami, ktoré prepisujú pravidlá toho, čo môžeme očakávať od moderného smartfónu. Ak uvažujete o zmene telefónu, tu je 5 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť Galaxy Z Flip7.
Jedným z najväčších vylepšení v Samsung Galaxy Z Flip7 je nový FlexWindow, ktorý je teraz najväčší v histórii skladačiek Samsung Z Flip. S uhlopriečkou 4,1 palca a tenkým rámom okolo dvoch fotoaparátov, ktorý má len 1,25 mm, prináša jasný a plynulý obraz. Na tomto displeji môžete bez problémov vykonávať každodenné úlohy – písať správy, kontrolovať kalendár alebo si pozrieť notifikácie, a to všetko bez nutnosti otvárať telefón. FlexWindow poskytuje obraz s jasom až 2600 nitov a 120 Hz obnovovacou frekvenciou, čo znamená plynulé rolovanie a jasné zobrazenie aj za slnečného dňa.
S Galaxy Z Flip7 si už nemusíte robiť starosti s tým, že budete musieť otvoriť telefón, aby ste získali skvelé selfie. FlexCam je funkcia, ktorá využíva predný displej FlexWindow a umožňuje vám používať fotoaparát priamo z vrecka. So Zoom Sliderom môžete ľahko priblížiť alebo oddialiť kameru a upraviť kompozíciu bez toho, aby ste museli otvárať telefón. A ak chcete, môžete si na displeji aplikovať aj rôzne real-time filtre, aby ste okamžite zachytili ten najlepší moment. Selfie nikdy nebolo jednoduchšie.
Nový Galaxy Z Flip7 prichádza s vylepšeným AI rozhraním a Google Gemini priamo na prednom displeji. Stačí dlho stlačiť tlačidlo napájania a spustí sa hlasový asistent, ktorý vám pomôže pri každodenných úlohách. Potrebujete poradiť, akú farbu oblečenia si zvoliť podľa aktuálneho make-upu? Gemini vám poskytne okamžité odporúčania na základe toho, čo vidí a čo sa hodí k vašim preferenciám. Môžete jednoducho pridávať udalosti do kalendára, získať odporúčania v okolí alebo využiť funkciu Now Bar na ovládanie hudby a videí, a to všetko opäť bez nutnosti otvárať telefón.
Aj keď je Galaxy Z Flip7 mimoriadne kompaktný, stále ponúka špičkový výkon, ktorý sa vyrovná väčším modelom. Hlavný displej má veľkosť 6,9 palca a ponúka úžasnú kvalitu obrazu vďaka technológii Dynamic AMOLED 2X. Na sledovanie videí, hranie hier alebo prácu s aplikáciami budete mať ostrý a živý obraz. Navyše Galaxy Z Flip7 je prvým modelom v sérii, ktorý podporuje Samsung DeX. To znamená, že môžete telefón premeniť na mobilnú pracovnú stanicu pripojením externého displeja, myši a klávesnice.
Galaxy Z Flip7 je najtenšou skladačkou tohto typu v histórii a váži iba 188 gramov. S hrúbkou 13,7 mm v zloženom stave je ideálny na nosenie vo vrecku alebo kabelke. Napriek svojej kompaktnosti však ponúka skvelú odolnosť. Hliníkový rám a mechanizmus kĺbu Armor FlexHinge sú navrhnuté tak, aby zabezpečili stabilitu a plynulé otváranie i zatváranie a Corning Gorilla Glass Victus 2 sa stará o ochranu displeja. Tento telefón zvládne každodenné nástrahy života bez problémov.
Ak hľadáte zariadenie, ktoré kombinuje štýl, výkon a inteligenciu v jednom, Samsung Galaxy Z Flip7 je jasnou voľbou. Kompaktný dizajn, pokročilé AI funkcie a vylepšený displej robia z tohto modelu zariadenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám a zároveň vyzerá skvele. Vybrať si ho môžete v modrej, čiernej alebo červenej farbe. Pri objednávkach online na stránke samsung.sk môžete získať exkluzívnu zelenú farbu. Ak ste doteraz zvažovali, či je čas na prechod na skladačku, tento model vás rozhodne presvedčí.
