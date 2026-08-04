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04. augusta 2026

Grécke úrady zadržali posádku talianskej lode s nelegálne získanými koralmi za státisíce eur


Tagy: Grécka polícia Koraly nelegálny lov

Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos. Potápačská výstroj, rezné nástroje a provizórne skladovacie priestory podľa úradov poukazujú na organizovanú a opakovanú činnosť. Grécke úrady zadržali ...



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netherlands_corals_39814 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos. Potápačská výstroj, rezné nástroje a provizórne skladovacie priestory podľa úradov poukazujú na organizovanú a opakovanú činnosť.


Grécke úrady zadržali posádku talianskeho rekreačného plavidla, na ktorom našli nelegálne získané koraly v odhadovanej hodnote 800-tisíc eur. Náklad podlieha ochrane podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ) a Grécka na ochranu životného prostredia.

Profesionálne vybavenie


Plavidlo zadržali pri ostrove Skopelos v Egejskom mori, informovala grécka tlačová agentúra ANA. Prípad agentúre AFP potvrdil aj hovorca gréckeho Nezávislého úradu pre verejné príjmy (AADE).

Pri prehliadke lode úrady okrem koralov objavili potápačskú výstroj, nástroje určené na ich odrezávanie a provizórne skladovacie priestory.

Podľa agentúry ANA nález naznačuje, že nešlo o ojedinelý prípad, ale o organizovanú a opakovanú činnosť.

Prísne zákazy


Zber koralov v Stredozemnom mori podlieha prísnym pravidlám. Právne predpisy EÚ povoľujú zber koralu červeného iba oprávneným rybárom alebo plavidlám s platným povolením.

Stanovujú aj podmienky týkajúce sa spôsobu zberu, minimálnej hĺbky či veľkosti kolónií. Pri rekreačnom rybolove je zber a prechovávanie koralu červeného na palube zakázané.

Prípadov sú stovky


Koraly sú zároveň regulované medzinárodným Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Európska komisia uvádza, že členské štáty EÚ v roku 2022 zaznamenali viac ako 400 prípadov zaistenia koralov, ktoré zahŕňali vyše 3 000 exemplárov a ďalšie desiatky kilogramov živých koralov, koralových hornín, ich častí a derivátov.


Zdroj: SITA.sk - Grécke úrady zadržali posádku talianskej lode s nelegálne získanými koralmi za státisíce eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Grécka polícia Koraly nelegálny lov
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