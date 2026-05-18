Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Zemetrasenie v južnej Číne zabilo dvoch ľudí, tisíce obyvateľov evakuovali
18.5.2026 (SITA.sk) - Otrasy zasiahli mesto Liou-čou o 00:21 miestneho času, uviedla štátna agentúra Sin-chua.
Zemetrasenie s magnitúdom 5,2 zasiahlo v noci na pondelok juhočínsky región Kuang-si, kde zahynuli dvaja ľudia a zrútilo sa 13 budov. Informovali o tom čínske štátne médiá.
Otrasy zasiahli mesto Liou-čou o 00:21 miestneho času, uviedla štátna agentúra Sin-chua. Podľa jej informácií bol v pondelok ráno jeden človek naďalej nezvestný.
Štátna televízia CCTV identifikovala obete ako manželský pár - 63-ročného muža a 53-ročnú ženu. Záchranné práce pri pátraní po nezvestnej osobe pokračovali aj po svitaní.
Úrady podľa CCTV evakuovali z postihnutej oblasti viac než 7-tisíc ľudí. Zábery odvysielané televíziou ukazovali obyvateľov utekajúcich z výškových budov, ako aj hromady trosiek vedľa zničených domov.
Na mieste zasahovali záchranári so psami vycvičenými na vyhľadávanie ľudí pod troskami. Ďalší pracovníci v ochranných prilbách odstraňovali sutiny pomocou ťažkej techniky.
Zemetrasenia sú v Číne pomerne časté. Minulý rok v januári si silné otrasy v odľahlom tibetskom regióne vyžiadali najmenej 126 obetí a poškodili tisíce budov.
Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenie v južnej Číne zabilo dvoch ľudí, tisíce obyvateľov evakuovali © SITA Všetky práva vyhradené.
