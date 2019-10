Maďarská polícia ukončila vyšetrovanie zrážky lodí na Dunaji

Na snímke z videa pohľad na lode krátko pred zrážkou na rieke Dunaj počas tlačovej konferencie v sídle polície 30. mája 2019 v Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. októbra (TASR) - Maďarskí kriminalisti ukončili vyšetrovanie májovej zrážky výletnej lode Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány v Budapešti, ktorá si vyžiadala 27 ľudských životov, pričom jedna Kórejčanka je stále nezvestná. Polícia odovzdala spis s návrhom na obžalobu prokuratúre VI.-VII. budapeštianskeho obvodu, informoval v utorok spravodajský server Origo.hu.Na medzinárodnej tlačovej konferencii zástupca šéfa Budapeštianskeho veliteľstva polície (BRFK) Adrián Pál povedal, že kriminalisti vypočuli 109 svedkov, zhabali 133 kusov dôkazov a vyhotovili 300 videozáznamov a vyše 4000 fotografií. Vyšetrovanie, na ktorom spolupracovalo 22 tlmočníkov, trvalo 135 dní.Ukrajinský kapitán lode Viking Sigyn Jurij C., ktorého zadržali krátko po havárii, je podľa polície podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia z nedbanlivosti s následkom smrteľnej hromadnej nehody.V rámci ďalšieho procesu bude podľa Pála polícia vyšetrovať aj zodpovednosť kapitána a posádky výletnej lode Viking Idun, ktorá sa miestom nehody preplavila krátko po zrážke. V tom čase bolo totiž na hladine Dunaja niekoľko turistov, ktorí pri zrážke spadli z paluby lode Hableány do rieky a posádka plavidla Viking Idun im mala pomôcť.V médiách sa objavila informácia, že nádej na nájdenie poslednej kórejskej obete zrážky je veľmi malá. Najnovšie dohady totiž hovoria o tom, že obeť mohla byť rozsekaná práve vrtuľou lode Viking Idun.Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube, z nich nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí, vrátane dvojčlennej maďarskej posádky, do dnešného dňa nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.