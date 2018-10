Premiér: Kažimír by sa mohol uchádzať o funkciu guvernéra NBS

Na snímke vľavo minister financií SR Peter Kažimír a vpravo premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mohol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) uchádzať o funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), ak by predčasne skončil v tejto funkcii Jozef Makúch. Uviedol to počas výjazdového rokovania vlády v Sobranciach.uviedol Pellegrini.Upozornil však na to, že v súčasnosti sa nový guvernér nehľadá.podotkol premiér.O možnej výmene na poste guvernéra sa špekuluje už niekoľko mesiacov. Viaceré zverejnené mediálne informácie však Makúch označil za vykonštruované. Okrem toho upozornil, že jeho funkčné obdobie sa skončí až v roku 2021. Ak by sa rozhodol odísť z funkcie predčasne, prvá by o tom vedela Banková rada NBS. Makúch však predčasný odchod nevylúčil. Odmieta ale medializované informácie, že by tak mohol urobiť pre svoje zdravie alebo profesionálne vyhorenie. Nepotvrdil zatiaľ špekulácie, že by ho mohol nahradiť Kažimír, i keď ho považuje za skúseného odborníka.Kažimír sa k tejto téme vyjadril viackrát s tým, že aktuálne pracuje na návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.uviedol ešte minulý týždeň Kažimír.