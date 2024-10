51-ročný motorkár narazil do betónového plotu a nehodu neprežil. Pravdepodobne nezvládol riadenie

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.10.2024 (SITA.sk) - Náraz do betónového plotu neprežil 51-ročný motorkár. Informovala o tom nitrianska polícia na sociálnej sieti. Ako spresnila, nehoda sa stala v sobotu 26. októbra v poobedňajších hodinách na ceste I/63 smerom od Komárna na Zlatnú.Vodič motocykla Honda pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. Vodič nezvládol riadenie a s motorkou vyšiel mimo vozovky. Tam následne narazil do betónového plotu.Polícia informovala, že vodič utrpel zranenia, ktorým podľahol. To, či vodič požil alkohol, bude zisťované pri pitve. Predmetom vyšetrovania sú aktuálne aj okolnosti tragickej nehody, miera zavinenia a presná príčina. Polícia súčasne apeluje na motorkárov, aby vždy svoju jazdu prispôsobili svojím schopnostiam, stavu vozovky či iným okolnostiam.„Motorka síce dokáže v okamihu zrýchliť na vysokú rýchlosť, no brzdenie si vyžaduje viac času a pozornosti. Preto je vždy dôležité myslieť na bezpečnosť," uzavrela nitrianska polícia.