Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Austrália nariadila investorom napojeným na Čínu predať podiely v ťažobnej firme
Canberra sprísňuje kontrolu nad strategickým sektorom vzácnych zemín a chce obmedziť čínsky vplyv v spoločnosti, ktorá sa snaží narušiť dominanciu Pekingu vo výrobe dôležitých surovín pre ...
Austrália v pondelok nariadila viacerým akcionárom napojeným na Čínu, aby predali svoje podiely v spoločnosti Northern Minerals, pričom vláda krok odôvodnila potrebou chrániť strategický sektor vzácnych zemín pred zahraničným vplyvom.
Spoločnosť Northern Minerals sa snaží oslabiť dominantné postavenie Číny vo výrobe dysprózia, vzácneho minerálu používaného pri výrobe výkonných magnetov pre elektromobily a ďalšie moderné technológie.
Draví Číňania
Čínski investori sa v posledných rokoch snažili získať významné podiely v austrálskej firme. Canberra už v roku 2024 využila zákony o zahraničných investíciách, aby prinútila niektorých investorov predať svoje akcie.
Austrálsky minister financií Jim Chalmers teraz oznámil, že ďalšia skupina spoločností prepojených na Čínu bude musieť z Northern Minerals odísť.
„Uplatňujeme robustný a nediskriminačný rámec pre zahraničné investície a v prípade potreby prijmeme ďalšie opatrenia na ochranu nášho národného záujmu v tejto veci,“ uviedol Chalmers vo vyhlásení.
Budovanie nezávislosti
V nariadení o predaji podielov figuruje šesť akcionárov spoločnosti Northern Minerals. Traja z nich majú adresy v Číne, dvaja v Hongkongu a jeden je registrovaný na Britských Panenských ostrovoch.
Austrália patrí medzi kľúčových svetových producentov vzácnych zemín a čoraz viac sa snaží budovať vlastné dodávateľské reťazce nezávislé od Číny.
Zdroj: SITA.sk - Austrália nariadila investorom napojeným na Čínu predať podiely v ťažobnej firme © SITA Všetky práva vyhradené.
