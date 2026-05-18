6 dolnorakúskych oblastí ideálnych na cyklistiku. Od dunajských viníc až po alpské panorámy a novinky 2026
Tagy: Cyklistika Dolné Rakúsko PR
Dolné Rakúsko patrí medzi najatraktívnejšie cyklistické destinácie v Európe. Vďaka rozmanitej krajine, kvalitnej infraštruktúre a hustej sieti trás ponúka ideálne podmienky pre rodiny, ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Dolné Rakúsko patrí medzi najatraktívnejšie cyklistické destinácie v Európe.
Vďaka rozmanitej krajine, kvalitnej infraštruktúre a hustej sieti trás ponúka ideálne podmienky pre rodiny, rekreačných cyklistov aj športovcov. Viac ako 10 % návštevníkov prichádza do regiónu primárne za cyklistikou, pričom nová sezóna 2026 prináša ďalšie investície do infraštruktúry, služieb aj modernizácie trás.
Projekty ako "Discover your Danube", "Radpartner Niederösterreich" či modernizácia Dunajskej cyklotrasy v rámci "Donauradweg 3.0" posúvajú región na novú úroveň komfortu a zážitkového turizmu.
Waldviertel: lesy, žulové útvary a pokojné cyklovýlety
Waldviertel láka na pokojné cesty cez husté lesy, okolo rybníkov a žulových skalných formácií. Menej frekventované trasy vedú cez historické mestečká a autentickú vidiecku krajinu, vďaka čomu je región ideálny na viacdňové cyklovýlety mimo hlavných turistických trás. Rozvoj služieb podporuje aj iniciatíva "Radpartner Niederösterreich", tá združuje už približne 390 partnerov a od roku 2026 sa rozširuje aj o servisné a dopravné služby či požičovne bicyklov.
Donau Niederösterreich: ikonická Dunajská cyklotrasa
Podunajský región je srdcom cyklistiky v Dolnom Rakúsku. Dunajská cyklotrasa EuroVelo 6 vedie približne 260 kilometrov cez Wachau, vinice, historické kláštory a malebné dedinky. Ročne ju využíva viac ako 900 000 cyklistov. Projekt "Donauradweg 3.0" prinesie nové značenie, lepšie prepojenie s turistickými cieľmi aj modernizáciu 27 informačných bodov "Donauwellen", ktoré doplnia nové umelecké motívy.
Weinviertel: cyklistika medzi vinicami
Weinviertel ponúka pohodovú cyklistiku v otvorenej krajine s miernymi kopcami, vinicami a tradičnými vínnymi pivničkami. Trasy vedú cez typické "Kellergassen", kde sa cyklistika prirodzene spája s regionálnou gastronómiou a vínom. Región zároveň profituje z projektu "Discover your Danube", ktorý podporuje zážitkový turizmus spájajúci prírodu, kultúru a autentický životný štýl.
Mostviertel: Obľúbená Ybbstalská cyklocesta a nový Radtramper-Bus
Mostviertel spája riečne údolia s alpskou scenériou a patrí medzi najpestrejšie cyklistické oblasti Dolného Rakúska. Veľkým lákadlom je Ybbstalská cyklotrasa (Ybbstalradweg), ktorá vedie z Waidhofen an der Ybbs až k jazeru Lunz am See. Obľúbený úsek vznikol na bývalej železnici Ybbstalbahn, vďaka čomu vedie mimo hlavnej dopravy a je vhodný aj pre rodiny či e-biky.
Praktickým doplnkom je Radtramper-Bus (linka 656), ktorý počas sezóny od 1. mája do 26. októbra 2026 zabezpečuje pohodlné spojenie medzi Waidhofen an der Ybbs a Lunz am See. Počas leta premáva dokonca denne a umožňuje cyklistom komfortný návrat späť na štart trasy.
Viedenský les: cyklistika spojená s kultúrou
Wienerwald ponúka ideálnu kombináciu prírody a dostupnosti neďaleko Viedne. Lesné cesty, mierne kopce a výhľady robia z regiónu obľúbenú destináciu na jednodňové aj víkendové výlety.
Tipom leta 2026 je festival La Gacilly-Baden Photo v kúpeľnom meste Baden pri Viedni. Od 12. júna do 11. októbra sa historické centrum mesta premení na galériu pod holým nebom s približne 1 500 veľkoformátovými fotografiami. Tohtoročná téma "SO BRITISH!" predstaví britskú fotografiu, humor aj kultúru, pričom festivalový okruh dlhý približne 7 kilometrov sa dá ideálne spojiť s cyklovýletom vo Viedenskom lese.
Viedenské Alpy: nový Alpen Bikepark Schneeberg
Viedenské Alpy predstavujú najšportovejšiu časť cyklistiky v Dolnom Rakúsku. Strmé stúpania, horské cesty a panoramatické výhľady lákajú skúsených cyklistov aj milovníkov adrenalínu.
Novinkou sezóny 2026 je Alpen Bikepark Schneeberg v Losenheime pri Puchbergu am Schneeberg, ktorý otvára 15. mája 2026. Bikepark ponúkne približne 12 kilometrov trailov rôznych náročností – od flow trailov až po technické downhillové línie. Súčasťou areálu budú aj pumptrack, Kids Area, Airbag Jump zóna a sedačková lanovka Schneeberg Sesselbahn na pohodlný vývoz bicyklov. Po športovom dni si návštevníci môžu oddýchnuť na terase Edelweisshütte s výhľadom na Schneeberg a ochutnať regionálne špeciality.
Viac informácií o cyklistike v Dolnom Rakúsku nájdete na: www.dolne-rakusko.info/cyklistika
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 6 dolnorakúskych oblastí ideálnych na cyklistiku. Od dunajských viníc až po alpské panorámy a novinky 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
