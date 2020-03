Volkswagen žiada od Matovičovej vlády „kurzarbeit“, odstávku predĺžil aj v bratislavskom závode

Flexibilita pracovnej sily

Plná dôvera novozloženej vláde

23.3.2020 - Automobilka Volkswagen predlžuje dočasnú odstávku výroby vo všetkých troch slovenských závodoch. V Bratislave, Martine a Stupave tak bude odstávka trvať do 5. apríla 2020 vrátane.Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Lucia Makayová, o predĺžení bolo rozhodnuté v súvislosti s pretrvávajúcim znížením dopytu na trhoch a koordináciou opätovného nábehu dodávateľských vzťahov spolu s ostatnými koncernovými závodmi, a to s jasným zámerom naďalej prispievať k spomaleniu šírenia epidémie koronavírusu a ochorenia Covid-19."O tejto skutočnosti boli informovaní všetci zamestnanci," dodala. Pôvodne automobilka odstavila výrobu od 17. marca na dva týždne.Automobilový priemysel podľa automobilky Volkswagen čelí náročnému obdobiu, ktoré navyše významne zasiahla pandémia koronavírusu."V týchto ťažkých časom je pre zachovanie zamestnanosti ako nikdy predtým mimoriadne dôležitá flexibilita pracovnej sily. Okrem aktuálne platného konta pracovného času je ďalším vhodným nástrojom tzv. kurzarbeit – skrátený pracovný týždeň s podielom nákladov na mzdy zo štátneho fondu zamestnanosti, v súvislosti s ktorým dlhodobo apelujeme na vládu," tvrdí Makayová.Tento nástroj funguje podľa nej dlhé roky vo viacerých štátoch Európskej únie a zachránil státisíce pracovných miest. "V krízových časoch dokáže veľmi pomôcť všetkým podnikom bez ohľadu na ich veľkosť a počet zamestnancov," dodala.Volkswagen zároveň tvrdí, že vkladá plnú dôveru do novozloženej vlády, že rozpozná vážnosť situácie a podobne ako iné štáty rozhodne vo veľmi krátkej dobe o prijatí opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov krízy pre podnikateľské subjekty, ktoré sú výrazne postihnuté pandémiou koronavírusu.