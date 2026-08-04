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9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom


Tagy: Kokteil PR

Leto 2026 sa nesie v znamení jednoduchých receptúr, kvalitných ingrediencií a výrazných chutí. Popri klasických letných kokteiloch si stále väčšiu obľubu získavajú aperitívy, moderné spritzy aj ...



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tomas bielcik 2 676x439 4.8.2026 (SITA.sk) - Leto 2026 sa nesie v znamení jednoduchých receptúr, kvalitných ingrediencií a výrazných chutí.


Popri klasických letných kokteiloch si stále väčšiu obľubu získavajú aperitívy, moderné spritzy aj sofistikované nealkoholické alternatívy. Významnú úlohu pritom hrajú prémiové sódovky a toniky, ktoré dokážu podčiarknuť charakter jednotlivých ingrediencií a posunúť aj jednoduchý drink na novú úroveň.

"Pozorujeme návrat k jednoduchším kokteilom, ktoré stoja na niekoľkých kvalitných ingredienciách a dobre vyvážených chutiach. Popri osvedčených klasikách rastie záujem o aperitívy a tiež o nealkoholické varianty, ktoré dnes dokážu ponúknuť rovnako zaujímavý chuťový zážitok ako tradičné kokteily. Veľkú úlohu zohráva aj kvalita mixérov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výsledný drink," hovorí Tomáš Bielčík, brand ambassador značiek Patrón a Bacardí pre ČR a SR.

Aperitívy a spritzy: ľahkosť, ktorá vládne letu


Aperitívy zažívajú v posledných rokoch výrazný rast. Spotrebitelia stále častejšie vyhľadávajú ľahšie kokteily s nižším obsahom alkoholu, ktoré kombinujú sviežosť, ovocné tóny a príjemnú ľahkosť pri pití. Spritzy a aperitívne drinky inšpirované stredomorským životným štýlom sa tak stávajú neodmysliteľnou súčasťou letných záhradiek a terás, ale aj domáceho posedenia.

Martini Bianco Spritz


Ingrediencie:



  • 50 ml Martini Bianco

  • 75 ml Martini Prosecco

  • 25 ml sódy


Garnish:



  • mäta

  • plátok citrónu

  • jahoda


Tip barmana:


Čerstvá jahoda dodá drinku nielen atraktívny vzhľad, ale aj jemnú ovocnú arómu, ktorú krásne doplnia bylinné tóny vermutu.

Fig Americano


Ingrediencie:



  • 60 ml Martini Rosso (ideálne Martini Riserva Rubino)

  • 120 ml Three Cents Fig Leaf Soda

  • 2 streky Orange Bitters


Garnish:



  • sušená figa

  • mäta


Tip barmana:


Pre výraznejšiu horkosť je možné časť Martini Rosso nahradiť Martini Bitter, čím kokteil získa ešte intenzívnejší aperitívny charakter.

Kyoto Spritz


Ingrediencie:



  • 40 ml Finlandia Grapefruit Vodka

  • 15 ml Yuzu

  • 30 ml Umeshu

  • 100 ml Three Cents Mandarin & Bergamot Soda


Garnish:


Kumkvat

Tip barmana:


Spojenie citrusového yuzu, slivkového umeshu a bergamotu vytvára neobvyklú kombináciu inšpirovanú japonskou kultúrou a súčasnými svetovými trendmi.

Nealkoholické alternatívy bez kompromisov


Trend zodpovedného prístupu ku konzumácii alkoholu a rastúci dopyt po kvalitných nealkoholických nápojoch menia podobu modernej mixológie. Spotrebitelia dnes nevyhľadávajú iba absenciu alkoholu, ale aj plnohodnotný chuťový zážitok s prepracovanou arómou a prémiovým servisom.

Martini Vibrante & Tonic


Ingrediencie:



  • 75 ml Martini Vibrante

  • 75 ml Three Cents Tonic Water


Garnish:


Koliesko pomaranča

Tip barmana:


Výrazné citrusové a bylinné tóny robia z tohto drinku ideálnu alternatívu ku klasickým aperitívom.

Martini Floreale Spritz


Ingrediencie:



  • 75 ml Martini Floreale

  • 25 ml nefiltrovaného jablkového džúsu

  • 50 ml sódy


Garnish:



  • plátok citrónu

  • mäta


Tip barmana:


Pre výraznejšiu chuť odporúčame použiť nefiltrovaný jablkový džús typu "cloudy", ktorý drinku dodá väčšiu plnosť a ovocný charakter.

Svieže letné long drinky pre horúce dni


Long drinky založené na citrusových, tropických alebo zázvorových chutiach patria každoročne medzi najobľúbenejšie letné kokteily. Ich výhodou je jednoduchosť, vysoká osviežujúca schopnosť a jednoduchá príprava aj v domácich podmienkach.

Paloma


Ingrediencie:



  • 40 ml Patrón Silver

  • 120 ml Three Cents Pink Grapefruit Soda


Garnish:



  • plátok grapefruitu

  • soľná krusta


Tip barmana:


Vyskúšajte soľnú krustu s prímesou sušeného rozmarínu alebo citrusovej kôry, ktorá drinku dodá ďalší rozmer.

Helsinki Mule


Ingrediencie:



  • 40 ml Finlandia Vodka

  • 12,5 ml limetkovej šťavy

  • 120 ml Three Cents Ginger Beer


Garnish:



  • limetka

  • mäta


Tip barmana:


Čím kvalitnejšie a aromatickejšie zázvorové pivo použijete, tým výraznejší bude výsledný chuťový zážitok.

Fizzy Colada


Ingrediencie:



  • 40 ml Bacardí Caribbean Spiced

  • 12,5 ml limetkovej šťavy

  • 120 ml Three Cents Pineapple Soda

  • 2 kvapky almond bitters


Garnish:



  • sušený ananás

  • mäta


Tip barmana:


Ideálna voľba pre milovníkov tropických chutí, ktorí hľadajú ľahšiu alternatívu klasickej Piña Colady.

Ginová klasika v modernom stredomorskom štýle


Gin & tonic zostáva jedným z najobľúbenejších letných drinkov. Súčasným trendom sú však komplexnejšie toniky a stredomorské chute, ktoré dokážu posunúť klasickú kombináciu na novú úroveň.

Mediterranean Gin & Tonic


Ingrediencie:



  • 40 ml Bombay Sunset

  • 120 ml Three Cents Aegean Tonic Water


Garnish:



  • plátok uhorky

  • mäta


Tip barmana:


Uhorku zľahka pomrvte medzi prstami ešte pred vložením do pohára. Uvoľní viac arómy a zvýrazní svieži charakter drinku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - 9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kokteil PR
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