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04. augusta 2026
Bude medzi Košicami a krajom viac spolupráce? Kandidáti na primátora vidia priestor na partnerstvo
Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Košíc Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestská doprava Modernizácia Primátor Košíc
Vyjadrili sa aj k tomu, v akých oblastiach vidia potenciál na spoluprácu a spoločné projekty. Viacerí kandidáti na post primátora ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Vyjadrili sa aj k tomu, v akých oblastiach vidia potenciál na spoluprácu a spoločné projekty.
Viacerí kandidáti na post primátora Košíc sa zhodujú v tom, že mesto a Košický samosprávny kraj (KSK) by mali spolupracovať, nie súperiť. Vyplýva to z odpovedí na otázku agentúry SITA, ako si predstavujú vzťahy či spoluprácu medzi mestom a košickou župou. Vyjadrili sa aj k tomu, v akých oblastiach vidia potenciál na spoluprácu a spoločné projekty.
Kandidát opozičného hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák avizuje, že v prípade zvolenia za košického primátora by čo najskôr ukončil malicherné politické a egocentrické vojny medzi Magistrátom mesta Košice a Úradom KSK.
„Občana Košíc vôbec nezaujíma, či rozbitá cesta, chýbajúci chodník alebo škola patrí mestu alebo župe - občan chce, aby to fungovalo. Mesto a kraj sú spojené nádoby a musia ťahať za jeden povraz,” vraví Mudrák. Najväčší potenciál na spoločné projekty, ktoré sú ihneď realizovateľné, vidí kandidát v troch oblastiach. Prvou je integrovaná doprava.
„Je nemysliteľné, aby v 21. storočí nefungovalo plnohodnotné prepojenie MHD (DPMK) a prímestskej autobusovej dopravy (KSK). Jedna aplikácia, jeden lístok, zladené cestovné poriadky a spoločné záchytné parkoviská na vstupoch do mesta, to musíme spraviť spoločne s krajom,” uviedol Mudrák.
Ako ďalšiu oblasť menoval školstvo a prepojenie s praxou, keďže košická župa je zriaďovateľom stredných škôl a mesto základných. „Spojíme sily v našom projekte Košice Cesta talentu. Začneme systematicky koordinovať prechod žiakov zo ZŠ na stredné odborné školy a gymnázia tak, aby to presne kopírovalo potreby košického IT sektora a moderného priemyslu (napríklad príchod Volvo a nadväzujúcich firiem),” priblížil kandidát.
Treťou oblasťou je podľa jeho slov koordinácia opráv ciest a cyklodoprava, v prípade zvolenia bude presadzovať zavedenie spoločného plánu výluk a rekonštrukcií, aby nedošlo k tomu, že budú súbežne rozkopané paralelné ťahy a mesto Košice ostane paralyzované. Prepojiť by tiež chcel mestské cyklotrasy s krajskými kostrovými trasami, ako je napríklad cyklotrasa údolím Hornádu, čo podľa Mudráka prispeje k ekologickej doprave aj cestovnému ruchu.
Nezávislý kandidát Miroslav Sabol hovorí o konci žmýkania Košičanov. „Vzťah mesta a KSK už nesmie byť postavený na kšeftoch úzkej skupiny ľudí. Končím s érou, kedy si vyvolení funkcionári schvaľujú nehorázne platy a odmeny, zatiaľ čo mestské časti a samotné mesto finančne žmýkajú. Ako nezávislý primátor a krajský poslanec zlomím toto netransparentné prepojenie. Mesto a kraj budú partneri s otvorenými dátami pod priamou kontrolou verejnosti,” uviedol v odpovedi na otázky agentúry SITA.
Potenciál na spoluprácu a spoločné projekty vníma aj v oblasti plynulosti projektov a bývania. „Do šiestich mesiacov preklopím stavebné povolenia do digitálneho systému (zrýchlenie o polovicu). Do dvanástich mesiacov urýchlim existujúce projekty mestského nájomného bývania pre mladé rodiny, učiteľov a vodičov. Do konca roka 2027 zavediem digitálny auditovateľný poradovník na byty bez možnosti úplatkov a známostí,” avizoval.
Sabol napokon menoval oblasť zelenej klímy a dopravy, v tomto smere spomenul napríklad výsadbu stromov na sídliskách či integráciu vodozádržných opatrení do všetkých mestských i krajských projektov v Košiciach.
Podľa ďalšieho nezávislého kandidáta na post primátora Košíc Alexandra Riabova je situácia v Košickom kraji podobná ako v samotných Košiciach.
„Niektoré problémy, ako vynakladanie prostriedkov na neefektívne projekty alebo podpora časti neziskového sektora, ktorý sa venuje nezmyselným agendám, je problémom celého Slovenska. Košický kraj v súčasnosti na tom nie je inak a osobne by som si želal, aby s podobným prístupom niekto vstupoval do volebného boja aj na krajskej úrovni. Z tohto dôvodu chcem zabojovať aj o kreslo krajského poslanca, keďže vidím veľké možnosti na zlepšenie fungovania Košického kraja,” uviedol.
Zdôraznil, že v konečnom dôsledku by ako primátor robil aj v kontexte spolupráce s košickou župou všetko pre to, aby sa bežný život Košičanov výrazne zlepšil.
Kandidát a súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc je toho názoru, že ak sú na oboch stranách rozumní ľudia, cestu na spoluprácu si nájdu vždy. „Presne tak si predstavujem aj vzťah mesta a Košického samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti to ale netreba preceňovať. Kraj má svoje kompetencie a mesto má svoje zákonom dané kompetencie. Košičanov nezaujíma, či je niečo kompetenciou mesta, alebo kraja. Zaujíma ich výsledok,” vraví.
Zdôraznil, že v prípade zvolenia nebude blokovať dobré projekty len preto, lebo ich pripraví niekto iný, ako súčasné vedenie mesta. „Naopak, budem robiť všetko pre to, aby kraj investoval do Košíc čo najviac financií a aby z toho mali prospech obyvatelia nášho mesta ako prirodzeného centra celého regiónu,” dodal.
Priestor na spoluprácu Lörinc vidí najmä v školstve, zdravotníctve, v rozvoji kultúry či podpore športu, budovaní športovej a kultúrnej infraštruktúry, ale aj v rozvoji kreatívneho priemyslu a startupového prostredia. Spomenul tiež dopravné projekty a strategické investície. Prízvukoval tiež, že mesto a kraj si nesmú konkurovať, ale musia spolupracovať. „Na konci dňa totiž občanov nezaujíma, kto projekt postavil. Zaujíma ich, že funguje,” uzavrel.
Súčasný primátor mesta Košice Jaroslav Polaček sa s ostatnými kandidátmi zhoduje v tom, že Košice a Košický samosprávny kraj by nemali súperiť, ale spolupracovať. „Obyvatelia nerozlišujú, ktorá cesta, škola alebo kultúrna inštitúcia patrí mestu alebo kraju – očakávajú kvalitné služby,” vraví.
Dodal, že veľký potenciál na spoluprácu mesta so župou vidí v doprave, zdravotníctve, školstve, cestovnom ruchu, kultúre, športovej infraštruktúre aj v spoločnom čerpaní európskych fondov. „Práve pri veľkých strategických projektoch musí mesto a kraj vystupovať voči štátu aj Európskej únii ako partneri,” podotkol.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa k zaslaným otázkam do termínu uzávierky nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Bude medzi Košicami a krajom viac spolupráce? Kandidáti na primátora vidia priestor na partnerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Viacerí kandidáti na post primátora Košíc sa zhodujú v tom, že mesto a Košický samosprávny kraj (KSK) by mali spolupracovať, nie súperiť. Vyplýva to z odpovedí na otázku agentúry SITA, ako si predstavujú vzťahy či spoluprácu medzi mestom a košickou župou. Vyjadrili sa aj k tomu, v akých oblastiach vidia potenciál na spoluprácu a spoločné projekty.
Mudrák: Zastaviť spory
Kandidát opozičného hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák avizuje, že v prípade zvolenia za košického primátora by čo najskôr ukončil malicherné politické a egocentrické vojny medzi Magistrátom mesta Košice a Úradom KSK.
„Občana Košíc vôbec nezaujíma, či rozbitá cesta, chýbajúci chodník alebo škola patrí mestu alebo župe - občan chce, aby to fungovalo. Mesto a kraj sú spojené nádoby a musia ťahať za jeden povraz,” vraví Mudrák. Najväčší potenciál na spoločné projekty, ktoré sú ihneď realizovateľné, vidí kandidát v troch oblastiach. Prvou je integrovaná doprava.
„Je nemysliteľné, aby v 21. storočí nefungovalo plnohodnotné prepojenie MHD (DPMK) a prímestskej autobusovej dopravy (KSK). Jedna aplikácia, jeden lístok, zladené cestovné poriadky a spoločné záchytné parkoviská na vstupoch do mesta, to musíme spraviť spoločne s krajom,” uviedol Mudrák.
Ako ďalšiu oblasť menoval školstvo a prepojenie s praxou, keďže košická župa je zriaďovateľom stredných škôl a mesto základných. „Spojíme sily v našom projekte Košice Cesta talentu. Začneme systematicky koordinovať prechod žiakov zo ZŠ na stredné odborné školy a gymnázia tak, aby to presne kopírovalo potreby košického IT sektora a moderného priemyslu (napríklad príchod Volvo a nadväzujúcich firiem),” priblížil kandidát.
Treťou oblasťou je podľa jeho slov koordinácia opráv ciest a cyklodoprava, v prípade zvolenia bude presadzovať zavedenie spoločného plánu výluk a rekonštrukcií, aby nedošlo k tomu, že budú súbežne rozkopané paralelné ťahy a mesto Košice ostane paralyzované. Prepojiť by tiež chcel mestské cyklotrasy s krajskými kostrovými trasami, ako je napríklad cyklotrasa údolím Hornádu, čo podľa Mudráka prispeje k ekologickej doprave aj cestovnému ruchu.
Sabol: Partnerstvo namiesto netransparentných dohôd
Nezávislý kandidát Miroslav Sabol hovorí o konci žmýkania Košičanov. „Vzťah mesta a KSK už nesmie byť postavený na kšeftoch úzkej skupiny ľudí. Končím s érou, kedy si vyvolení funkcionári schvaľujú nehorázne platy a odmeny, zatiaľ čo mestské časti a samotné mesto finančne žmýkajú. Ako nezávislý primátor a krajský poslanec zlomím toto netransparentné prepojenie. Mesto a kraj budú partneri s otvorenými dátami pod priamou kontrolou verejnosti,” uviedol v odpovedi na otázky agentúry SITA.
Potenciál na spoluprácu a spoločné projekty vníma aj v oblasti plynulosti projektov a bývania. „Do šiestich mesiacov preklopím stavebné povolenia do digitálneho systému (zrýchlenie o polovicu). Do dvanástich mesiacov urýchlim existujúce projekty mestského nájomného bývania pre mladé rodiny, učiteľov a vodičov. Do konca roka 2027 zavediem digitálny auditovateľný poradovník na byty bez možnosti úplatkov a známostí,” avizoval.
Sabol napokon menoval oblasť zelenej klímy a dopravy, v tomto smere spomenul napríklad výsadbu stromov na sídliskách či integráciu vodozádržných opatrení do všetkých mestských i krajských projektov v Košiciach.
Riabov: Zlepšiť fungovanie regiónu
Podľa ďalšieho nezávislého kandidáta na post primátora Košíc Alexandra Riabova je situácia v Košickom kraji podobná ako v samotných Košiciach.
„Niektoré problémy, ako vynakladanie prostriedkov na neefektívne projekty alebo podpora časti neziskového sektora, ktorý sa venuje nezmyselným agendám, je problémom celého Slovenska. Košický kraj v súčasnosti na tom nie je inak a osobne by som si želal, aby s podobným prístupom niekto vstupoval do volebného boja aj na krajskej úrovni. Z tohto dôvodu chcem zabojovať aj o kreslo krajského poslanca, keďže vidím veľké možnosti na zlepšenie fungovania Košického kraja,” uviedol.
Zdôraznil, že v konečnom dôsledku by ako primátor robil aj v kontexte spolupráce s košickou župou všetko pre to, aby sa bežný život Košičanov výrazne zlepšil.
Lörinc: Spolupráca bez ohľadu na politiku
Kandidát a súčasný starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc je toho názoru, že ak sú na oboch stranách rozumní ľudia, cestu na spoluprácu si nájdu vždy. „Presne tak si predstavujem aj vzťah mesta a Košického samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti to ale netreba preceňovať. Kraj má svoje kompetencie a mesto má svoje zákonom dané kompetencie. Košičanov nezaujíma, či je niečo kompetenciou mesta, alebo kraja. Zaujíma ich výsledok,” vraví.
Zdôraznil, že v prípade zvolenia nebude blokovať dobré projekty len preto, lebo ich pripraví niekto iný, ako súčasné vedenie mesta. „Naopak, budem robiť všetko pre to, aby kraj investoval do Košíc čo najviac financií a aby z toho mali prospech obyvatelia nášho mesta ako prirodzeného centra celého regiónu,” dodal.
Priestor na spoluprácu Lörinc vidí najmä v školstve, zdravotníctve, v rozvoji kultúry či podpore športu, budovaní športovej a kultúrnej infraštruktúry, ale aj v rozvoji kreatívneho priemyslu a startupového prostredia. Spomenul tiež dopravné projekty a strategické investície. Prízvukoval tiež, že mesto a kraj si nesmú konkurovať, ale musia spolupracovať. „Na konci dňa totiž občanov nezaujíma, kto projekt postavil. Zaujíma ich, že funguje,” uzavrel.
Polaček: Mesto a župa ako partneri
Súčasný primátor mesta Košice Jaroslav Polaček sa s ostatnými kandidátmi zhoduje v tom, že Košice a Košický samosprávny kraj by nemali súperiť, ale spolupracovať. „Obyvatelia nerozlišujú, ktorá cesta, škola alebo kultúrna inštitúcia patrí mestu alebo kraju – očakávajú kvalitné služby,” vraví.
Dodal, že veľký potenciál na spoluprácu mesta so župou vidí v doprave, zdravotníctve, školstve, cestovnom ruchu, kultúre, športovej infraštruktúre aj v spoločnom čerpaní európskych fondov. „Práve pri veľkých strategických projektoch musí mesto a kraj vystupovať voči štátu aj Európskej únii ako partneri,” podotkol.
Kandidátka Lenka Kovačevičová sa k zaslaným otázkam do termínu uzávierky nevyjadrila.
Zdroj: SITA.sk - Bude medzi Košicami a krajom viac spolupráce? Kandidáti na primátora vidia priestor na partnerstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti kandidáti na post primátora Košíc Komunálne voľby 2026 na Slovensku Mestská doprava Modernizácia Primátor Košíc
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