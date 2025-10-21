|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2025
Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky – FOTO
Kandidát na primátora Bratislavy - mestský poslanec a podnikateľ Martin Winkler v utorok oficiálne odovzdal na Ministerstve ...
Zdieľať
21.10.2025 (SITA.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy - mestský poslanec a podnikateľ Martin Winkler v utorok oficiálne odovzdal na Ministerstve vnútra SR vyše 15-tisíc podpisov podporujúcich vznik mestskej strany Dunaj.
Winklerov tím uvádza, že strana Dunaj chce priniesť nový vietor do komunálnej politiky v Bratislave a ponúknuť občanom moderné, zodpovedné a funkčné riešenia pre hlavné mesto.
„Dunaj bude hlasom tých, ktorí doteraz nemali koho voliť," vyhlásil Winkler po odovzdaní registračných dokumentov. „Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii," dodal.
Podpora 15-tisíc obyvateľov podľa neho dokazuje, že Bratislavčania túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta.
„Za posledných sedem rokov vzrástol dlh metropoly na rekordných 216 miliónov eur, pričom obyvatelia denne čelia kolapsu v doprave, chýbajúcim parkovacím miestam a zanedbanej infraštruktúre," poznamenal kandidát na primátora s tým, že strana Dunaj nie je len ďalším politickým projektom. „Je to prvá skutočne mestská strana, ktorá vznikla zdola – z frustrácie a túžby obyvateľov po lepšom fungovaní ich mesta," doplnil.
„Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak," zdôraznil Winkler. Proces registrácie je ďalším krokom v príprave strany na komunálne voľby 2026. Po potvrdení registrácie a úvodnom sneme plánuje strana Dunaj predstaviť svoj program, lídrov aj konkrétne priority pre hlavné mesto.
Zdroj: SITA.sk - Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Alternatíva k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta
Winklerov tím uvádza, že strana Dunaj chce priniesť nový vietor do komunálnej politiky v Bratislave a ponúknuť občanom moderné, zodpovedné a funkčné riešenia pre hlavné mesto.
„Dunaj bude hlasom tých, ktorí doteraz nemali koho voliť," vyhlásil Winkler po odovzdaní registračných dokumentov. „Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii," dodal.
Konkrétne riešenia
Podpora 15-tisíc obyvateľov podľa neho dokazuje, že Bratislavčania túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta.
„Za posledných sedem rokov vzrástol dlh metropoly na rekordných 216 miliónov eur, pričom obyvatelia denne čelia kolapsu v doprave, chýbajúcim parkovacím miestam a zanedbanej infraštruktúre," poznamenal kandidát na primátora s tým, že strana Dunaj nie je len ďalším politickým projektom. „Je to prvá skutočne mestská strana, ktorá vznikla zdola – z frustrácie a túžby obyvateľov po lepšom fungovaní ich mesta," doplnil.
„Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak," zdôraznil Winkler. Proces registrácie je ďalším krokom v príprave strany na komunálne voľby 2026. Po potvrdení registrácie a úvodnom sneme plánuje strana Dunaj predstaviť svoj program, lídrov aj konkrétne priority pre hlavné mesto.
Zdroj: SITA.sk - Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru
Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru