Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
|Denník - Správy
02. decembra 2025
8 najbláznivejších stávok, ktoré sa naozaj stali
Niektoré príbehy sú legendárne, iné úplne šialené – ale všetky sú zdokumentované. O čo všetko dokáže pochabá ľudská myseľ staviť?
Ashley Revell (2004). Brit Ashley predal úplne všetko, čo mal (dom, auto, oblečenie vrátane spodnej bielizne) za 135 300 dolárov, odletel do Las Vegas, dal celú sumu na červenú v rulete... a vyhral. Odišiel s dvojnásobkom dolárov a objavil sa aj v televíznom dokumente. Mimochodom, chcel staviť na čiernu, ale kibicujúci diváci ho presvedčili, aby stavil na červenú.
Brian Zembic (1996). Profesionálny hráč pokru a zrejme aj blázon prehral stávku čoho následkom mu iný hráč (chirurg) implantoval ženské prsia. Veľkosť C. Potom ich nosil ešte 12 rokov, lebo predlžoval stávky o desiatky tisíc dolárov. Škoda, že v jeho dobe ešte nebol Youtube! Najväčšiu slávu zožal takto neskôr.
Fred Craggs (2008). Brit stavil 50 pencí (zvyčajná stávka chudobných dedkov) na 8-kombináciu dostihov (15 232 735 888 : 1 šanca). Všetky kone vyhrali v jeden deň. Stal sa prvým človekom, ktorý vyhral takú hromadu peňazí za tak malú stávku. Výhru mu vraj vyplatili normálne v stávkovej kancelárii.
John H. Winn (1907). Kocky bývali kedysi o dosť zložitejšie (a mimochodom, nazývali sa Hazard). Moderný Craps vymyslel tento pán, ktorý bol výrobca kociek a zrovna prehral celý dom. V zjednodušených amerických kockách sa totiž ľahko podvádzalo. John zaviedol stávku Don't Pass, takže už bolo možné staviť aj proti hádžucemu hráčovi, čím sa hra stala férovejšou.
Lord Archibald Hamilton (1811). Stavil sa, že dokáže poslať správu do 160 km vzdialeného mesta za hodinu V čase, keď najrýchlejší koč uháňal rýchlosťou 20 km/h (a zvyčajne sa v takej rýchlosti roztrieskal). Riešenie? Zaplatil dvadsiatim poštovým staniciam a najal si kriketových hráčov, ktorí si hádzali správu na loptičke. Správa dorazila za 58 minút. 3000 guineí (najdrahších zlatých mincí) vtedy stálo za to – dnes by to bola suma v miliónoch.
Matthew Webb (1875). Preslávil sa ako prvý človek v histórii, ktorý preplával kanál La Manche. Motivácia? Stávka v krčme o rundu piva a 20 libier (okoliu sa to zdalo ako pekne mizerná stávka, na to ako dlho trénoval a ako dopadli plavci pred ním). Zomrel o 8 rokov neskôr, keď sa pokúšal preplávať Niagara Falls (tiež kvôli stávke).
Kyle Maynard (2012). Vyliezol na Kilimandžáro bez rúk a nôh. Narodil sa bez končatín, ale to mu neprekážalo aby nehral americký futbal či nezápasil. Stal sa aj spisovateľom (názov knihy – Žiadne výhovorky). Pri stávke s kamarátmi ich takto pripravil o 50 tisíc dolárov ktoré potom daroval na charitu. Liezol 10 dní (planovaných bolo 16 dní) – a bez protéz.
Hugh Glass (1823). Vraj sa raz stavil o 50 dolárov, žee prežije útok medveďa. Po útoku grizlyho ho kamaráti nechali napospas aby zomrel v divočine. On sa ale s roztrhnutým krkom doplazil 320 km cez divočinu späť do pevnosti Kiowa – čiastočne preto, že pri stávke tvrdil lovcom, že „ešte ukáže, kto je tu chlap“. Je možné, že tento príbeh bol literárne prikrášlený. A áno, ak ste videli Revenanta s Leonardom di Capriom (konečne Oscar!), tak to bolo podľa Hughovho rozprávania.
