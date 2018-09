Merkelová a Babiš sa na otázke prerozdeľovania utečencov nezhodli

Nemecká kancelárka Angela Merkelová (vpravo) víta českého premiéra Andreja Babiša v Berlíne 5. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecko a Česko sa ani po stredajšom rokovaní spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a predsedu vlády ČR Andreja Babiša nezhodli na otázke prerozdeľovania utečencov.Vyplýva to z vyjadrení oboch účastníkov bilaterálnych rozhovorov, ktorí však potvrdili, že nemecko-české vzťahy vnímajú ako výborné.Podľa slov Merkelovej na tlačovej konferencii, ktorú sprostredkoval v priamom prenose aj spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24, kvalitná spolupráca nevylučuje, že na niektoré záležitosti majú obe strany odlišný názor. Merkelová potvrdila, že sa domnieva, že zodpovednosť za migrantov a utečencov, ktorých väčšina prichádza do Talianska, nie je možné prenechať len tejto krajine.Európska únia musí podľa názoru Andreja Babiša jasne definovať hranice Schengenu a stanoviť, kde bude "brániť" starý kontinent.Rozhovory Merkelovej a Babiša trvali asi hodinu a ich predmetom nebola iba migrácia, ale aj budúcnosť EÚ vrátane jej rozpočtu, problematika brexitu a rôzne aspekty vzájomnej kooperácie v obchodnej oblasti, projektov v sfére infraštruktúry, ale aj možnosti prehĺbenia spolupráce v oblasti vedy a výskumu či inovácií.Pred stretnutím Merkelová privítala Babiša s vojenskými poctami. Pri Úrade spolkovej kancelárky, kde sa následné rokovania konali, demonštrovalo proti českému premiérovi okolo 30 kritikov s transparentmi, ktorí na adresu českého premiéra skandovali hanlivé heslá.Ešte pred stretnutím s Merkelovou sa Babiš stretol v nemeckom hlavnom meste so zástupcami tamojších think-tankov, položil veniec k pamätníku pripomínajúcom niekdajší Berlínsky múr a aj kyticu kvetov na miesto pripomínajúce príspevok krajín Vyšehradskej štvorky k jeho pádu.Súčasťou programu Babišovej návštevy Nemecka je aj stretnutie s predsedom Spolkového snemu (Bundestagu) Wolfgangom Schäublem, ktorého predseda vlády ČR považuje za svojho priateľa.