 Utorok 2.12.2025
 Meniny má Bibiána
 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Meštiansky dom v Levoči prešiel komplexnou obnovou, reštaurátori zachovali viaceré historicky cenné prvky – FOTO


Tagy: meštiansky dom primátor Levoče Rekonštrukcia

V Levoči dokončili rozsiahlu a komplexnú obnovu historického meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 47. Po náročných rekonštrukčných, stavebných i reštaurátorských prácach za takmer 3,5 milióna eur s DPH ...



levoca4 676x507 2.12.2025 (SITA.sk) - V Levoči dokončili rozsiahlu a komplexnú obnovu historického meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 47. Po náročných rekonštrukčných, stavebných i reštaurátorských prácach za takmer 3,5 milióna eur s DPH bude budova slúžiť ako multifunkčné centrum služieb a kultúry.

Technický stav bol kritický


Sídliť v nej bude informačné centrum, výstavné priestory mesta, nachádzať sa v nej budú aj verejné toalety, úschovňa batožín či priestory pre kreatívne a remeselné dielne.

Meštiansky dom z 15. storočia patril k významným mestským objektom, no jeho technický stav bol dlhodobo kritický. Posledné zásahy do jeho konštrukcie sa udiali po požiari v roku 1923, desaťročia čakal na komplexnú obnovu. V roku 2020 nechalo mesto obnoviť jeho strechu.

S rekonštrukciou budovy sa začalo v apríli 2024, zámerom bolo zlepšiť stav celého objektu. Zahŕňala okrem iného sanáciu vlhkosti a statické zabezpečenie, modernizáciu všetkých rozvodov i rozsiahle reštaurátorské práce. Podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského sa podarilo mestu zachrániť a obnoviť významnú kultúrnu pamiatku.

V budúcnosti bude slúžiť všetkým obyvateľom aj návštevníkom Levoče. Budova ponúkne nové služby, verejné priestory a stane sa prirodzeným centrom kultúrneho diania,“ uviedol pri príležitosti jej dnešného slávnostného otvorenia. Svoju funkciu by mala začať plniť od nového roka, v súčasnosti ju ešte podľa jeho slov čaká interiérové dovybavenie.

Zachovali viaceré historické prvky


Počas prác sa podarilo odhaliť viaceré historicky cenné prvky, ktoré reštaurátori zachovali. Išlo napríklad o pôvodné kamenné portály. „Rekonštrukcia odhalila aj nové suterény, o ktorých sme nevedeli a v podlahách sa našli zvyšky okeníc," doplnila vedúca levočského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov Zuzana Suržinová.

Odborné tímy zároveň obnovili kamenné šambrány, štukovú výzdobu, odkryli autentické vrstvy fasády a stabilizovali poškodené historické konštrukcie. Najvýznamnejšou súčasťou budovy sú kovové plátované gotické dvere so znakom mesiaca a slnka.

Rekonštrukcia bola mimoriadne náročná aj pre nečakané stavebné zistenia a statické problémy, ktoré si vyžadovali okamžité zásahy. V spolupráci s generálnym projektantom, zhotoviteľom a Krajským pamiatkovým úradom sa nám podarilo počas realizácie promptne riešiť všetky problémy, ktoré historický objekt postupne odkrýval,“ doplnil primátor mesta.

Hlavným cieľom obnovy bolo podľa jeho slov čo najlepšie chrániť a zachovať pôvodný historický charakter objektu vo všetkých jeho častiach, zachovať autentickú hodnotu budovy a dať jej nový život.

Spomínané nepredvídateľné stavebné zistenia a problémy priniesli zároveň aj potrebu úpravy rozsahu stavebných prác či množstva stavebného materiálu. Projekt, na ktorý mesto získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR necelé 3 milióny eur, mal pôvodne stáť takmer 3,3 milióna eur vrátane DPH. Napokon sa suma navýšila na takmer 3,5 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zverejneného piateho dodatku k zmluve. Zvyšnú sumu vo výške necelých pol milióna eur dofinancovala samospráva z rozpočtu.


Zdroj: SITA.sk - Meštiansky dom v Levoči prešiel komplexnou obnovou, reštaurátori zachovali viaceré historicky cenné prvky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: meštiansky dom primátor Levoče Rekonštrukcia
Útok dronov spôsobil požiar v ropnom sklade v ruskej Oriolskej oblasti
Trebišovská prokuratúra odhalila nezákonné zmeny vlastníctva pozemkov, väčšinu prípadov už stihli napraviť

