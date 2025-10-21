Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky – FOTO


Tagy: Kandidát na primátora Nová politická strana

Kandidát na primátora Bratislavy - mestský poslanec a podnikateľ Martin Winkler v utorok oficiálne odovzdal na Ministerstve ...



Zdieľať
martin winkler strana dunaj odovzdane podpisy 676x501 21.10.2025 (SITA.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy - mestský poslanec a podnikateľ Martin Winkler v utorok oficiálne odovzdal na Ministerstve vnútra SR vyše 15-tisíc podpisov podporujúcich vznik mestskej strany Dunaj.

Alternatíva k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta


Winklerov tím uvádza, že strana Dunaj chce priniesť nový vietor do komunálnej politiky v Bratislave a ponúknuť občanom moderné, zodpovedné a funkčné riešenia pre hlavné mesto.

Dunaj bude hlasom tých, ktorí doteraz nemali koho voliť," vyhlásil Winkler po odovzdaní registračných dokumentov. „Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii," dodal.

Konkrétne riešenia


Podpora 15-tisíc obyvateľov podľa neho dokazuje, že Bratislavčania túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta.

Za posledných sedem rokov vzrástol dlh metropoly na rekordných 216 miliónov eur, pričom obyvatelia denne čelia kolapsu v doprave, chýbajúcim parkovacím miestam a zanedbanej infraštruktúre," poznamenal kandidát na primátora s tým, že strana Dunaj nie je len ďalším politickým projektom. „Je to prvá skutočne mestská strana, ktorá vznikla zdola – z frustrácie a túžby obyvateľov po lepšom fungovaní ich mesta," doplnil.

Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak," zdôraznil Winkler. Proces registrácie je ďalším krokom v príprave strany na komunálne voľby 2026. Po potvrdení registrácie a úvodnom sneme plánuje strana Dunaj predstaviť svoj program, lídrov aj konkrétne priority pre hlavné mesto.


Zdroj: SITA.sk - Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Nová politická strana
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Poliaci nevylučujú zadržanie Putina, ak by cestou do Budapešti vstúpil do ich vzdušného priestoru

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 