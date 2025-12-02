|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bibiána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
Vianočná nádielka od Huawei: Top smart hodinky za výnimočné ceny pre celú rodinu
Výber vianočných darčekov môže byť aj príjemnou úlohou. Huawei prináša atraktívne zľavy na svoje najobľúbenejšie smart hodinky, ktoré spájajú moderný dizajn, prehľadné zdravotné funkcie a pohodlie pre každý deň.
Zdieľať
Zákazníci si môžu vybrať z modelov, ktoré ponúkajú medicínsky presné merania, ultraľahkú konštrukciu, prémiové materiály alebo mimoriadne dlhú výdrž batérie.
Huawei WATCH D2: Zdravotný expert na zápästí
Huawei WATCH D2 pôsobia elegantne, no v sebe ukrývajú medicínsky certifikované riešenie na ambulantné monitorovanie krvného tlaku. Remienok obsahuje mechanický airbag, ktorý sa pri meraní nafúkne a funguje rovnako presne ako tlakomer v ambulancii. Používateľ sleduje vývoj hodnôt počas dňa aj noci a získava ucelený obraz o svojom zdraví.
Hodinky ponúkajú aj meranie tepu, SpO₂, kvality spánku, úrovne stresu, teploty pokožky, EKG a upozornenia na nepravidelnosti srdcového rytmu. Funkcia „komunita zdravia“ umožňuje sledovať vybrané údaje členov rodiny na jednom mieste. WATCH D2 podporujú viac než 80 športových režimov a poskytujú aj Bluetooth hovory.
Ideálny darček pre: rodičov či starých rodičov, ktorí chcú praktické a presné riešenie na monitoring krvného tlaku.
Cena v akcii: 319 €.
Huawei WATCH FIT 4: Štýlový partner pre zdravší život
WATCH FIT 4 si získajú každého, kto hľadá ľahké a pohodlné smart hodinky na každý deň. Vážia iba 27 gramov a pripomínajú skôr moderný šperk ako športový doplnok. Pri typickom používaní vydržia fungovať približne týždeň, pri ľahšom používaní až desať dní.
Systém Huawei Sunflower prináša presné sledovanie trasy, tempa a vzdialenosti. Hodinky poskytujú navigáciu, farebné mapy pohybu a fungujú aj pri vodných športoch. Používateľ má k dispozícii viac než 100 tréningových režimov, AI koučing a prehľadné tipy v aplikácii Health Insight na lepší spánok či zvládanie stresu. WATCH FIT 4 podporujú Bluetooth hovory aj rýchle odpovede na správy.
Ideálny darček pre: aktívnych ľudí, ktorí chcú ľahké, štýlové a funkčné hodinky.
Cena v akcii: od 118 €.
Huawei WATCH FIT 4 Pro: Prémiový dizajn a pohoda pre telo aj myseľ
Huawei WATCH FIT 4 Pro kombinujú titánovú zliatinu, zafírové sklíčko a tenký profil. Zvládajú EKG, detailné sledovanie spánku, HRV, SpO₂ aj menštruačný cyklus. Vďaka systému Huawei TruSense upozorňujú na zmeny v zdravotnom stave a podporujú emocionálnu pohodu. Používateľ má k dispozícii dýchacie cvičenia aj krátke relaxačné tréningy.
Hodinky sú pripravené na náročné športy, poskytujú profesionálne režimy a pri bežnom používaní vydržia fungovať približne desať dní.
Ideálny darček pre: ľudí, ktorí chcú elegantné smart hodinky do práce aj na šport a zároveň sledujú fyzické aj mentálne zdravie.
Cena v akcii: od 189 €.
Huawei WATCH GT 6: Voľný víkend bez nabíjačky
WATCH GT 6 sú určené pre používateľov, ktorí hľadajú univerzálne smart hodinky s mimoriadnou výdržou batérie. Model s veľkosťou 46 mm funguje až 21 dní pri ľahkom používaní a približne 12 dní v typickom režime. Menšia verzia 41 mm vydrží až 14 dní pri ľahkom používaní a sedem dní v bežnom režime.
Dizajn pôsobí elegantne a pohodlne pri celodennom nosení. WATCH GT 6 podporujú detailné športové dáta, presné GPS a nástroje na bezpečnejšiu jazdu, čo ocenia cyklisti aj bežci. Hodinky sledujú spánok, emocionálnu pohodu a bez problémov fungujú s Androidom aj iOS.
Ideálny darček pre: používateľov, ktorí chcú spoľahlivé smart hodinky na šport, prácu aj voľný čas.
Cena v akcii: od 224 €.
Technologický darček, ktorý poteší na prvý pohľad
Huawei prináša počas decembra výhodné ceny na modely WATCH D2, WATCH FIT 4, WATCH FIT 4 Pro a WATCH GT 6. Každý z nich oslovuje iný typ používateľa a všetky spolu tvoria prehľadnú a atraktívnu ponuku pre vianočné darčeky.
Súvisiace články:
Huawei Pura 80 Pro a FreeBuds 7i: Kombo na každý deň, ktoré zvládne prácu, voľný čas aj výlety (25. 11. 2025)
Huawei predstavuje očakávané novinky: Smart hodinky WATCH GT 5, nové hodinky na meranie tlaku a inovatívne tablety (19. 9. 2024)
Video: Huawei predstavil trojitý skladací telefón Mate XT, prvý svojho druhu na svete (10. 9. 2024)
TOP technologické darčeky za vysvedčenie, ktoré potešia každého školáka (25. 6. 2024)
Huawei Watch FIT 3: Dokonalý doplnok pre aktívny a štýlový život (24. 5. 2024)
Video: Huawei Pura 70 Pro prichádza na Slovensko: Spojenie špičkovej fotografie, estetiky a štýlu (13. 5. 2024)
Huawei predstavil v Dubaji nové smart hodinky Watch FIT 3, vynovené Watch 4 Pro Space Edition a ďalšie inovatívne produkty (8. 5. 2024)
Technológiami k dlhšiemu a kvalitnejšiemu životu: Dokážu skontrolovať zdravie a pomôcť včas odhaliť problémy (6. 5. 2024)
Huawei FreeClip a Watch GT 4: Elegantný štýl a výkon v jednom (9. 4. 2024)
Rozhýbte sa túto jar so smart hodinkami Huawei Watch GT 4 (2. 4. 2024)
Prečítajte si tiež
8 najbláznivejších stávok, ktoré sa naozaj stali
Vianočné smetiarske auto vyráža do ulíc hlavného mesta – FOTO