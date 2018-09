Abdeslam možno pripravoval útoky podobné parížskym aj v Bruseli

Na snímke zo záznamu televízie VTM príslušníci špeciálnej jednotky dvíhajú zo zeme muža počas policajnej akcie v Molenbeeku 18. marca 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 5. septembra (TASR) - Belgickí vyšetrovatelia sa domnievajú, že Salah Abdeslam, hlavný podozrivý z prípravy teroristických útokov v Paríži z 13. novembra 2015, mohol plánovať útok na úrad predsedu belgickej vlády v Bruseli i ďalšie objekty. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica RTL.K tomuto predpokladu vyšetrovatelia dospeli na základe textových súborov, snímok a videí nájdených v počítači, ktorý patril Abdeslamovi a našiel sa v odpadkovom koši v bruselskej štvrti Forest v blízkosti skrýše využívanej páchateľmi atentátov v Bruseli z marca roku 2016.Medzi archivovanými dokumentmi vyšetrovatelia našli napríklad aj článok o belgickej jadrovej elektrárni Doel či vyhľadané informácie o vojenských uniformách, výrobe tlmičov, antraxe, poleptaní a o zbraniach a ich cenách.Abdeslam na internete pátral i po najznámejších a najvyhľadávanejších baroch a kaviarňach v Bruseli a zaujímal sa o to, čo si v nich objednať - zrejme aby neznalosťou pomerov nevyvolal podozrenie obsluhujúceho personálu. V tejto súvislosti RTL poznamenáva, že Abdeslam si takto možno vytipoval terče svojich ďalších útokov, ktorými by boli - tak ako v Paríži - kaviarne a bary.V počítači sa našlo aj viac ako 600 propagandistických videí teroristickej organizácie Islamský štát a modlitby v arabčine. Abdeslam si do počítača stiahol tiež články o svojom úteku z Paríža, kde bol členom jedného z útočiacich kománd, do Belgicka, kde sa za pomoci komplicov istý čas - do polovice marca 2016 - úspešne skrýval.RTL pripomenula, že v januári tohto roku sa vyšetrovateľom podarilo z tohto počítača "vyloviť" text pripisovaný Abdeslamovi, kde písal o zlyhaní opasku s výbušninou, ktorý mal v úmysle použiť počas útokov v Paríži.Abdeslam je považovaný za jediného živého priameho účastníka teroristických útokov v Paríži z novembra 2015, ku ktorým sa hlási organizácia Islamský štát. Zahynulo pri nich 130 ľudí a ďalších vyše 350 utrpelo zranenia.Po parížskych útokoch z novembra 2015 Abdeslam ušiel do Belgicka, kde ho v bruselskej štvrti Molenbeek zadržali až 18. marca 2016 - po vyše štyroch mesiacoch strávených na úteku. Momentálne je väznený vo Francúzsku, kam ho vydali belgické úrady.Začiatkom februára tohto roku Abdeslama previezli pred súd v Bruseli, ktorý ho obvinil z pokusu o vraždu v samostatnom prípade týkajúcom sa prestrelky v bruselskej štvrti Forest z roku 2016. Spolu s ním uznali za vinného aj jeho komplica Sofiena Ayariho. Oboch odsúdili na 20 rokov väzenia.