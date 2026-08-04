|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Grécke úrady zadržali posádku talianskej lode s nelegálne získanými koralmi za státisíce eur
Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos. Potápačská výstroj, rezné nástroje a provizórne skladovacie priestory podľa úradov poukazujú na organizovanú a opakovanú činnosť. Grécke úrady zadržali ...
Zdieľať
4.8.2026 (SITA.sk) - Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos. Potápačská výstroj, rezné nástroje a provizórne skladovacie priestory podľa úradov poukazujú na organizovanú a opakovanú činnosť.
Grécke úrady zadržali posádku talianskeho rekreačného plavidla, na ktorom našli nelegálne získané koraly v odhadovanej hodnote 800-tisíc eur. Náklad podlieha ochrane podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ) a Grécka na ochranu životného prostredia.
Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos v Egejskom mori, informovala grécka tlačová agentúra ANA. Prípad agentúre AFP potvrdil aj hovorca gréckeho Nezávislého úradu pre verejné príjmy (AADE).
Pri prehliadke lode úrady okrem koralov objavili potápačskú výstroj, nástroje určené na ich odrezávanie a provizórne skladovacie priestory.
Podľa agentúry ANA nález naznačuje, že nešlo o ojedinelý prípad, ale o organizovanú a opakovanú činnosť.
Zber koralov v Stredozemnom mori podlieha prísnym pravidlám. Právne predpisy EÚ povoľujú zber koralu červeného iba oprávneným rybárom alebo plavidlám s platným povolením.
Stanovujú aj podmienky týkajúce sa spôsobu zberu, minimálnej hĺbky či veľkosti kolónií. Pri rekreačnom rybolove je zber a prechovávanie koralu červeného na palube zakázané.
Koraly sú zároveň regulované medzinárodným Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).
Európska komisia uvádza, že členské štáty EÚ v roku 2022 zaznamenali viac ako 400 prípadov zaistenia koralov, ktoré zahŕňali vyše 3 000 exemplárov a ďalšie desiatky kilogramov živých koralov, koralových hornín, ich častí a derivátov.
Zdroj: SITA.sk - Grécke úrady zadržali posádku talianskej lode s nelegálne získanými koralmi za státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécke úrady zadržali posádku talianskeho rekreačného plavidla, na ktorom našli nelegálne získané koraly v odhadovanej hodnote 800-tisíc eur. Náklad podlieha ochrane podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ) a Grécka na ochranu životného prostredia.
Profesionálne vybavenie
Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos v Egejskom mori, informovala grécka tlačová agentúra ANA. Prípad agentúre AFP potvrdil aj hovorca gréckeho Nezávislého úradu pre verejné príjmy (AADE).
Pri prehliadke lode úrady okrem koralov objavili potápačskú výstroj, nástroje určené na ich odrezávanie a provizórne skladovacie priestory.
Podľa agentúry ANA nález naznačuje, že nešlo o ojedinelý prípad, ale o organizovanú a opakovanú činnosť.
Prísne zákazy
Zber koralov v Stredozemnom mori podlieha prísnym pravidlám. Právne predpisy EÚ povoľujú zber koralu červeného iba oprávneným rybárom alebo plavidlám s platným povolením.
Stanovujú aj podmienky týkajúce sa spôsobu zberu, minimálnej hĺbky či veľkosti kolónií. Pri rekreačnom rybolove je zber a prechovávanie koralu červeného na palube zakázané.
Prípadov sú stovky
Koraly sú zároveň regulované medzinárodným Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).
Európska komisia uvádza, že členské štáty EÚ v roku 2022 zaznamenali viac ako 400 prípadov zaistenia koralov, ktoré zahŕňali vyše 3 000 exemplárov a ďalšie desiatky kilogramov živých koralov, koralových hornín, ich častí a derivátov.
Zdroj: SITA.sk - Grécke úrady zadržali posádku talianskej lode s nelegálne získanými koralmi za státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom
9 kokteilov, ktoré budete chcieť piť počas leta, ale aj po ňom
<< predchádzajúci článok
Poslanci prešovského samosprávneho kraja opäť neotvorili rokovanie, kraj zostáva v neistote pred voľbami
Poslanci prešovského samosprávneho kraja opäť neotvorili rokovanie, kraj zostáva v neistote pred voľbami