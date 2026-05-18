Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viola
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

6 dolnorakúskych oblastí ideálnych na cyklistiku. Od dunajských viníc až po alpské panorámy a novinky 2026


Tagy: Cyklistika Dolné Rakúsko PR

Dolné Rakúsko patrí medzi najatraktívnejšie cyklistické destinácie v Európe. Vďaka rozmanitej krajine, kvalitnej infraštruktúre a hustej sieti trás ponúka ideálne podmienky pre rodiny, ...



Zdieľať
titulna foto dr 676x444 18.5.2026 (SITA.sk) - Dolné Rakúsko patrí medzi najatraktívnejšie cyklistické destinácie v Európe.


Vďaka rozmanitej krajine, kvalitnej infraštruktúre a hustej sieti trás ponúka ideálne podmienky pre rodiny, rekreačných cyklistov aj športovcov. Viac ako 10 % návštevníkov prichádza do regiónu primárne za cyklistikou, pričom nová sezóna 2026 prináša ďalšie investície do infraštruktúry, služieb aj modernizácie trás.

Projekty ako "Discover your Danube", "Radpartner Niederösterreich" či modernizácia Dunajskej cyklotrasy v rámci "Donauradweg 3.0" posúvajú región na novú úroveň komfortu a zážitkového turizmu.

Waldviertel: lesy, žulové útvary a pokojné cyklovýlety


Waldviertel láka na pokojné cesty cez husté lesy, okolo rybníkov a žulových skalných formácií. Menej frekventované trasy vedú cez historické mestečká a autentickú vidiecku krajinu, vďaka čomu je región ideálny na viacdňové cyklovýlety mimo hlavných turistických trás. Rozvoj služieb podporuje aj iniciatíva "Radpartner Niederösterreich", tá združuje už približne 390 partnerov a od roku 2026 sa rozširuje aj o servisné a dopravné služby či požičovne bicyklov.

Donau Niederösterreich: ikonická Dunajská cyklotrasa


Podunajský región je srdcom cyklistiky v Dolnom Rakúsku. Dunajská cyklotrasa EuroVelo 6 vedie približne 260 kilometrov cez Wachau, vinice, historické kláštory a malebné dedinky. Ročne ju využíva viac ako 900 000 cyklistov. Projekt "Donauradweg 3.0" prinesie nové značenie, lepšie prepojenie s turistickými cieľmi aj modernizáciu 27 informačných bodov "Donauwellen", ktoré doplnia nové umelecké motívy.

Weinviertel: cyklistika medzi vinicami


Weinviertel ponúka pohodovú cyklistiku v otvorenej krajine s miernymi kopcami, vinicami a tradičnými vínnymi pivničkami. Trasy vedú cez typické "Kellergassen", kde sa cyklistika prirodzene spája s regionálnou gastronómiou a vínom. Región zároveň profituje z projektu "Discover your Danube", ktorý podporuje zážitkový turizmus spájajúci prírodu, kultúru a autentický životný štýl.

Mostviertel: Obľúbená Ybbstalská cyklocesta a nový Radtramper-Bus


Mostviertel spája riečne údolia s alpskou scenériou a patrí medzi najpestrejšie cyklistické oblasti Dolného Rakúska. Veľkým lákadlom je Ybbstalská cyklotrasa (Ybbstalradweg), ktorá vedie z Waidhofen an der Ybbs až k jazeru Lunz am See. Obľúbený úsek vznikol na bývalej železnici Ybbstalbahn, vďaka čomu vedie mimo hlavnej dopravy a je vhodný aj pre rodiny či e-biky.

Praktickým doplnkom je Radtramper-Bus (linka 656), ktorý počas sezóny od 1. mája do 26. októbra 2026 zabezpečuje pohodlné spojenie medzi Waidhofen an der Ybbs a Lunz am See. Počas leta premáva dokonca denne a umožňuje cyklistom komfortný návrat späť na štart trasy.

Viedenský les: cyklistika spojená s kultúrou


Wienerwald ponúka ideálnu kombináciu prírody a dostupnosti neďaleko Viedne. Lesné cesty, mierne kopce a výhľady robia z regiónu obľúbenú destináciu na jednodňové aj víkendové výlety.

Tipom leta 2026 je festival La Gacilly-Baden Photo v kúpeľnom meste Baden pri Viedni. Od 12. júna do 11. októbra sa historické centrum mesta premení na galériu pod holým nebom s približne 1 500 veľkoformátovými fotografiami. Tohtoročná téma "SO BRITISH!" predstaví britskú fotografiu, humor aj kultúru, pričom festivalový okruh dlhý približne 7 kilometrov sa dá ideálne spojiť s cyklovýletom vo Viedenskom lese.

Viedenské Alpy: nový Alpen Bikepark Schneeberg


Viedenské Alpy predstavujú najšportovejšiu časť cyklistiky v Dolnom Rakúsku. Strmé stúpania, horské cesty a panoramatické výhľady lákajú skúsených cyklistov aj milovníkov adrenalínu.

Novinkou sezóny 2026 je Alpen Bikepark Schneeberg v Losenheime pri Puchbergu am Schneeberg, ktorý otvára 15. mája 2026. Bikepark ponúkne približne 12 kilometrov trailov rôznych náročností – od flow trailov až po technické downhillové línie. Súčasťou areálu budú aj pumptrack, Kids Area, Airbag Jump zóna a sedačková lanovka Schneeberg Sesselbahn na pohodlný vývoz bicyklov. Po športovom dni si návštevníci môžu oddýchnuť na terase Edelweisshütte s výhľadom na Schneeberg a ochutnať regionálne špeciality.

Viac informácií o cyklistike v Dolnom Rakúsku nájdete na: www.dolne-rakusko.info/cyklistika

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 6 dolnorakúskych oblastí ideálnych na cyklistiku. Od dunajských viníc až po alpské panorámy a novinky 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistika Dolné Rakúsko PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Austrália nariadila investorom napojeným na Čínu predať podiely v ťažobnej firme
<< predchádzajúci článok
Zemetrasenie v južnej Číne zabilo dvoch ľudí, tisíce obyvateľov evakuovali

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 