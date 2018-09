OSN posiela pomoc do hladujúceho Jemenu, kde ľudia jedia listy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 25. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov a jednotliví darcovia urýchlene posielajú potraviny do zúfalého kúta severného Jemenu, kde sa hladom trpiaci vidiečania živia listami rastlín. V utorok o tom informovala agentúra AP.Humanitárni pracovníci hľadajú spôsoby, ako zaistiť, aby sa potravinová pomoc dostala k ľuďom v núdzi - vládnu totiž obavy, že kríza hladu v krajine sa zhoršuje natoľko, že doterajšie humanitárne metódy už nebudú stačiť.Najnovšia pomoc je namierená do okresu Aslam, kde agentúra AP tento mesiac už skôr zistila, že niektoré rodiny sa sýtia listami.Situácia v Jemene sa blíži k hladomoru a jej mapovanie je náročné. Humanitárni pracovníci tiež zistili, že podmienky sú rovnako zlé, ak nie horšie, v susednom okrese Chajrán al-Maharrak.Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock odovzdal Bezpečnostnej rade OSN ešte pred Valným zhromaždením v New Yorku zúfalé varovanie: