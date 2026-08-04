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9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom
Leto 2026 sa nesie v znamení jednoduchých receptúr, kvalitných ingrediencií a výrazných chutí. Popri klasických letných kokteiloch si stále väčšiu obľubu získavajú aperitívy, moderné spritzy aj ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Leto 2026 sa nesie v znamení jednoduchých receptúr, kvalitných ingrediencií a výrazných chutí.
Popri klasických letných kokteiloch si stále väčšiu obľubu získavajú aperitívy, moderné spritzy aj sofistikované nealkoholické alternatívy. Významnú úlohu pritom hrajú prémiové sódovky a toniky, ktoré dokážu podčiarknuť charakter jednotlivých ingrediencií a posunúť aj jednoduchý drink na novú úroveň.
"Pozorujeme návrat k jednoduchším kokteilom, ktoré stoja na niekoľkých kvalitných ingredienciách a dobre vyvážených chutiach. Popri osvedčených klasikách rastie záujem o aperitívy a tiež o nealkoholické varianty, ktoré dnes dokážu ponúknuť rovnako zaujímavý chuťový zážitok ako tradičné kokteily. Veľkú úlohu zohráva aj kvalita mixérov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výsledný drink," hovorí Tomáš Bielčík, brand ambassador značiek Patrón a Bacardí pre ČR a SR.
Aperitívy zažívajú v posledných rokoch výrazný rast. Spotrebitelia stále častejšie vyhľadávajú ľahšie kokteily s nižším obsahom alkoholu, ktoré kombinujú sviežosť, ovocné tóny a príjemnú ľahkosť pri pití. Spritzy a aperitívne drinky inšpirované stredomorským životným štýlom sa tak stávajú neodmysliteľnou súčasťou letných záhradiek a terás, ale aj domáceho posedenia.
Čerstvá jahoda dodá drinku nielen atraktívny vzhľad, ale aj jemnú ovocnú arómu, ktorú krásne doplnia bylinné tóny vermutu.
Pre výraznejšiu horkosť je možné časť Martini Rosso nahradiť Martini Bitter, čím kokteil získa ešte intenzívnejší aperitívny charakter.
Kumkvat
Spojenie citrusového yuzu, slivkového umeshu a bergamotu vytvára neobvyklú kombináciu inšpirovanú japonskou kultúrou a súčasnými svetovými trendmi.
Trend zodpovedného prístupu ku konzumácii alkoholu a rastúci dopyt po kvalitných nealkoholických nápojoch menia podobu modernej mixológie. Spotrebitelia dnes nevyhľadávajú iba absenciu alkoholu, ale aj plnohodnotný chuťový zážitok s prepracovanou arómou a prémiovým servisom.
Koliesko pomaranča
Výrazné citrusové a bylinné tóny robia z tohto drinku ideálnu alternatívu ku klasickým aperitívom.
Pre výraznejšiu chuť odporúčame použiť nefiltrovaný jablkový džús typu "cloudy", ktorý drinku dodá väčšiu plnosť a ovocný charakter.
Long drinky založené na citrusových, tropických alebo zázvorových chutiach patria každoročne medzi najobľúbenejšie letné kokteily. Ich výhodou je jednoduchosť, vysoká osviežujúca schopnosť a jednoduchá príprava aj v domácich podmienkach.
Vyskúšajte soľnú krustu s prímesou sušeného rozmarínu alebo citrusovej kôry, ktorá drinku dodá ďalší rozmer.
Čím kvalitnejšie a aromatickejšie zázvorové pivo použijete, tým výraznejší bude výsledný chuťový zážitok.
Ideálna voľba pre milovníkov tropických chutí, ktorí hľadajú ľahšiu alternatívu klasickej Piña Colady.
Gin & tonic zostáva jedným z najobľúbenejších letných drinkov. Súčasným trendom sú však komplexnejšie toniky a stredomorské chute, ktoré dokážu posunúť klasickú kombináciu na novú úroveň.
Uhorku zľahka pomrvte medzi prstami ešte pred vložením do pohára. Uvoľní viac arómy a zvýrazní svieži charakter drinku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.
Popri klasických letných kokteiloch si stále väčšiu obľubu získavajú aperitívy, moderné spritzy aj sofistikované nealkoholické alternatívy. Významnú úlohu pritom hrajú prémiové sódovky a toniky, ktoré dokážu podčiarknuť charakter jednotlivých ingrediencií a posunúť aj jednoduchý drink na novú úroveň.
"Pozorujeme návrat k jednoduchším kokteilom, ktoré stoja na niekoľkých kvalitných ingredienciách a dobre vyvážených chutiach. Popri osvedčených klasikách rastie záujem o aperitívy a tiež o nealkoholické varianty, ktoré dnes dokážu ponúknuť rovnako zaujímavý chuťový zážitok ako tradičné kokteily. Veľkú úlohu zohráva aj kvalita mixérov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výsledný drink," hovorí Tomáš Bielčík, brand ambassador značiek Patrón a Bacardí pre ČR a SR.
Aperitívy a spritzy: ľahkosť, ktorá vládne letu
Aperitívy zažívajú v posledných rokoch výrazný rast. Spotrebitelia stále častejšie vyhľadávajú ľahšie kokteily s nižším obsahom alkoholu, ktoré kombinujú sviežosť, ovocné tóny a príjemnú ľahkosť pri pití. Spritzy a aperitívne drinky inšpirované stredomorským životným štýlom sa tak stávajú neodmysliteľnou súčasťou letných záhradiek a terás, ale aj domáceho posedenia.
Martini Bianco Spritz
Ingrediencie:
- 50 ml Martini Bianco
- 75 ml Martini Prosecco
- 25 ml sódy
Garnish:
- mäta
- plátok citrónu
- jahoda
Tip barmana:
Čerstvá jahoda dodá drinku nielen atraktívny vzhľad, ale aj jemnú ovocnú arómu, ktorú krásne doplnia bylinné tóny vermutu.
Fig Americano
Ingrediencie:
- 60 ml Martini Rosso (ideálne Martini Riserva Rubino)
- 120 ml Three Cents Fig Leaf Soda
- 2 streky Orange Bitters
Garnish:
- sušená figa
- mäta
Tip barmana:
Pre výraznejšiu horkosť je možné časť Martini Rosso nahradiť Martini Bitter, čím kokteil získa ešte intenzívnejší aperitívny charakter.
Kyoto Spritz
Ingrediencie:
- 40 ml Finlandia Grapefruit Vodka
- 15 ml Yuzu
- 30 ml Umeshu
- 100 ml Three Cents Mandarin & Bergamot Soda
Garnish:
Kumkvat
Tip barmana:
Spojenie citrusového yuzu, slivkového umeshu a bergamotu vytvára neobvyklú kombináciu inšpirovanú japonskou kultúrou a súčasnými svetovými trendmi.
Nealkoholické alternatívy bez kompromisov
Trend zodpovedného prístupu ku konzumácii alkoholu a rastúci dopyt po kvalitných nealkoholických nápojoch menia podobu modernej mixológie. Spotrebitelia dnes nevyhľadávajú iba absenciu alkoholu, ale aj plnohodnotný chuťový zážitok s prepracovanou arómou a prémiovým servisom.
Martini Vibrante & Tonic
Ingrediencie:
- 75 ml Martini Vibrante
- 75 ml Three Cents Tonic Water
Garnish:
Koliesko pomaranča
Tip barmana:
Výrazné citrusové a bylinné tóny robia z tohto drinku ideálnu alternatívu ku klasickým aperitívom.
Martini Floreale Spritz
Ingrediencie:
- 75 ml Martini Floreale
- 25 ml nefiltrovaného jablkového džúsu
- 50 ml sódy
Garnish:
- plátok citrónu
- mäta
Tip barmana:
Pre výraznejšiu chuť odporúčame použiť nefiltrovaný jablkový džús typu "cloudy", ktorý drinku dodá väčšiu plnosť a ovocný charakter.
Svieže letné long drinky pre horúce dni
Long drinky založené na citrusových, tropických alebo zázvorových chutiach patria každoročne medzi najobľúbenejšie letné kokteily. Ich výhodou je jednoduchosť, vysoká osviežujúca schopnosť a jednoduchá príprava aj v domácich podmienkach.
Paloma
Ingrediencie:
- 40 ml Patrón Silver
- 120 ml Three Cents Pink Grapefruit Soda
Garnish:
- plátok grapefruitu
- soľná krusta
Tip barmana:
Vyskúšajte soľnú krustu s prímesou sušeného rozmarínu alebo citrusovej kôry, ktorá drinku dodá ďalší rozmer.
Helsinki Mule
Ingrediencie:
- 40 ml Finlandia Vodka
- 12,5 ml limetkovej šťavy
- 120 ml Three Cents Ginger Beer
Garnish:
- limetka
- mäta
Tip barmana:
Čím kvalitnejšie a aromatickejšie zázvorové pivo použijete, tým výraznejší bude výsledný chuťový zážitok.
Fizzy Colada
Ingrediencie:
- 40 ml Bacardí Caribbean Spiced
- 12,5 ml limetkovej šťavy
- 120 ml Three Cents Pineapple Soda
- 2 kvapky almond bitters
Garnish:
- sušený ananás
- mäta
Tip barmana:
Ideálna voľba pre milovníkov tropických chutí, ktorí hľadajú ľahšiu alternatívu klasickej Piña Colady.
Ginová klasika v modernom stredomorskom štýle
Gin & tonic zostáva jedným z najobľúbenejších letných drinkov. Súčasným trendom sú však komplexnejšie toniky a stredomorské chute, ktoré dokážu posunúť klasickú kombináciu na novú úroveň.
Mediterranean Gin & Tonic
Ingrediencie:
- 40 ml Bombay Sunset
- 120 ml Three Cents Aegean Tonic Water
Garnish:
- plátok uhorky
- mäta
Tip barmana:
Uhorku zľahka pomrvte medzi prstami ešte pred vložením do pohára. Uvoľní viac arómy a zvýrazní svieži charakter drinku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.
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