Adam Ďurica oslávil v Košiciach 20 rokov na hudobnej scéne

Adam Ďurica oslavuje 20 rokov na hudobnej scéne, oslávil ich spolu s fanúšikmi koncertom 10 rokov Neľutujem – 20 rokov na scéne, ktorý uviedol vo štvrtok večer (23. 1.) v košickej Športovej hale Stará jazdiareň. Hit leta 2014 Neľutujem bol prelomovým hitom, ktorý ho katapultoval na špicu domácej scény.





Za dve desiatky rokov nazbieral Adam už peknú kôpku hitov a viaceré z nich zaradil aj do playlistu. Na úvod uviedol silnú trojku v podobe piesní Z popola je oheň, Naše hriechy a Spolu. Už pri nich pripojilo hlasivky hľadisko, hlavne jeho ženská a dievčenská časť. Aj ďalšími boli známe songy Pravdupovediac, Tak to vidím ja, Drobnosti, Fúkame, Tvoj syn, Vietor a superhit Neľutujem, to už spievala s Adamom celá aréna.Hosťom koncertu bol Peter Lipa, Adam ho pozval ako skutočné prekvapenie pre divákov a neuviedol ho ani na plagáte. Spolu uviedli známy duet Chcel by som vedieť a Lipa pridal aj dva známe hity Prosperita a Maturantky. Spomienkou na Karola Duchoňa bola pieseň Mám ťa rád. Finále bolo silné vďaka hitom Mandolína a Zatancuj si so mnou. Košice si vyslúžili aj prídavok v podobe piesne Holubička. Adamovu dvadsaťročnú story doplnili dve filmové dokrútky, aj s dnes už historickými zábermi z Adamovej účasti v Superstar.Parádna to bola viac ako dvojhodinová oslava dvadsaťročného jubilea, ktorá sa vydarila aj vďaka sprievodnej kapele, ktorú tvorili známi muzikanti Eugen Vizváry (klávesy), Marek Mečiar (basgitara) a Marcel Bundaj (bicie). K úspechu večera prispel aj šéf zvukár, ktorým je Adamov starší brat Michal.Na otázku – či bol hit Neľutujem zlomovým v jeho kariére - Adam pre TASR povedal: "To bol viac ako zlom. Ja keď som to počul z každého rádia, ani som neveril tomu, že sa to deje. Ale keď som prišiel na prvý koncert, tak som zistil, že je to skutočné. Jednu z prvých akcií sme hrali v Bardejove a tam tí ľudia chceli, aby sme to zahrali štyrikrát po sebe. Bolo to tak silné, že to trvá dodnes a mám pocit, že to vôbec neslabne.”Adam Ďurica (1987, Nitra), spevák, skladateľ a hudobník začínal ako spevák a basgitarista v skupinách Analógia a Storm. V závere roka 2004 bol účastníkom prvej série súťaže Slovensko hľadá Superstar, do finálovej časti však nepostúpil. V roku 2006 vydal debutový album Cukor a soľ. V októbri 2011 pridal druhý album Dávno zomrel rock'n'roll. Hitom leta 2014 bola pieseň Neľutujem, úspech mala aj novinka s názvom Mandolína. V decembri 2021 vydal zatiaľ ostatný album Naše hriechy. V marci 2023 získal Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba.