Streda 13.8.2025
13. augusta 2025
Rast ekonomiky si vyžaduje právnu istotu, advokátska komora a zamestnávatelia sa dohodli na spolupráci
Vyššia predvídateľnosť pravidiel a viac právnej istoty sú základom zdravého rozvoja podnikateľského prostredia a ekonomického rastu. Zhodli sa na tom predstavitelia
13.8.2025 (SITA.sk) - Vyššia predvídateľnosť pravidiel a viac právnej istoty sú základom zdravého rozvoja podnikateľského prostredia a ekonomického rastu. Zhodli sa na tom predstavitelia Slovenskej advokátskej komory (SAK) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) na spoločnom rokovaní. Cieľom stretnutia bolo upriamiť pozornosť na význam úcty k pravidlám a hľadať ďalšie prieniky pri zlepšovaní podnikateľského aj právneho prostredia.
„Udržateľný rast ekonomiky, sociálnych štandardov a životnej úrovne nachádzame v tých krajinách, kde vládne potrebná úcta k právu, kde je vysoká miera právnej istoty a kde je regulácia vždy výsledkom predvídateľného procesu. Sme presvedčení o tom, že presne toto je potrebný recept aj pre slovenské podnikateľské prostredie a našu ekonomiku,“ uviedol predseda SAK Tomáš Kamenec.
Viceprezident RÚZ Robert Spišák zdôraznil, že bez stabilného právneho rámca a dôvery podnikateľov v jeho dlhodobú platnosť sa akýkoľvek rozvoj stáva neistým.
„Slovenské podnikateľské prostredie potrebuje predovšetkým predvídateľnosť, efektívne presadzovanie práva a kvalitné inštitúcie. Spoluprácu s advokátskou komorou preto vnímame ako dôležitý krok k vytváraniu prostredia, ktoré podporuje investície a rast,“ dodal Spišák. SAK a RÚZ sa dohodli na prehlbovaní vzájomnej komunikácie a odbornej spolupráce pri podpore predvídateľnosti práva vo vzťahu k podnikaniu.
„Hlavným poslaním advokácie je poskytovať profesionálne právne služby a tým tiež prispievať k stabilite právnych vzťahov. Toto poslanie vykonávame v rámci slobodného povolania, ktoré je zároveň podnikateľskou činnosťou, v rámci ktorej advokáti zamestnávajú významný počet ľudí. Aj preto medzi poslaním SAK a RÚZ existujú viaceré prirodzené prieniky, čo je ďalší dôvod na rozvoj vzájomnej spolupráce,“ doplnil Kamenec.
Zdroj: SITA.sk - Rast ekonomiky si vyžaduje právnu istotu, advokátska komora a zamestnávatelia sa dohodli na spolupráci © SITA Všetky práva vyhradené.
