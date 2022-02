Nominácie na Oscara ovládol gotický western Sila psa, desať nominácií má Duna

Kategória Najlepší film

Prehľad nominácií v 94. ročníku udeľovania Oscarov:

Najlepší film:

Belfast

Sila psa

Duna

West Side Story

K zemi hľaď!

Licorice Pizza

CODA

King Richard

Drajv maj kár

Ulička nočných môr



Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Andrew Garfield - Tick, Tick … Boom!

Will Smith - King Richard

Benedict Cumberbatch - Sila psa

Javier Bardem - Being the Ricardos

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth



Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Kodi Smit-McPhee - Sila psa

Troy Kotsur - CODA

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - Sila psa

J. K. Simmons - Being the Ricardos



Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Olivia Colman - Temná dcéra

Penélope Cruz - Paralelné matky

Jessica Chastain - Očami Tammy Faye

Kristen Stewart - Spencer



Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - Sila psa

Aunjanue Ellis - King Richard

Jessie Buckley - Temná dcéra

Judi Dench - Belfast



Réžia:

Jane Campion - Sila psa

Kenneth Branagh - Belfast

Steven Spielberg - West Side Story

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Rjúsuke Hamaguči - Drajv maj kár



Adaptovaný scenár:

Jane Campion - Sila psa

Eric Roth, Jon Spaihts a Denis Villeneuve - Duna

Maggie Gyllenhaal - Temná dcéra

Rjúsuke Hamaguči a Takamasa Oe - Drajv maj kár

Sian Heder - CODA



Pôvodný scenár:

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Adam McKay a David Sirota - K zemi hľaď!

Joachim Trier a Eskil Vogt - Najhorší človek na svete

Zach Baylin - King Richard



Medzinárodný film:

Bhután - Lunana: A Yak in the Classroom

Dánsko - Utiecť

Taliansko - Božia ruka

Japonsko - Drajv maj kár

Nórsko - Najhorší človek na svete



Dokumentárny film:

Ascension

Attica

Utiecť

Summer of Soul

Zanietené novinárky



Animovaný film:

Encanto: Čarovný svet

Pripojení

Luca

Raya a posledný drak

Utiecť



Pôvodná filmová pieseň:

Down To Joy z filmu Belfast

Dos Oruguitas z filmu Encanto: Čarovný svet

Somehow You Do z filmu Four Good Days

Be Alive z filmu King Richard

No Time To Die z filmu Nie je čas zomrieť



Pôvodná filmová hudba:

K zemi hľaď!

Duna

Encanto: Čarovný svet

Paralelné matky

Sila psa



Kamera:

Greig Fraser - Duna

Ari Wegner - Sila psa

Bruno Delbonnel - The Tragedy of Macbeth

Dan Laustsen - Ulička nočných môr

Janusz Kaminski - West Side Story



Kostýmy:

Duna

West Side Story

Cyrano

Cruella

Ulička nočných môr



Masky:

Cesta do Ameriky 2

Cruella

Duna

Očami Tammy Faye

Klan Gucci



Strih:

Duna

Sila psa

K zemi hľaď!

King Richard

Tick, Tick … Boom!



Výprava:

Duna

West Side Story

Ulička nočných môr

Sila psa

The Tragedy of Macbeth



Zvuk:

Belfast

Duna

Nie je čas zomrieť

Sila psa

West Side Story



Vizuálne efekty:

Duna

Free Guy

Nie je čas zomrieť

Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch

Spider-Man: Bez domova



Krátky animovaný film:

Umelecké záležitosti

Bestia

Boxballet

Robin nie je myš

El limpiaparabrisas (anglický názov: The Windshield Wiper)



Krátky hraný film:

Ala Kachuu - Take and Run

Sukienka (anglický názov: The Dress)

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold



Krátky dokumentárny film:

Počuteľne

Bez domova

The Queen of Basketball

Tri piesne pre Benazir

Keď sme šikanovali



8.2.2022 - Zoznamu kandidátov v 94. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne gotický western Sila psa s 12 nomináciami.Okrem najprestížnejšej kategórie Najlepší film sa uchádza aj o ceny v troch zo štyroch hereckých kategórií, kde Akademici nominovali Benedicta Cumberbatcha, Jesseho Plemonsa, Kodiho Smit-McPheeho a Kirsten Dunst, ďalej za réžiu a adaptovaný scenár, o ktoré sa postarala Jane Campion, a tiež za kameru, strih, hudbu, výpravu a zvuk.Desiatku nominovanú v kategórii Najlepší film dopĺňajú Belfast, Duna, West Side Story, K zemi hľaď!, Licorice Pizza, CODA, King Richard, Drajv maj kár a Ulička nočných môr.Desať nominácií má v hre Duna, po sedem si vyslúžili Belfast a West Side Story a šesť získal King Richard.V kategórii medzinárodných filmov nominovali bhutánsku rodinnú drámu Lunana: A Yak in the Classroom, dánsky animovaný dokument Utiecť, taliansku drámu Božia ruka, japonskú snímku Drajv maj kár a nórsku komediálnu drámu Najhorší človek na svete. Utiecť sa pritom uchádza aj o ceny v kategóriách dokumentárnych a animovaných filmov.Ďalšie dokumentárne filmy, ktoré v aktuálnom ročníku nominovali na Oscara, sú Ascension, Attica, Summer of Soul a Zanietené novinárky. Päticu nominovaných animákov dopĺňajú Encanto: Čarovný svet, Pripojení, Luca a Raya a posledný drak.Za hlavné úlohy nominovali spolu s Cumberbatchom aj Andrewa Garfielda (Tick, Tick … Boom!), Willa Smitha (King Richard), Javiera Bardema (Being the Ricardos) a Denzela Washingtona (The Tragedy of Macbeth) a vedľajšie roly vyniesli nominácie okrem Smit-McPheeho a Plemonsa aj Troyovi Kotsurovi (CODA), Ciaránovi Hindsovi (Belfast) a J.K. Simmonsovi (Being the Ricardos).V kategórii Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Kirsten Dunst konkurujú Ariana DeBose (West Side Story), Aunjanue Ellis (King Richard), Jessie Buckley (Temná dcéra) a Judi Dench (Belfast).Päticu herečiek nominovaných za hlavné úlohy tvoria Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (Temná dcéra), Penélope Cruz (Paralelné matky), Jessica Chastain (Očami Tammy Faye) a Kristen Stewart (Spencer).Nominácie vo všetkých 23 kategóriách dnes v priamom prenose vyhlásili Leslie Jordan a Tracee Ellis Ross. Ocenených svet spozná v nedeľu 27. marca.