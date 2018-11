Á. Érsek: Výstavba diaľnice Budimír - Bidovce pokračuje podľa plánu

Na snímke výstavba diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach 19. novembra 2018. Úsek v dĺžke 14,4 kilometra začali budovať v roku 2016 a dobudovaný by mal byť na prelome rokov 2019 a 2020. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke vľavo minister dopravy a výstavby Árpád Érsek počas kontrolného dňa na stavbe diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach 19. novembra 2018. Úsek v dĺžke 14,4 kilometra začali budovať v roku 2016 a dobudovaný by mal byť na prelome rokov 2019 a 2020. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rozhanovce/Košice 19. novembra (TASR) – Práce na diaľničnom úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý je vo výstavbe od novembra 2016, postupujú podľa harmonogramu. Hotový by mal byť na konci roku 2019. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek to potvrdil v rámci pondelkového kontrolného dňa na stavbe.Úsek financovaný z eurofondov je súčasťou východného obchvatu Košíc. Po dokončení prepojí severnú diaľnicu D1 a budúcu južnú rýchlostnú cestu R2. Stavbu si prišli pozrieť aj zástupcovia Európskej komisie (EK).uviedol pre novinárov Érsek, ktorý ocenil postup prác.Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin označil túto stavbu v podstate za bezproblémovú. Problém so zosuvom pôdy na 10. kilometri sa podarilo vyriešiť.povedal.Nový úsek D1 dlhý 14,4 kilometra ušetrí motoristom zhruba 14 minút oproti starej ceste, ktorá má viac ako 23 kilometrov. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), rozpočet predstavuje 197,4 milióna eur bez DPH.V Budimíre sa úsek napojí na diaľnicu D1 z Prešova. V časti Košické Oľšany je plánované napojenie na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. Minister Érsek potvrdil, že ešte tento rok bude vypísaná súťaž na zhotoviteľa tohto rýchlostného úseku, realizácia bude rozdelená na dve časti.konštatoval Érsek.Minister si spolu s členmi monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zástupcami EK pozreli aj dokončenú druhú etapu modernizácie električkových tratí v meste Košice. Takmer osem kilometrov kľúčových tratí mesto zmodernizovalo za 94 miliónov eur, z eurofondov na to bolo vyčlenených takmer 90 miliónov eur. Obyvatelia mesta môžu s využitím fondov EÚ využívať aj 46 nových električiek, čo je podľa ministra výrazný krok k zatraktívneniu verejnej osobnej dopravy v meste.povedal šéf rezortu dopravy. Za výrazný úspech označil aj to, že Brusel napokon preplatí Košiciam 15 miliónov eur na DPH, ktoré pôvodne nepovažoval za oprávnený výdavok.