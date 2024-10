Kyjev sa bude musieť brániť pred útokom Severnej Kórey, Zelenskyj vyzýva partnerov na väčšiu podporu Ukrajine

27.10.2024 (SITA.sk) - Vzhľadom na to, že v najbližších dňoch je pravdepodobný vstup severokórejskej armády do vojny proti Ukrajine Volodymyr Zelenskyj vyzval svojich partnerov, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko a poskytli Ukrajine väčšiu podporu. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.„Každý deň vojny dokazuje, že Moskva je odhodlaná pokračovať vo svojej agresii. (Rusi) nechcú nič iné. A preto sa snažia zvýšiť výrobu zbraní, a preto obchádzajú sankcie. A preto stále viac považujú Severnú Kóreu za spojenca, ktorého vojaci môžu byť už každým dňom na bojisku proti Ukrajine," povedal Zelenskyj v prejave v sobotu večer.Nedostatok rozhodnejších krokov partnerov na podporu Ukrajiny podľa Zelenského len povzbudzuje Putina, aby ďalej investoval do teroru. „Svet môže zastaviť eskaláciu vojny. Abstrakcie a slová nestačia. Potrebné sú konkrétne kroky," dodal.