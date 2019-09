Abbás prisľúbil voľby na palestínskych územiach

Na archívnej snímke Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyhlásil, že vypovie všetky dohody podpísané s Izraelom, ak sa budú realizovať plány oznámené izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a týkajúce sa kľúčových častí západného brehu Jordánu.Ako v noci na piatok informovala agentúra AFP, toto varovanie zaznelo v Abbásovom prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN.Netanjahu, ktorý sa po nedávnych - opäť patových - parlamentných voľbách v Izraeli snaží vytvoriť novú vládu, sa pred voľbami zaviazal vyhlásiť izraelskú suverenitu nad údolím rieky Jordán.Netanjahuov sľub medzinárodné spoločenstvo odsúdilo a upozornilo, že je v rozpore s medzinárodným právom.Abbás v noci na piatok upozornil, že Palestínčania majú právo brániť svoje nároky všetkými možnými prostriedkami, bez ohľadu na následky. Uviedol tiež, že Palestínčania sú naďalej oddaní medzinárodnému právu a boju proti terorizmu.S podobným varovaním prišiel Abbás aj v júli, ale bez ďalších následkov, pripomenula AFP.Abbás (84) tiež zopakoval sľub usporiadať na palestínskych územiach riadne parlamentné voľby - naposledy sa tam konali v roku 2006. Prekvapujúco v nich vtedy zvíťazilo islamistické hnutie Hamas. Následne došlo k rozdeleniu palestínskych území, pričom Hamas v roku 2007 prevzal kontrolu nad pásmom Gazy." uviedol Abbás, pričom tieto slová podľa všetkého adresoval Hamasu.Abbás prišiel s podobným prísľubom naposledy v decembri 2018, keď povedal, že parlamentné voľby sa budú konať do šiestich mesiacov.Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac vo svojom prejave pred Valným zhromaždením OSN povedal, že jeho krajina "Palestínsku samosprávu súčasne vyzval, aby zastavila podnecovanie a financovanie terorizmu a uznala právo židovského národa na svoj vlastný štát.Kac tiež apeloval na Palestínčanov, aby sa vrátili k priamym rokovaniam, a to bez kladenia predbežných podmienok.