A. Novikov: IS chce v Strednej Ázii vytvoriť oporné body pre kalifát

Bojovníci hnutia Islamský štát, archívna snímka.

Moskva 25. septembra (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa snaží v Strednej Ázii vytvoriť nové oporné centrá pre svoj kalifát.Podľa agentúry TASS to v utorok uviedol najvyšší predstaviteľ Protiteroristického centra Spoločenstva nezávislých štátov (ATC SNŠ) Andrej Novikov. Stalo sa tak v rámci stretnutia najvyšších predstaviteľov protiteroristických subdivízií bezpečnostných a špeciálnych služieb krajín SNŠ, ktoré sa koná v Kirgizsku v rámci cvičenia Issyk-kuľ - Antiteror 2018.Podľa Novikova sa islamisti v stredoázijskom regióne v záujme uskutočnenia svojho cieľa pokúšajú aktivovať tamojšie "spiace džamáaty (bunky)".Podpredseda kirgizskej vlády Ženiš Razakov poznamenal, že teroristické hrozby v Strednej Ázii a krajinách SNŠ sa zintenzívňujú a majú dlhodobý charakter. Za obzvlášť znepokojujúcu označil skutočnosť, že teroristi sa snažia preniknúť do regiónu zo severu Afganistanu s cieľom destabilizovať situáciu v Strednej Ázii.Ešte v júni námestník riaditeľa ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Igor Sirotkin upozornil, že IS napriek stratám, ktoré utrpel v iných častiach sveta, zostáva vážnou hrozbou.Riaditeľ ruského Ústavu pre strategické plánovanie Alexandr Gusev konštatoval, že "chápadlá IS" siahajú do celej oblasti Stredného východu a Strednej Ázie.