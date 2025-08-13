Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

13. augusta 2025

Rusko obmedzuje hovory cez aplikácie WhatsApp a Telegram


Rusko v stredu oznámilo obmedzenia hlasových hovorov prostredníctvom aplikácií WhatsApp a Telegram. Informovali o tom ruské štátne médiá. Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciami, informačnými ...



europe_kids_without_phones_60994 676x471 13.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v stredu oznámilo obmedzenia hlasových hovorov prostredníctvom aplikácií WhatsApp a Telegram. Informovali o tom ruské štátne médiá. Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor) svoj krok odôvodnila bojom proti kriminalite.


V záujme boja proti zločincom sa prijímajú opatrenia na čiastočné obmedzenie hovorov cez tieto zahraničné aplikácie na odosielanie správ (WhatsApp a Telegram),“ citovali ruské tlačové agentúry RIA a TASS z vyjadrenia Roskomnadzoru.

Od začiatku vojny proti Ukrajine, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022, ruské úrady obmedzili napríklad aj prístup k sociálnym sieťam X, Facebook a Instagram.


Zdroj: SITA.sk - Rusko obmedzuje hovory cez aplikácie WhatsApp a Telegram © SITA Všetky práva vyhradené.

