Streda 13.8.2025
|Denník - Správy
Rusko obmedzuje hovory cez aplikácie WhatsApp a Telegram
Rusko v stredu oznámilo obmedzenia hlasových hovorov prostredníctvom aplikácií WhatsApp a Telegram. Informovali o tom ruské štátne médiá. Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciami, informačnými ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Rusko v stredu oznámilo obmedzenia hlasových hovorov prostredníctvom aplikácií WhatsApp a Telegram. Informovali o tom ruské štátne médiá. Ruská Federálna služba pre dohľad nad komunikáciami, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor) svoj krok odôvodnila bojom proti kriminalite.
„V záujme boja proti zločincom sa prijímajú opatrenia na čiastočné obmedzenie hovorov cez tieto zahraničné aplikácie na odosielanie správ (WhatsApp a Telegram),“ citovali ruské tlačové agentúry RIA a TASS z vyjadrenia Roskomnadzoru.
Od začiatku vojny proti Ukrajine, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022, ruské úrady obmedzili napríklad aj prístup k sociálnym sieťam X, Facebook a Instagram.
