A. Zemanová: Zákaz nočného vychádzania je kľúčové opatrenie

Zákaz nočného vychádzania je jedno z kľúčových opatrení na zníženie mobility. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová (SaS) s tým, že by mohol platiť od 20.00 h až do rannej hodiny.





Zemanová súhlasí s návrhom vedcov, aby sa obmedzila mobilita. Poukázala na to, že ľudia sú unavení, a verí, že nasledujúce týždne ešte budú dodržiavať nastavené opatrenia. Podotkla, že vláda je zodpovedná za prijaté opatrenia. "Ak chceme obmedziť mobilitu, určite by sme mali definitívne zrušiť to nezmyselné plošné testovanie, ktoré len zbytočne púšťa do obehu falošne negatívnych ľudí," vyhlásil nezaradený poslanec NR SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Za dôležitú považuje aj lepšiu kontrolu hraníc. "Na jednej strane sme plošne testovali, ale na druhej strane boli hranice priepustné ako nejaký ementál," povedal.Podľa Tomáša mala byť e-karanténa dokončená už dávno. Pýta sa, čo robila vláda od jari až doteraz, aby bola pripravená správne. Zemanová pripustila, že e-karanténa môže byť spustená o niekoľko týždňov. Za problém označila ochranu osobných údajov. "Keď sa tento technický aj legislatívny problém vyrieši, e-karanténa bude spustená," dodala s tým, že aj keď bude spustená neskôr, tak bude v boji proti pandémii pomáhať.Obaja poslanci tvrdia, že občania nad 65 rokov sú dôležití a je potrebné ich zaočkovať. "Starší ľudia majú právo a mali by sme im venovať prioritu v očkovaní," povedal Tomáš. Zároveň chápe, že najskôr museli byť zaočkovaní zamestnanci v prvej línii. "Ale dať ľudí nad 65 rokov až do ôsmej fázy a vytvárať ešte väčší tlak na nemocnice, tak to je pre mňa nepochopiteľné," povedal poslanec s tým, že ak by sa dala priorita práve na týchto ľudí, znížil by sa tlak na nemocnice. Očkovacia stratégia je podľa Zemanovej nastavená nejakým spôsobom. "Ľudia nad 65 rokov sú už zväčša v dôchodkovom veku," povedala. Zároveň pochválila krajinu, že je dobre pripravená na očkovanie. Podotkla, že v zaočkovanosti sme na tom lepšie ako napríklad Česko či Rakúsko.