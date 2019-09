ČAPUTOVÁ: NA KLIMATICKOM SUMMITE SA HOVORILO O KONKRÉTNYCH OPATRENIACH

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prejavu na Klimatickom summite v sídle OSN v New Yorku 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prejavu na Klimatickom summite v sídle OSN v New Yorku 23. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Vystúpenie prezidentky SR Z. Čaputovej na Klimatickom summite OSN. Foto: TASR/AP Vystúpenie prezidentky SR Z. Čaputovej na Klimatickom summite OSN. Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) – Všetci rečníci v prvej časti pondelkového klimatického summitu OSN v New Yorku hovorili o konkrétnych záväzkoch, nie všeobecných ideách o boji proti klimatickým zmenám. Na brífingu po svojom vystúpení na summite to povedala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá pre svoj prejav dostala prominentný priestor na začiatku podujatia.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)

"Z kuloárnych informácií viem, že je to jednak samozrejme preto, aké ciele som za SR mohla prezentovať, ale vraj zaujal aj môj osobný príbeh a moje aktivity predtým, než som sa stala prezidentkou," odpovedala pre TASR.

"Je mi cťou, že som mala možnosť reprezentovať našu krajinu ako jednu z mála v našom regióne," uviedla slovenská prezidentka.

Pripomenula, že problematike životného prostredia sa venuje celú svoju profesionálnu kariéru, pred nástupom do úradu prezidentky ako právnička. V tejto súvislosti na Slovensku vníma "veľmi pozitívny posun aj v štátnej politike a konkrétnych krokoch, ktoré sa realizujú". Poukázala na zákon schválený nedávno v NRSR o vyčlenení 2,5 miliardy eur na realizáciu konkrétnych opatrení na naplnenie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Spomenula aj transformáciu hnedouhoľného regiónu na Hornej Nitre. "Všetky tieto transformačné kroky samozrejme budú mať svoje dopady v sociálnej a ekonomickej oblasti, takže je to veľká výzva pre krajinu. Ale naozaj, ak máme vysokú ambíciu uhlíkovej neutrality, za tým musí nasledovať konkrétna stratégia," dodala Čaputová.