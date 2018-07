Korčok: SR prijala dokument na boj proti hybridným hrozbám

Na archívnej snímke Ivan Korčok. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Brusel 12. júla (TASR) - Slovenská republika oficiálne uznáva, že treba bojovať proti problémom spojeným s hybridnými hrozbami a šírením dezinformácií. V rámci summitu NATO v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.Korčok pripomenul, že slovenská vláda v stredu odobrila nielen nákup stíhačiek F-16, čo podľa neho možno vnímať ako prínos pre bezpečnosť Aliancie, ale schválila aj dokument, ktorý znamená stanovenie koncepcie boja proti hybridným hrozbám.opísal situáciu Korčok. Zdôraznil, že aj Slovensko je súčasťou sveta, v ktorom sa politické ciele dosahujú nielen vojenskou cestou, ale aj nevojenským spôsobom vedenia konfliktov.dodal.Podľa slovenského diplomata je veľmi dôležité, že od tohto dňa každý štátny orgán, ale aj široká verejnosť, vie, kam sa v tejto súvislosti treba obrátiť. Je to Situačné centrum (SITCEN) a Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC).Korčok spresnil, že sú to dva kontaktné body, ktoré vedia, čo majú štátne inštitúcie robiť, keď zachytia dezinformácie či iné cielené útoky.vysvetlil Korčok.Proti hrozbám nevojenského typu spoločne bojujú aj NATO a Európska únia. Obe inštitúcie vlani v októbri otvorili v Helsinkách Európske bezpečnostné centrum na boj proti hybridným hrozbám. Išlo o iniciatívu fínskej vlády a podľa komuniké Severoatlantickej aliancie túto iniciatívu podporili všetci spojenci z NATO a všetky členské krajiny EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)